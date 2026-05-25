Nuevo sorteo exclusivo para suscriptores de Xataka Xtra: así puedes conseguir un Dreo Humidifier 713S

Llega un nuevo lunes y eso significa dos cosa: la primera, que queda un día menos para las vacaciones de verano. La segunda, que lanzamos un nuevo sorteo exclusivo para suscriptores de Xataka Xtra. En esta ocasión, el premio es un Dreo Humidifier 713S valorado en 109,99 euros, un dispositivo que, como su propio nombre indica, es ideal para controlar la humedad de casa.

Este sorteo está reservado a miembros de Xataka Xtra. Si ya formas parte de la Comunidad, ya sabes cómo funciona y puedes pasar al siguiente apartado sin problema. Si todavía no eres miembro, puedes sumarte por solo 30 euros al año y acceder a un creciente catálogo de ventajas y descuentos exclusivos, un servidor privado de Discord, a nuestros editores para resolver preguntas en El Consultorio y, cómo no, este sorteo y todos los que están por llegar. Tienes toda la información por aquí.

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Cómo participar en el sorteo de un Dreo Humidifier 713S

Participar en este sorteo es tan sencillo como formar parte de Xataka Xtra, acceder a tu área de socio y marcar la casilla que aparece bordeada en rojo en la imagen inferior. Cuando lo hayas hecho no solo participarás en este sorteo, sino en todos los venideros. No tienes que hacer nada más.

Asegúrate de marcar esa casilla para participar automáticamente en los sorteos exclusivos de Xataka Xtra | Imagen: Xataka

Si ya formas parte de Xataka Xtra y has participado en sorteos anteriores, no tienes que hacer nada. Participarás automáticamente en el sorteo, como ya lo hiciste en los anteriores.. Estas son las coordenadas de esta edición:

Requisitos : ser suscriptor de Xataka Xtra y residente en España (Península, Islas Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla)

: ser suscriptor de Xataka Xtra y residente en España (Península, Islas Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla) Comienzo del sorteo : lunes, 25 de mayo de mayo.

: lunes, 25 de mayo de mayo. Fin del sorteo : viernes, 5 de junio, a las 9:00.

: viernes, 5 de junio, a las 9:00. Selección del ganador y resolución: viernes, 5 de junio.

¿Cómo se elegirá el ganador? Desde Xataka elegiremos un suscriptor al azar y dos suplentes. Si el ganador no responde en el plazo estipulado en las bases legales de cada sorteo, se pasará al primer suplente y, si este tampoco, al segundo. Ganar un sorteo no impide que puedas ganar en los siguientes. Puedes encontrar las bases legales en este enlace.

Imagen | Dreo

En cuanto al premio, el Dreo Humidifer 713S es un humidificador con seis litros de capacidad capaz de emitir vapor de agua frío o caliente. Es, cómo no, inteligente y se puede controlar desde el móvil, además de ser compatible con Google Home y Alexa. Ahora que el verano se acerca y usamos mucho el aire acondicionado, un humidificador puede ayudarnos a evitar problemas como irritaciones de garganta o sequedad en las fosas nasales.

¡Mucha suerte a todos!

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