Más de 70.000 conductores fueron multados con 1.000 euros el año pasado: la DGT nunca puso tantas sanciones por conducir drogado

Voy a contar una confesión: me he enganchado a Control de Carreteras. Un día, Youtube me puso delante de los ojos un vídeo cortado de 15 minutos. El algoritmo dio de lleno porque ahora mismo me estoy dando atracones de un producto donde la novedad es casi inexistente y se repite como la peor comida rápida.

Y es que, la sorpresa con cada vídeo es: ninguna. Una y otra vez asistimos a un control de alcoholemia donde "pillan" a uno, dos o varios conductores bajo los efectos del alcohol. "¿Has tomado algo más", suena ya hastiada la voz del agente de turno. Acto seguido, control de drogas, nuevo positivo y más problemas para el incauto.

Si la premisa todavía no te ha convencido, te diré que de vez en cuando hay novedades. Algún conductor ha provocado un accidente y se ha dado a la fuga. Otro se salta el control de alcoholemia y trata de huir. Pero el final suele ser el mismo: positivo en alcohol y/o drogas.

¿Suena repetitivo? Sí. Pero es que lo es. Al menos eso dicen los datos de la DGT, que en 2025 se realizaron controles de drogas a más de 144.000 conductores. De ellos, casi la mitad se llevaron una multa a casa por haber consumido algún tipo de sustancia.

Más de 70.000 denuncias

La cifra la rescatan nuestros compañeros de Motorpasión. El año pasado la DGT castigó a 70.717 personas por haber dado positivo en un control antidrogas. La cifra llega como respuesta a una pregunta parlamentaria del Partido Popular.

En ella se ha detallado que el año pasado se realizaron 144.346 pruebas de drogas en la carretera. Es decir, casi el 50% de las personas que se enfrentaron a estos controles dieron positivo. La cifra es mucho más alta que en los años anteriores. En 2025 se realizaron 122.938 pruebas y entonces se detectaron a 64.314 positivos.

El control en las carreteras ha venido incrementándose, señalan en Europa Press. Según la información detallada por la DGT, los datos en los últimos cinco años son los siguientes:

Año 2021: 123.211 pruebas y 41.067 sanciones.

Año 2022: 58.126 pruebas y 42.103 sanciones.

Año 2023: 101.927 pruebas y 50.002 sanciones.

Año 2024: 122.938 pruebas y 64.314 sanciones.

Año 2025: 144.346 pruebas y 70.717 sanciones.

La multa por dar positivo en un control de drogas es de 1.000 euros y la resta de seis puntos en el carnet de conducir. Además, el conductor se enfrenta a la retirada del carnet de uno a cuatro años y pena de cárcel de tres a seis meses, de multa de seis a 12 meses y de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días si incurre en un delito contra la seguridad del tráfico, es reincidente o si se ha visto implicado en un accidente.

También hay que recordar que en un test de drogas, al contrario que en uno de alcohol, no se tiene en cuenta la cantidad de sustancia presente en el organismo. Si en el control se detecta que hay presencia de la misma, el conductor es sancionado. Esto es importante tenerlo en cuenta ya que algunas sustancias dejan rastro en la sangre hasta días después de haber sido consumidas.

Foto | DGT

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