Por algún motivo que nadie termina de descifrar, Madrid se ha empeñado en tener la noria más grande del mundo

La Ain Dubái es una noria de 250 metros de altura situada en la isla Bluewaters, en Emiratos Árabes Unidos (EAU), lo que la convierte en la más grande del planeta. Al menos de su tipo. A modo de referencia, el famoso London Eye ronda los 135 m. Sin embargo, el reinado de la meganoria dubaití podría no durar mucho tiempo. Un grupo de inversores españoles se ha propuesto levantar en Madrid una estructura similar de 260 m, una pieza única que redefiniría el skyline de la ciudad. Incluso le han puesto nombre ya: Torre Panorama.

Lo más curioso no es el proyecto en sí, sino el empeño de Madrid en sacarlo adelante contra viento y marea.

¿Una meganoria en Madrid? Así es. Y si has seguido la crónica madrileña del último lustro sabrás que no es un proyecto exactamente nuevo. Sus orígenes pueden remontarse como mínimo a marzo de 2020, cuando la por entonces vicealcaldesa Begoña Villacís desveló que el Ayuntamiento estaba trabajando para dotar a Madrid de la mayor noria de Europa.

Aunque Villacís llegó a reunirse con una empresa interesada en el proyecto, la pandemia y los cambios políticos (la dirigente formaba parte de C´s, grupo que se quedó fuera del Consistorio en 2023) hicieron que la meganoria se quedase en el cajón. Desde entonces el tema ha caldeado el debate político e incluso se ha hablado de diferentes ubicaciones para la estructura, incluido Madrid Río y el parque Tierno Galván, aunque sin convertirse en una prioridad real.

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¿Qué ha cambiado? Que el proyecto parece haber ganado oxígeno. Eso es lo que se desprende de una exclusiva publicada hace unos días por El Mundo en la que se revelan unas cuantas novedades sobre la futura Torre Panorama.

Según precisa el diario, el proyecto cuenta con el apoyo de la organización Madrid Foro Empresarial y parece haber despertado el interés de un grupo inversor con capital español que, si bien ha optado por permanecer en el anonimato, estaría dispuesto a poner fondos para levantar la noria. No es un detalle menor si se tiene en cuenta que El Mundo habla de que la inversión rondaría los 300 millones.

¿Es la única novedad? No. De hecho lo anterior ni siquiera es lo más importante. La auténtica novedad es que la meganoria ha encontrado un nuevo horizonte. Si bien en los últimos meses el debate se había centrado en su posible ubicación en el parque Tierno Galván, ahora sus promotores miran hacia otra zona de la ciudad: el futuro desarrollo de Madrid Nuevo Norte. Para ser más precisos, el foco se centra en una parcela municipal que acoge las cocheras de la EMT y queda no muy lejos de las 'Cuatro Torres' de Madrid.

¿Tan importante es? Sí. Que los promotores apuesten ahora por Madrid Nuevo Norte es importante por varias razones. Primero, por lo que representaría para ese nuevo desarrollo urbanístico de Madrid, que aspira a convertirse en uno de los grandes polos financieros, tecnológicos y empresariales de Europa. Segundo, porque, si Torre Panorama sale finalmente adelante y la meganoria se convierte en un nuevo icono turístico, ayudaría a descongestionar el centro.

¿Qué pasa con la anterior ubicación? La elección de Madrid Nuevo Norte supondría renunciar también al parque Tierno Galván, una ubicación que resultaba polémica por el rechazo de los vecinos de Arganzuela al proyecto. De hecho llegaron a reunir 15.000 firmas en contra de la meganoria.

De momento el Consistorio solo ha reconocido que está "abierto a estudiar la viabilidad técnica" de una noria, aunque aún no ha recibido ninguna propuesta "formal". Sobre la posibilidad de levantarla en la parcela que empleó en su día la EMT, recordó que su uso es "dotacional", por lo que "podría destinarse" a ese fin.

¿Sabemos algo más? Sí. Más allá de su tamaño o ubicación, uno de los detalles que más llama la atención del proyecto es el empeño que están poniendo sus promotores en sacarlo adelante. Incluso replanteándose ubicaciones. En 2020, cuando se habló por primera vez del tema, se apuntaba a Madrid Río. Incluso se deslizó que la idea había atraído a la firma Circular View, que antes ya había intentado sin éxito promover una estructura similar en Valencia. Años después el foco pasó a centrarse en Tierno Galván.

La ubicación sonó de hecho con tanta fuerza que en agosto de 2024 el Ayuntamiento llegó a contratar un estudio geotécnico para aclarar si el parque presenta las características necesarias para acoger una estructura de ese calibre. Sus resultados se desvelaron hace unos meses, en marzo. Y aunque el cambio de ubicación ha hecho que pierdan interés, nos ayudan a entender mucho mejor las dimensiones de la noria.

¿Y cómo será? Según la información recogida en ese estudio, replicada hace unos días por El Mundo, la noria mediría hasta 260,4 m de alto, el equivalente a un piso de 62 plantas. Con semejante tamaño superaría holgadamente a la Torre de Cristal (249 m) y se convertiría en el edificio más alto de Madrid y España. También superaría con creces al Ain Dubái.

La construcción se asentaría sobre una superficie de 800 m2 y, en vez de tener la estructura tradicional del London Eye o Ain, se levantaría como una "torre noria", con tiendas, zonas comerciales, espacios de ocio y un mirador panorámico. El objetivo: dotar a Madrid de su propia 'Torre Eiffel'.

Imágenes | Ayuntamiento de Madrid y Wikipedia

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