En silencio, un fabricante de móviles está subiendo como la espuma en España. Uno que golpea justo en la nostalgia

Hubo un tiempo en el que parecía que los consumidores solo tenían ojitos para Xiaomi a la hora de buscar un móvil económico. Las cosas están empezando a cambiar. Los datos de Omdia para el primer trimestre de 2026 muestran una importante caída respecto a 2025 del fabricante asiático, con Motorola acaparando todo el protagonismo.

Los números. El mercado europeo de teléfonos creció un 2% interanual en el primer trimestre de 2026, con Samsung como gran nombre. La compañía, según datos de la consultora, acapara ya el 38% de cuota, su mejor número en años con un crecimiento del 3%.

Pero Apple. Los buenos resultados a nivel global del iPhone 17 ya nos dejaban una pista sobre lo que podría suceder en Europa. Apple creció un 9,9%, gracias a modelos de precio relativamente accesible como el iPhone 16e y al éxito comercial de sus nuevos modelos.

Apple se mantiene en segundo puesto, pero con un dato llamativo: vendió 8,8 millones de iPhones frente a los 12,6 de Samsung, y aun así creció al triple de ritmo que su rival. Samsung dependió en buena medida del Galaxy A16 4G para sostener sus números.

Xiaomi. La compañía china mantuvo el tercer lugar, aunque su caída fue la más acusada. Xiaomi cae nada menos que un 15% en Europa, aunque los números tienen letra pequeña: la compañía vendió menos teléfonos, pero los que vendió eran más caros.

El precio medio de Xiaomi (ASP, Average Selling Price), subió un 21%, principalmente tras los lanzamientos de la serie Xiaomi 17 y las buenas ventas de los Xiaomi 15T. Es una estrategia que le está funcionando: aunque vendan menos unidades, venden mucho más caro. Principalmente, los mercados en los que más funcionaron estas gamas fueron Francia, Alemania y... España.

Y llegó Motorola. Motorola lleva tiempo obsesionada con el mercado español. Sabe que nos gustan los teléfonos calidad-precio, y que el comprador aún guarda cierta nostalgia sobre una marca que siempre tuvo un buen producto. Gracias a su expansión en España y Portugal, la compañía ha crecido un 17% interanual, con casi dos millones de unidades vendidas.

Un vistazo rápido en Amazon deja entender bien lo que está pasando. Motorola tiene disponible un aluvión de teléfonos a precios competitivos, un software limpio que no genera ningún tipo de fricción, y una política de actualizaciones aceptable.

Para quedarse. Motorola tiene una clara estrategia de mercado en la que España es un mercado fundamental: móviles económicos y accesibles. Por su lado, Xiaomi está girando hacia ser cada vez más premium para lograr mejorar sus márgenes.

Una oportunidad de oro para que un fabricante que en su día inundó España de Moto G, logre volver a recorrer la senda del éxito comercial.

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