No todas las nubes están en EEUU: esta alternativa europea a Google Drive tiene hasta 5 TB de almacenamiento con un 90 % de descuento

Vivimos una época donde tener un montón de suscripciones a la vez se ha vuelto lo más normal del mundo. Plataformas de streaming, Spotify o incluso VPN pueden ser algunas de las que tienes en cartera. Es más, es muy posible que, si te gusta el fútbol, ya te hayas suscrito a DAZN para ver el Mundial que arranca en unos días. Por eso mismo, cuando se trata de agregar una suscripción más a las que ya tenemos, cuesta.

Si estás en plena búsqueda de un almacenamiento en la nube, hay opciones que puedes pagar una sola vez y olvidarte de suscripciones mensuales o subidas de precio. Una de las más interesantes ahora mismo es Internxt, que está de promo: usando el código 'XATAKA' tienes un 90 % de descuento. Así, puedes tener 1 TB de almacenamiento para toda la vida por 190 euros.

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Un almacenamiento en la nube de por vida que incluye hasta VPN

Esta compañía de origen español es una alternativa europea a nubes de EEUU como Google Drive o iCloud. Este plan con 1 TB, llamado Esencial, es el más básico que tiene Internxt (hablaremos de los otros dos un poco más abajo). De esta forma, pagas una única vez y te aseguras el servicio para toda la vida sin tener que estar pagando todos los meses.

Más allá del precio y de ser una nube europea, Internxt es una opción que cuenta con varias bazas interesantes. Lo primero es que es una opción segura que tiene cifrado extremo a extremo, así como cifrado de conocimiento cero. Eso quiere decir que tanto la compañía como cualquier tercera persona no va a poder acceder ni interceptar tus datos, por lo que cumple con un nivel alto de privacidad.

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Internxt, además, es de código abierto y transparente. Que un almacenamiento en la nube cumpla con esta característica es importante, porque significa que cualquier persona puede auditar y revisarlo. Eso impide que haya posibles puertas traseras por las que nuestros datos acaben en manos de terceros.

Además, la interfaz y la aplicación que tiene Internxt son bastante sencillas e intuitivas de usar. No solo te puede ir bien para almacenar fotos o vídeos para liberar el almacenamiento de tu teléfono, sino también para hacer una copia de seguridad de tus equipos directamente. Además, cualquiera de los planes que tiene Internxt viene con VPN y antivirus, así que si tienes una suscripción de alguno de estos dos servicios, te la puedes ahorrar.

Este plan Esencial de Internxt incluye, como decimos más arriba, 1 TB de almacenamiento en la nube. Si quieres o necesitas más, entonces quizás te cuadre más alguno de los otros planes que tiene esta compañía disponibles. Te los detallamos a continuación, aunque recuerda que el código 'XATAKA' también te permite hacerte con ellos con un 90 % de descuento:

Plan Premium : 3 TB de almacenamiento, VPN, antivirus, cleaner y otras funciones adicionales por 290 euros para toda la vida.

: 3 TB de almacenamiento, VPN, antivirus, cleaner y otras funciones adicionales por 290 euros para toda la vida. Plan Ultimate: 5 TB de almacenamiento, VPN, antivirus, cleaner, meet y otras funciones adicionales por 390 euros para toda la vida.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Internxt

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