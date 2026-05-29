Amazon quiso que sus empleados no pararan de usar la IA. Acaban de cortar por lo sano pidiendo que “no uséis la IA solo por usarla”

Amazon quiso forzar a que sus empleados usaran la IA como si no hubiera mañana. Implementó una herramienta que medía ese uso, pero tras unas semanas la empresa se dio cuenta de algo: la gente estaba usando la IA para tareas absurdas y sin valor. Eso ha hecho que Amazon tome una decisión contundente: abandonar esta iniciativa totalmente.

Qué ha pasado. Amazon ha tenido que cancelar un experimento que medía el rendimiento de sus empleados basándose en su uso de las herramientas de IA corporativas. El motivo es sencillo: los ingenieros habían comenzado a hacer trampas y aprovecharon para automatizar tareas completamente inútiles y redundantes con el único objetivo de subir puestos en el ránking. La picaresca laboral ha disparado además de forma absurda los costes de computación e infraestructura de la propia empresa, así que el experimento ha salido rana.

El polémico Kirorank. El servicio en cuestión era un tablón de puntuaciones bautizado internamente como Kirorank. Medía la actividad de los desarrolladores de Amazon dentro de Kiro, el "Claude Code de Amazon". La dirección de Amazon quiso que el 80% de sus programadores usasen la IA cada semana, un objetivo ambicioso. Lo que acabaron haciendo los desarrolladores para ganar puntos con sus jefes fue desplegar agentes autónomos basados en MeshClaw —la versión de OpenClaw de Amazon— para que ejecutaran procesos en bucle y devoraran tokens sin que eso sirviera prácticamente para nada.

La era del tokenmaxxing. El vicepresidente sénior de Amazon, Dave Treadwell, tuvo que intervenir esta semana ante la plantilla para anunciar que los desarrolladore ya no tenían que usar esta herramienta. Aunque admitió que el experimento se había diseñado originalmente con "buenas intenciones", el resultado práctico acabó siendo un agujero económico debido al tokenmaxxing, ese término de nuevo cuño que define la acción de inflar artificialmente el consumo de tokens para simular productividad. "Por favor, no uséis la IA solo por el mero hecho de usar la IA", les exigió el ejecutivo a sus ingenieros, instándoles a centrarse en crear mejores productos en lugar de quemar recursos de servidor.

Coste por las nubes. El anuncio de Treadwell no es un asunto menor, porque esto demuestra que las empresas se han dado cuenta de que con la IA es necesario un control de costes. Empresas como Anthropic —de la cual Amazon es el principal inversor y cuyo modelo Claude utilizan de forma intensiva— han migrado recientemente de tarifas planas mensuales a un modelo de precios por uso basado estrictamente en el consumo de tokens. Con este nuevo esquema de facturación, eso de que que los ingenieros se dedicaran a "jugar" con los bots para subir en el ranking multiplicaba de forma notable la factura que Amazon debía pagar.

Meta sufrió el mismo problema. El caso de Amazon no es un hecho aislado. En las oficinas de Meta y de Microsoft se han vivido situaciones idénticas, con empleados saboteando los ránkings internos de uso de IA mediante el consumo masivo de tokens. La ironía para Amazon es tremenda: la compañía lleva meses ejecutando oleadas de despidos masivos para recortar costes y poder financiar su gigantesco plan de inversiones en infraestructura de centros de datos e IA. Su capex teórico para 2026 está estimado en 200.000 millones de dólares.

Lección aprendida: la IA debe usarse bien. El fracaso de esta "gamificación" del trabajo ha terminado con Amazon abandonando este experimento. Para evitar que los desarrolladores vuelvan a hacer trampas, un equipo de la empresa va a cambiar de métrica. En lugar de medir el consumo bruto de tokens analizarán los llamados "despliegues normalizados". A partir de ahora, el objetivo será medir cuántas veces la interacción con la IA se traduce en líneas de código útiles y verdaderamente integradas en los productos de la empresa.

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