Bill Gates es responsable del "mayor error de todos los tiempos" que costó 400 mil millones a Microsoft, según el cofundador de Android

Nadie es perfecto. Ni siquiera los grandes magnates que han llevado a compañías tecnológicas a la cumbre del éxito. Uno de estos ejemplos es Bill Gates que durante una entrevista reconoció cuál ha sido el mayor error que ha cometido en su época dirigiendo Microsoft. Y el cofundador de Android no dudó en burlarse de este a través de las redes sociales varios años después de esta confesión.

A día de hoy todos relacionamos al sistema operativo Android con Google, que es la empresa que hay detrás. Pero en sus inicios Android estaba en un limbo entre Microsoft y Google. Aquí es donde estuvo el error de Bill Gates, que no decidió apostar por este sistema operativo, haciendo que Google se lo quedara y le haya sacado el gran rendimiento que tiene a día de hoy.

El cofundador de Android da una versión diferente al "mayor error" de Gates

Fue hace unos años durante una entrevista con Julia Hartz, CEO de Evenbrite, donde el cofundador de Microsoft reconoció que el mayor error que ha cometido "es la mala gestión en la que me involucré y que provocó que Microsoft no fuera lo que es Android".

Esta mala gestión hizo que Google desarrollara Android antes que Microsoft, y consiguiera el gran éxito que tiene a día de hoy. Además de los muchos beneficios que deja Android a día de hoy por ser el sistema operativo con mayor cuota de mercado, el 72,46% de cuota global según estadísticas de finales de 2025. Es por ello que una mala decisión y los problemas con las leyes antimonopolio hicieron que no se cerrara esta operación.

Pese a que intentó hacer algo parecido con Windows Phone no le salió nada bien como ya hemos visto. Para Bill Gates solo hay espacio para un sistema operativo diferente a iOS en el mercado. Y esto es algo que cifra en 400.000 millones de dólares que ha perdido con esta mala decisión hace ya 20 años. Lo relató de la siguiente manera:

El mayor error de todos fue la mala gestión en la que me metí y que provocó que Microsoft no fuera lo que es Android, es decir, Android es la plataforma estándar para teléfonos que no son de Apple. En realidad, es un mercado en el que el ganador se lleva todo. Si tienes la mitad de aplicaciones o el 90% de las mismas, estás en camino a la ruina total. Hay espacio para exactamente un sistema operativo que no sea de Apple, ¿y cuánto vale eso? 400.000 millones de dólares que se transferirían de la empresa G [Google] a la empresa M [Microsoft].

Para Gates este es uno de los mayores errores de la historia, y no tiene dudas de que si hubiera llegado al mercado de los móviles antes que Google hoy sería Microsoft la empresa que estaría dominando. Su error fue dejar a Google con Android "libre" hasta que desarrolló Windows Phone.

Lo mejor de esta historia llega cuando el año pasado apareció el cofundador de Android para comentar estas palabras a través de su cuenta de X. En una publicación detalla que su objetivo a la hora de desarrollar Android era evitar que Microsoft controlara los teléfonos "como lo hacía con los ordenadores, sofocando la innovación".

Pulsa en la imagen para acceder a la publicación.

Con esta preocupación a que Microsoft pudiera controlar el mundo móvil, el cofundador de Android afirma que "Lo siento Bill, pero tú eres más responsable de la pérdida de 400 mil millones de dólares de lo que crees".

Sobre este tema también habló Steve Ballmer, el carismático ex-CEO de Microsoft, que admitió que este error de Microsoft fue motivado por un exceso de confianza y una "arrogancia" centrada en la supremacía de la marca Windows. Esto les llevó a subestimar a la competencia y asumir que podrían dominar cualquier nuevo mercado imponiendo su ecosistema, pero evidentemente no fue así.

Imágenes | Wikimedia Commons (UK Government)

Vía | Windows Central

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Una versión de este artículo se publicó en 2025 en Genbeta