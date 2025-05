La gran crisis de la familia nuclear deja un fenómeno en auge: la maternidad en solitario por elección propia

La sociedad no siempre se lo pone fácil, pero al repasar los diferentes tipos de familia que existen en España (y otros países) cada vez resulta más habitual encontrarse con un perfil que hasta hace no tanto se movía en niveles mínimos: el de las mujeres que crían a sus hijos solas por elección propia. Gente que decide ser madre (o padre) alejándose de la fórmula canónica, sin pareja, asumiendo la carga en soledad o con un apoyo que no es el de un marido/novio, sino el de sus propios padres, hermanos o amigos. No abundan los datos, pero los que hay sugieren que cada vez son más.

La gran pregunta es… ¿Por qué? ¿Y qué implica?

Hogares con un solo progenitor. Lo primero que muestra el INE (y de forma clara) es el auge de los "hogares monoparentales", aquellos formados por un padre o madre que cría en solitario a sus hijos. Según el INE, en 2020 había en España 1,94 millones de familias con ese perfil, un 14% más que en 2013. Aunque la mayoría son fruto de divorcios, separaciones o la muerte de un progenitor, hay un perfil entre ellos en auge: el de las mujeres solteras. Tras crecer un 40% en 2020 sumaban ya decenas de miles de hogares.

¿Hay más datos? Sí. Hace justo un año la Sociedad Española de Fertilidad publicó un artículo sobre nuevos modelos de familia en el que señalaba precisamente el “crecimiento” de un patrón en concreto: el de las "madres solteras por elección". En su análisis desliza un dato revelador que atribuye al INE: "Entre 2012 y 2022 la cifra de madres solteras por elección se ha incrementado un 32,8%". El mismo porcentaje se recoge en un ensayo reciente de Ethic en el que se precisa que en 2022 hubo unos 12.000 nacimientos en hogares monoparentales, casi 3.000 más una década antes.

"La disolución del vínculo". Tras un hogar monoparental puede haber muchas realidades diferentes, como un divorcio, una separación, la muerte de uno de los progenitores o un abandono, pero Xavier Roigé, profesor del departamento de Antropología Social de la Universitat de Barcelona (UB) señalaba hace poco al diario Ara que a esos escenarios se añade ahora uno "nuevo históricamente": la monoparentalidad por elección, un fenómeno que el experto explica por "la disolución del vínculo entre conjugabilidad y maternidad".

Tener hijos y pareja ya no tienen por qué ser dos circunstancias alineadas. Cualquier mujer que quiera lo primer sin lo segundo tiene a su alcance (además de la adopción) la reproducción asistida. El INE vuelve a aportar datos que, si bien no retratan esa realidad de forma directa, sí dan pistas: en 2013 los hogares monoparentales con una madre soltera representaban el 12,5% del total de hogares monoparentales con mujeres. En 2020 ese porcentaje había subido ya hasta rozar el 16%, si bien seguía por debajo del que representaban las madres viudas o las divorciadas.

Otro indicador: las clínicas. El INE no es el único que ha captado esa nueva realidad. Otra referencia valiosa la dejan las clínicas de fertilidad. Los datos de la Sociedad España de Fertilidad (SEF) muestran que en 2016 el 4,4% del total de ciclos de fecundación in vitro (FIV) se correspondían con mujeres que querían ser madres en solitario. En 2017 suponían ya el 5,9%, en 2018 el 6,5%, en 2019 el 7,4% y en 2020 el 8%. En solo cuatro años el porcentaje de mujeres que han recurrido solas a FIV en España creció así casi un 50%.

"En la consulta nos encontramos cada día con más parejas solo de mujeres, más parejas que vienen con hijos de relaciones anteriores y por supuesto con más mujeres que deciden afrontar la maternidad en solitario. Esto ha cambiado radicalmente la forma de afrontar estos tratamientos", explicaba en 2023 la secretaria de la SEF, Elisa Gil, a Pharma Market.

Hay clínicas de reproducción asistida que aseguran que entre el 15 y 20% de las mujeres que atienden lo hacen sin pareja y estudios que constatan que la mitad de las españolas que no tienen hijos pero desean ser madres se han planteado alguna vez dar el paso sin una pareja.

¿Ocurre solo en España? No. Financial Times acaba de abordar esa nueva realidad en un artículo de titular elocuente ("El auge de las familias monoparentales por elección") en el que desliza de paso algunos datos interesantes sobre la sociedad británica. El principal: según la Oficina Nacional de Estadística en 2023 había en Reino Unido 3,2 millones de familias con un único progenitor, de las que el 85% estaban formadas por madres que crían a sus hijos solas.

Otro dato revelador es que el número de pacientes solteras que se someten a tratamientos de fertilidad (FIV e inseminación de donantes) se ha disparado en el país en solo dos décadas: de 305 en a finales de los 90 se ha pasado a 4.660 en 2022.

¿Y qué pasa con los hombres? El INE muestra que en 2020 solo el 18,6% de los hogares monoparentales tenían un hombre al frente. Su peso con respecto a las mujeres es muy inferior, lo que no significa que haya hombres que busquen también experimentar la paternidad en solitario. En 2020 Sirin Kale hablaba de ello en The Guardian en un artículo en el que señalaba precisamente “el auge” de ese modelo, impulsado por hombres que recurren a la adopción o acogida de niños sin pareja o incluso a la gestación subrogada, una opción que no está permitida legalmente en España, lo que no quita que recurran a países extranjeros donde sí se contempla.

La gran pregunta: ¿Por qué? Como suele ocurrir con los fenómenos sociales, sobre todo con los que son tan complejos y tienen tantos matices como la paternidad, para entender bien la tendencia hace falta manejar varias claves.

Quienes han intentado explicar el auge de la maternidad en solitario apuntan el cambio de mentalidad a nivel social, la crianza, las parejas o el propio concepto de familia, además de otro factor crucial: la mejora de las perspectivas laborales por parte de las mujeres y la flexibilidad que ofrecen fórmulas como el teletrabajo. El aumento de la maternidad en solitario, sin cónyuge, también coincide con un retraso claro en la edad en la que las mujeres tienen descendencia.

"No puedes fallar". "Si estás sola solo puedes hacerlo si tienes un buen sueldo o un colchón", reconoce al diario Ara Sandra, madre de una niña. "El problema de los padres solteros es que no puedes fallar", añade Ruth, otra mujer en una situación similar (ella tiene tres retoños) a Financial Times. "Obviamente eres la única que aporta dinero y la única que proporciona los cuidados". "Literalmente no se puede estar en dos lugares al mismo tiempo como sí puede una familia biparental". Hay estudios de hecho que ya constatan la mayor vulnerabilidad económica de las familias encabezadas por mujeres solas.

