Países Bajos se ha convertido en el almacén de la logística europea. Amancio Ortega se ha propuesto hacerse con las llaves

Hay países que se han convertido en minas de oro para los grandes inversores. Países Bajos es uno de ellos y Amancio Ortega lo sabe muy bien, así que no parece dispuesto a dejar que otro se coma su trozo de pastel.

El fundador de Inditex acaba de cerrar una nueva compra en Países Bajos: un enorme centro logístico cerca de la frontera con Alemania por 132 millones de euros. En menos de tres años, Pontegadea ha invertido casi 390 millones de euros en infraestructuras logísticas en ese país. La razón: controlar Holanda es controlar la logística europea.

Un centro logístico en el corazón de Europa. Tal y como adelantaba el medio neerlandés PropertynNL, Pontegadea ha comprado un centro logístico en Sevenum, una ciudad del sureste de los Países Bajos pegada a la frontera con Alemania. Esa ubicación es clave para el interés de la inmobiliaria de Ortega, ya que la convierte en un punto estratégico para mover mercancía entre el norte de Europa y el mercado alemán, el más grande del continente.

El recinto logístico tiene una superficie de unos 94.000 m2 en total, de los que 85.000 m2 corresponden a espacio industrial y otros 8.500 m2 están destinados a oficinas.

Calvin Klein paga el alquiler. Como ya viene siendo habitual, una de las variables que distinguen a las inversiones de Pontegadea es que sus propiedades ya cuentan con inquilinos solventes atados a contratos de alquiler larga duración. Así ha sido históricamente con todas las compras de la inmobiliaria, convirtiendo a Ortega en el casero de grandes empresas como Amazon, Apple, Google, Spotify e incluso de algunos rivales de Inditex como Primark. Esa estrategia permite que Pontegadea obtenga ingresos del inmueble desde el primer día.

En el caso del nuevo centro logístico, sus principales inquilinos son las firmas Tommy Hilfiger y Calvin Klein, dos de las marcas más conocidas del sector textil, y ambas bajo el paraguas de la matriz estadounidense PVH (Phillips-Van-Heusen). Son marcas con músculo financiero, lo que convierte el alquiler en una renta estable y de bajo riesgo para Pontegadea.

Amancio Ortega insiste en la logística. Esta no es la primera vez que Pontegadea pone el ojo (y sus inversiones) en la logística de Países Bajos. En 2025, el grupo ya compró un centro logístico en Hoofddorp por 145 millones de euros, arrendado al operador GXO y con una superficie de 67.000 m2, en la que fue considerada como la mayor operación logística cerrada en 2025.

En 2023, Pontegadea también adquiría una nave logística de 103.000 m3 en Venlo, que tenía como inquilina a la firma de logística y transporte DSV. En aquel caso, el trato se cerró en 105 millones de euros.

Es un enclave estratégico. Según el Índice de conectividad global de DHL, Países Bajos es el tercer país mejor conectados del mundo en cuanto a logística. El puerto de Róterdam es el más grande del continente y puerta de entrada de buena parte de las mercancías procedentes de Asia y América.

Su red de infraestructuras, su posición geográfica central en Europa y su marco legal lo convierte en un lugar especialmente atractivo para quienes quieren guardar y mover mercancías a escala europea.

Lo que denota la nueva compra de Pontegadea es que el mercado logístico holandés parece haber pasado de ser una apuesta puntual para Ortega, a convertirse en una línea de inversión recurrente para el millonario.

En Xataka | Con sus ganancias de Inditex, Amancio Ortega se ha convertido en algo: el mayor magnate inmobiliario del planeta

Imagen | GTRES, Unsplash (Isaac Maffeis)