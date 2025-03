La otra consecuencia traumática del parto y el posparto: cambios patentes en el cerebro de las madres

A pocos extrañará saber que el embarazo y el parto implican cambios fundamentales en muchos aspectos, incluso a nivel neurológico. Sin embargo aún seguimos indagando en la naturaleza de estos cambios para resolver cuestiones como cuáles son exactamente estos cambios y a qué se deben.

Cerebro y parto. Ahora, un estudio liderado por investigadoras del Hospital Gregorio Marañón de Madrid y del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) ha estudiado el efecto del embarazo, parto y posparto en el cerebro de las mujeres. El equipo halló cambios asociados a estas dos últimas etapas, pero no encontró alteraciones significativas durante el periodo de gestación.

Hipocampo y amígdala. El análisis permitió observar cambios en el hipocampo y en la amígdala de las participantes. Cambios que se asociaban a experiencias negativas del parto y la aparición de síntomas depresivos en el posparto.

Más concretamente, el equipo detectó un aumento en el volumen del hipocampo entre las madres que tuvieron una “percepción negativa” de su parto; mientras que la aparición de síntomas depresivos en el posparto se asociaba a un mayor incremento en el volumen de la amígdala.

“El parto y el posparto son momentos de gran intensidad emocional que la madre recuerda durante toda su vida. Cambia su vida y puede cambiar su cuerpo, un cuerpo ubicado también en un contexto e influenciado por él”, explicaba en una nota de prensa Cristina Ballesteros, coautora del estudio.

88 madres primerizas. En el estudio participaron más de un centenar de mujeres, 88 de ellas, madres primerizas a quienes se examinó al final del tercer trimestre de embarazo y durante el primer mes tras dar a luz. El segundo grupo, de control, incluyó a 30 mujeres sin hijos a quienes se examinó durante el mismo intervalo.

Los cambios en el cerebro de las participantes se examinaron a través de imágenes por resonancia magnética. Los detalles del estudio fueron publicados en un artículo en la revista Science Advances.

Buscando la causa. El estudio, explica el equipo, permitió encontrar correlaciones entre determinadas experiencias en el parto y posparto y cambios en el cerebro, pero dilucidar las posibles relaciones de causa y efecto en estas relaciones es una tarea más compleja. Esto implica la necesidad de continuar avanzando en la investigación de esta materia.

Las autoras del estudio indican que los cambios podrían verse como una adaptación del cerebro ante eventos “desafiantes” como el parto o las primeras etapas de la maternidad, “así como indicadores de posibles vulnerabilidades”.

Proyectos encadenados. Hace un año, parte del equipo responsable del presente estudio publicaba un artículo en la revista Nature Neuroscience en el que también abordaba la cuestión de los cambios que se producen en el cerebro de las madres durante el embarazo.

Aquel estudio sí detectó algunos cambios en el cerebro que se producían antes del propio parto. Concretamente en una red cerebral, explicaban en su momento, “implicada en la percepción del Yo y la cognición social, la famosa Red por Defecto”. Esta es una región del cerebro que se mantiene activa cuando no estamos realizando ninguna actividad en particular, de ahí su particular nombre.

