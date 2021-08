Siete cosas de MIUI, One UI y otras capas de personalización que Android "Stock" pide a gritos

Vamos a contarte algunas de las funciones de las capas de personalización más populares que nos gustaría ver de forma nativa en Android. Si bien Google ofrece una versión "limpia" de su sistema operativo, los fabricantes suelen incluir funciones para darle valor diferencial a su capa.

Es así habitual que las capas de personalización tengan más funciones que Android nativo, aunque esto radique a veces en un peor rendimiento, al ser más pesada. Repasemos aquellas funciones de One UI, MIUI y demás capas que nos encantaría ver en la versión más pura de Android.

Opción nativa para limpiar el altavoz

A nivel de implementación, esta opción de MIUI no puede ser más sencilla: programar un sonido de 30 segundos para expulsar porquería del altavoz. Actualmente los móviles de Xiaomi tienen esta opción disponible desde Ajustes Adicionales, una función que apenas añadiría peso a la ROM y que es de bastante utilidad para el mantenimiento de nuestro dispositivo.

Un modo juego más ambicioso

Con la llegada de Android 12 llegó el nuevo modo juego de Android, una propuesta interesante que permite saber los FPS de los juegos, crear optimizaciones de sistema y emitir en YouTube Live, entre otros. No obstante, este modo juego sigue muy lejos del que ofrecen Samsung, Xiaomi o marcas como Asus. Al ser una función por y para gamers, no estaría de más un mayor control sobre el teléfono a nivel de GPU, perfiles de CPU, perfiles de color en juego, etc.

Una app de galería completa y local

La galería nativa de Android Stock es Google Fotos, app incluida en el pack base de Google Apps. Desde que dejó de ser gratuita, no es la mejor opción para todos los usuarios, que se pueden ver obligados a usar las apps de galería nativa de su fabricante. Es hora de que Android tenga una buena app de galería en local, con sincronización (si queremos) en Google Fotos, pero con buena parte de las opciones de edición nativas de fotos funcionando en el dispositivo.

Temas descargables

Uno de los puntos más fuertes de Android es su capacidad de ser personalizado. Con Android 12 llegan los temas que se adaptan al fondo de pantalla, pero seguimos sin tener un motor nativo con temas descargables desde Google Play o en formato APK. Los que venimos del mundo de las Custom ROM echamos de menos opciones como Themes de CyanogenMod, algo similar a los propios temas de MIUI o One UI.

Modos combinados de WiFi

Actualmente Android 12 tiene una opción llamada "Conectividad Adaptativa", que promete gestionar las conexiones a red de forma más eficiente. No obstante, en el Asistente WiFi de MIUI 12.5 encontramos opciones espectaculares, como el Modo de Tráfico, que permite dar prioridad a las apps en primer plano frente a las que están en segundo plano, aumentar la velocidad del WiFi de doble banda o incluso combinar datos con WiFi para mejorar la conexión.

Un buen método de actualización local

De forma nativa Android no incluye ninguna posibilidad para actualizar de forma local, es decir: descargar el paquete de actualización desde la web del fabricante y actualizar con dicho paquete descargado de forma local en el teléfono. Fabricantes como Xiaomi o OnePlus lo permiten, por lo que no es necesario esperar semanas (o incluso meses) a que nos llegue una OTA. En el caso de los Pixel no suele haber demasiados problemas, ya que actualizan todos el mismo día, pero una función nativa para que todos los fabricantes tuviesen esta opción sería un gran añadido.

Mover las apps de un escritorio a otro de forma rápida

Puede que no sepas de esta función, presente en móviles Xiaomi e incluso en el iPhone. En la mayoría de ROMs, si queremos mover una app de un escritorio a otro, tenemos que seleccionar la app, dejarla pulsada y arrastrarla hasta el lateral del escritorio, para que avance hasta el siguiente.

Hay una opción "heredada" del iPhone que permite dejar pulsada la app y, con otro dedo, movernos entre los escritorios, por lo que podemos mover la app y dejarla caer en el escritorio que queramos de forma rápida. Es la típica opción de la que poco se habla, pero que te puede ahorrar bastante tiempo.