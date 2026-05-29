Italia ha tumbado una de las mayores redes de streaming ilegal de Europa: ahora va contra sus usuarios

Imagina disfrutar de todo el fútbol y los estrenos por apenas 40 euros al año, con la tranquilidad de que un sofisticado sistema y los pagos en criptomonedas te hacen completamente invisible. Esa tranquilidad acaba de desvanecerse de golpe para muchos usuarios de la red Cinemagoal que ha sido desmantelada por las autoridades italianas. El mayor riesgo ya no es que la pantalla se vaya a negro en mitad del partido, sino recibir en el buzón una notificación con una multa de hasta cuatro cifras.

Qué ha pasado. A través de la bautizada como Operación "Tutto Chiaro", la Guardia di Finanza italiana ha logrado desmantelar la infraestructura tecnológica detrás de Cinemagoal. Se han realizado más de un centenar de registros en Italia y se han incautado servidores clave ubicados en Francia y Alemania. Pero lo llamativo del caso es que no sólo están persiguiendo a los responsables de la red, sino que están rastreando e identificando a los suscriptores del servicio, los cuales están recibiendo multas que van de los 154 a los 5.000 euros.

Por qué es importante. Italia es uno de los países más duros contra la emisión de partidos y contenidos sin licencia; no se conforma con desmantelar la infraestructura, sino que está yendo a por el eslabón final que alimenta el negocio: los usuarios. Es una guerra que llevan librando desde hace años, llegando incluso a plantear condenas de prisión. Aunque en España no se ha llegado a tanto, LaLiga sí que ha seguido los pasos de Italia con el bloqueo masivo de IPs, afectando también a empresas y servicios legítimos que nada tienen que ver con la distribución de contenido no autorizado.

Así funcionaba Cinemagoal. La red no retransmitía vídeo mediante IPTV, sino que usaba máquinas virtuales que operaban 24/7, manteniendo sesiones abiertas en servicios como Netflix, DAZN, Sky, Disney+ o Spotify mediante suscripciones legales registradas a nombre de identidades falsas. En lugar de copiar y emitir el contenido audiovisual, estas máquinas extraían cada tres minutos las claves o tokens de autorización de las sesiones oficiales y las enviaban en tiempo real a la aplicación instalada en los dispositivos de los clientes.

Mediante este sistema, los usuarios descargaban el vídeo directamente de los servidores oficiales de las plataformas, lo que ocultaba por completo sus direcciones IP y hacía que Piracy Shield, la plataforma italiana contra la difusión de contenido no autorizado, estuviera a ciegas. El servicio costaba entre 40 y 130 euros al año y era distribuido por más de 70 revendedores en Italia, quienes cobraban preferiblemente en criptomonedas o a través de cuentas en el extranjero para evadir el rastreo.

A por los usuarios. Los clientes de Cinemagoal creían estar protegidos por el anonimato, pero la policía ha logrado identificar a al menos 1.000 usuarios cruzando datos. Para dar con ellos, los investigadores analizaron los registros de clientes incautados a los más de 70 revendedores que operaban en Italia, rastrearon los historiales de pago y los registros de actividad (logs) alojados en los propios servidores de la aplicación.

La multa mínima es de 154 euros, que será para los usuarios que simplemente estuvieran viendo contenido. Aquellos que tuvieran las "suscripciones ficticias de las que se extrajeron los tokens de autenticación", es decir, quienes redistribuían el contenido, tendrán que pagar hasta 5.000 euros.

300 millones. Las autoridades italianas estiman que el daño causado por esta plataforma alcanza los 300 millones de euros en suscripciones. Es lo que se conoce como lucro cesante, es decir, el dinero que las plataformas dejan de ganar por culpa de los contenidos no autorizados. Sin embargo, su forma de sacar las cuentas asume que el usuario que piratea habría pagado el 100% si no tuviera la opción ilegal: es una falacia y una métrica irreal de pérdidas.

Imagen | Xataka con Gemini

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