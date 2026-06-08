Hoy en Lidl (rebajada al 50%) esta cafetera superautomática De'Longhi, disponible por tiempo limitado

Si eres de los que no pueden empezar el día sin un buen café en condiciones, pero estás harto de gastar una fortuna en cápsulas o del engorro de las cafeteras manuales, Lidl tiene la solución. El supermercado alemán ha tirado el precio de uno de los modelos más icónicos del mercado: la De'Longhi Magnifica S (ECAM12.123.B) se queda a unos irresistibles 247,99 euros. Es una de las ofertas del día de Lidl, así que solo estará disponible durante esta jornada a este precio.

DeLonghi ® Cafetera automática Magnifica S ECAM12.123.B PVP en Lidl — 247,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Aunque si en Lidl se agota (cosa probable), en Amazon tienes también otro modelo de De'Longhi rebajado. Se trata de la Magnifica S (ECAM22.110.B) que está disponible a buen precio, por 279,99 euros.

Una cafetera superautomática De'Longhi ahora por menos de 280 euros

La De'Longhi Magnifica S es la reina indiscutible de la gama de entrada de las superautomáticas por una razón muy sencilla: hace un café espectacular sin complicaciones. Cuenta con un molinillo cónico de acero integrado y calibrado, lo que te permite moler el grano de café justo antes de la infusión para mantener todo el aroma y frescor. Además, puedes regular la intensidad, la cantidad de agua y la temperatura a tu gusto desde su intuitivo panel de control.

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Entre algunas de sus características principales, se podrían destacar las siguientes:

Sistema cappuccino : incluye un vaporizador de leche de acero inoxidable para crear una espuma rica y cremosa, perfecta para preparar lattes o cappuccinos con un auténtico barista.

incluye un vaporizador de leche de acero inoxidable para crear una espuma rica y cremosa, perfecta para preparar lattes o cappuccinos con un auténtico barista. Presión de 15 bares: ideal para conseguir una capa de crema densa y perfecta en espressos.

ideal para conseguir una capa de crema densa y perfecta en espressos. Personalización total: puedes usar tanto café en grano como café ya molido.

puedes usar tanto café en grano como café ya molido. Fácil limpieza: dispone de programas automáticos de enjuague y descalcificación, y el grupo de infusión es completamente extraíble para lavarlo bajo el grifo de forma más cómoda.

Por el precio que tiene ahora en Lidl (247,99 euros) es muy difícil encontrar una cafetera que ofrezca durabilidad, calidad de construcción y, sobre todo, un buen sabor en taza. Si quieres dar el salto al café en grano y olvidarte de los residuos de las cápsulas esta es una oportunidad perfecta antes de que se acabe el stock en la web de Lidl.

⚡ EN RESUMEN: oferta para Cafetera superautomática De'Longhi Magnifica S (ECAM12.123.B) hoy ✅ LO MEJOR Relación calidad/precio imbatible: por debajo de los 300 euros no hay ninguna cafetera superautomática que ofrezca su fiabilidad y calidad de construcción.

por debajo de los 300 euros no hay ninguna cafetera superautomática que ofrezca su fiabilidad y calidad de construcción. Amortización rápida: al usar café en grano, el coste por taza es muchísimo más barato que el de las cápsulas (Nespresso, Dolce Gusto, etc.), por lo que se paga sola en unos meses. ❌ LO PEOR Consumo de agua por las limpiezas... Al purgarse automáticamente cada vez que se enciende y se apaga, gasta bastante agua y obliga a vaciar la bandeja de goteo a menudo.

Al purgarse automáticamente cada vez que se enciende y se apaga, gasta bastante agua y obliga a vaciar la bandeja de goteo a menudo. Vaporizador manual... El espumador de leche (panarello) requiere que tú muevas la jarra para hacer la espuma; no es un sistema automático que lo haga apretando un solo botón. 💡 CÓMPRALO SI... Estás harto de pagar un dineral por el café en cápsulas y generar residuos plásticos o de aluminio, pero buscas la misma comodidad de pulsar un botón y tener café listo. ⛔ NO LO COMPRES SI... Tu café del día a día lleva siempre leche y no quieres complicarte la vida texturizándola tú mismo con el vaporizador, te conviene más una cafetera con depósito de leche automático (como las de la gama LatteGo de Philips).

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Imágenes: Weebedia y De'Longhi

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