LaLiga tiene en su mano evitar que la gente deje de ver los partidos en IPTV ilegales. Solo tiene que imitar a Netflix

La pesadilla de los bloqueos de IPs por parte de LaLiga continúa. No solo eso: parece acrecentarse. El fútbol se está convirtiendo en un problema para los usuarios de internet de nuestro país, y están (estamos) pagando justos por pecadores.

¿Por qué está pasando esto? Es lo que intentamos averiguar analizando uno de los potenciales problemas de raíz —el coste de ver el fútbol— y constratando esos precios con lo que ha pasado en otras plataformas de streaming. ¿Por qué lo que funciona para Netflix o Spotify no lo hace para el fútbol? Veámoslo.

Cuánto cuesta ver el fútbol en España y en Europa

Hoy en día en España los aficionados al fútbol depende de las operadoras de telefonía para poder disfrutar de estas emisiones. Si el objetivo es poder tener acceso a todos los partidos de fútbol de primera división de LaLiga y a los de competiciones como la Champions League, las opciones son dos: Movistar+ y Orange.

Lo contaban hace unos meses nuestros compañeros de Xataka Móvil, que explicaban cuáles eran los disintos planes disponibles, en los que siempre se combinan fibra, móvil y televisión en diferentes versiones. En esos dos casos los precios parten de los 115 euros al mes de Movistar o los 80,95 euros al mes de Orange (aunque sin datos móviles).

O2 y Jazztel también ofrecen algunos partidos, pero de forma mucho más limitada: cada jornada tenemos acceso a un partido de LaLiga EA Sports (Primera División), un partido de Champions (si se celebra jornada) y tres partidos de LaLiga Hypermotion (Segunda División).

Esa exclusividad de Movistar y Orange, no obstante, podrían cambiar: Yoigo y MásMóvil planean un servicio de televisión con la infraestructura de Orange TV y en la que se incluirán 90 canales y todo el fútbol. De momento no hay precios ni fecha de disponibilidad definida para este proyecto.

¿Y en Europa?

Otros países europeos tienen costes diferentes, pero aquí es importante destacar que los precios de los que hablaremos son del acceso al fútbol sin más: la conectividad de fibra+móvil iría aparte. Así, tenemos:

Francia : DAZN tiene un paquete para ver toda la Ligue 1 por 35 euros mensuales (25 euros/mes si eres menor de 26 años). Canal+ tiene un plan que incluye también las competiciones europeas y cuesta 29,99 euros al mes.

: DAZN tiene un paquete para ver toda la Ligue 1 por 35 euros mensuales (25 euros/mes si eres menor de 26 años). Canal+ tiene un plan que incluye también las competiciones europeas y cuesta 29,99 euros al mes. Alemania : En DAZN Unlimited están disponibles todos los partidos de la Bundesliga y de la Champions League por 34,99 euros al mes. Hay algunas plataformas opcionales como Sky con precios similares.

: En DAZN Unlimited están disponibles todos los partidos de la Bundesliga y de la Champions League por 34,99 euros al mes. Hay algunas plataformas opcionales como Sky con precios similares. Italia : DAZN ofrece todos los partidos de la Serie A por 30 euros al mes, mientra sque para poder ver la Champions hay que combinarla con Sky Italia, que tiene un coste de 25 euros al mes. El coste total es por tanto de 55 euros al mes.

: DAZN ofrece todos los partidos de la Serie A por 30 euros al mes, mientra sque para poder ver la Champions hay que combinarla con Sky Italia, que tiene un coste de 25 euros al mes. El coste total es por tanto de 55 euros al mes. Inglaterra: Sky Sports tiene todos los derechos para transmitir los partidos, y el paquete cuesta unas 22 libras al mes (26 euros/mes). BT Sport retransmite la Champions, y el coste en ese caso es de 25 euros al mes, por lo que el coste combinado es de unos 51 euros al mes.

Lo que también es cierto es que estas cantidades y estos planes varían constantemente y tanto las operadoras como las plataformas ofrecen promociones constantes con el fin de captar más usuarios.

Cuando Netflix nos enseñó el camino

Hubo un tiempo en que las descargas de música o películas en redes P2P eran especialmente populares. Aquello era engorroso e ilegal, pero es que tampoco había muchas más opciones. O ninguna.

Esto era lo que se veía en Netflix en 2015, cuando llegó a España.

Todo cambiaría con la llegada de Netflix, Spotify y sus competidores, que demostraron que podíamos tener servicios de streaming de contenidos fantásticos, accesibles, con un catálogo estupendo y con un precio más que razonable. De repente ya no compensaba estar buscando en otros sitios: la alternativa legal era realmente destacable.

El modelo de suscripción se asentó y se convirtió en la norma, y gracias a un buen equilibrio las empresas de contenidos se dieron cuenta de algo llamativo: la mejor manera de luchar contra los contenidos ilegales era ofrecer un buen servicio a un precio aceptable.

Ese principio se ha visto algo corrompido en los últimos años: servcios como Netflix han subido precios de forma notable, han dejado de permitir compartir cuentas y además han metido anuncios, como todas sus competidoras. Puede que los usuarios protesten (protestemos), pero el tiempo ha dado la razón a los responsables de estos servicios, que no han parado de crecer y están en cifras récord.

¿Cómo le han salido las cosas a Netflix? Lo podemos ver en dos gráficos bastante representativos de la situación. Desde 2012, cuando el servicio comenzó a estar disponible en EEUU (llegó a España algo más tarde), Netflix fue subiendo precios de forma cada vez más frecuente. Con cada subida protestas, sí, pero... tarde o temprano la mayoría vuelve.

Evolución de precios de Netflix en EEUU. Esos cambios han sido análogos en el resto del mundo, y España no es la excepción. Fuente: The Verge.

De hecho el crecimiento en usuarios es aparentemente imparable en Netflix. El plan con anuncios, que tanto podemos criticar, ha sido un éxito rotundo y hoy en día más de la mitad de los nuevos suscriptores llegan al servicio gracias a este plan.

Evolución de suscriptores de Netflix a nivel global desde 2011 a 2024. Fuente: Business of Apps.

En la actualidad la plataforma cuenta con más de 300 millones de suscriptores, cuando hace una década la cifra era cinco veces menor (62,71, según Business of Apps). Apenas ha habido dos cuatrimestres en toda su historia en los que hubo bajada de suscriptores, y fue entonces cuando Netflix impulsó las medidas contra las cuentas compartidas o el plan con anuncios.

Eso parece dejar claro que a pesar de todo a millones de usuarios les sigue compensando pagar esas suscripciones y no acudir a servicios de distribución de contenidos ilegales, así que, si para ellos funciona, ¿qué está ocurriendo con el fútbol en España?

Los Netflix del deporte

Hoy en día el plan estándar con anuncios de Netflix cuesta 7 euros al mes. Nada mal, sobre todo considerando lo que cuesta el fútbol. Aun considerando el coste de los planes más asequibles para ver todo el fútbol en España (con muchos asteriscos, unos 29 euros en Orange), el precio tanto aquí como en otros países de Europa parece elevado.

Ver el fútbol en España cuesta unos 30 euros al mes con Orange al contratarlo como parte de un plan de conectividad de fibra y móvil. Ver toda la NBA en EEUU todo el año cuesta 110 dólares... al año.

Lo es por ejemplo cuando lo comparamos con el que tiene la NBA en Estados Unidos: allí la plataforma NBA League Pass en su versión básica cuesta 109,99 dólares... al año. Si solo quieres seguir a tu equipo con Team Pass —una idea sencillamente genial— puedes hacerlo por 89,99 dólares al año.

Si lo quieres pagar al mes, las cuotas son algo superiores: 16,99 dólares al mes en el básico, 13,99 dólares al mes en el Team Pass. Es una alternativa potente que una vez más compensa y hace que el interés por contratar IPTVs ilegales no tenga tanto sentido.

En nuestro país, de hecho, hubo un ejemplo claro de algo que se asemejaba a la NBA League Pass: en el Mundial de Fútbol de Qatar los usuarios podían ver los 64 partidos por 19,99 euros gracias a la plataforma Gol Mundial de MediaPro. Una tarifa única y totalmente independiente de la operadora que daba acceso a todos los encuentros de forma cómoda. Y esa sería la forma ideal de ofrecer el fútbol en España.

Hay que señalar que en nuestro país Movistar tiene algunas modalidades especiales como la de ver un partido por jornada por 10 euros al mes, pero claro, lo más probable es que ese partido no sea del equipo del que eres seguidor. El ejemplo del NBA Team Pass vuelve a dejar aquí la opción de Movistar en muy mal lugar.

Y DAZN en España da acceso a ver la mitad de los partidos de cada jornada por 40 euros al mes, pero una vez más, no garantiza que siempre vayas a poder ver al equipo del que eres seguidor.

El problema fundamental no está solo en el precio, sino en el hecho de que en España no puedes ser (por ejemplo) de Vodafone y ver todo el fútbol: necesitas ser de Movistar o de Orange. No puedes elegir libremente qué servicio de fibra+móvil quieres contratar, porque el fútbol lo condiciona todo. En otros países de Europa eso no ocurre: el fútbol va por un lado, y la conectividad por otro.

Así pues, habría que preguntar a LaLiga —y a otras ligas europeas— por qué el fútbol es comparativamente tan caro. Desde hace años LaLiga mantiene una guerra absoluta contra las emisiones ilegales de partidos de fútbol. Los ataques judiciales del pasado se han transformado en una táctica distinta en los últimos meses: en lugar de ir a por infractores concretos, están bombardeando directamente internet con bloqueos indiscriminados de IPs.

El problema de esta nueva forma de luchar contra servicios IPTV es que está provocando daños a terceros —cosa que la justicia no permite— y que sigue mostrando una extraña obsesión por ponerle puertas al campo. Cloudflare y sus clientes son grandes afectados por el problema, y aunque tanto ellos como entidades independientes como RootedCON han intentado solucionar el problema, la justicia sigue dándole la razón a LaLiga.

Este conflicto está perjudicando a todas las partes. LaLiga está sufriendo un gran daño reputacional, las operadoras son acusadas de ser aliadas en esos bloqueos, Cloudflare y otros CDN acaban perjudicando a clientes legítimos y mientras los usuarios finales pierden acceso a todo tipo de servicios web. Es un desastre.

La pregunta es, ¿podría solucionarse? La respuesta parece obvia: sí, si LaLiga se fijase en lo que pasó con Netflix o Spotify. O lo que está pasando con la NBA. El servicio de hecho ya cumple con muchos de los requisitos que cualquier usuario pide: es accesible y cómodo.

El (mayor) problema es el precio.

Hace años que el precio por ver el fútbol en España es el más caro de las cinco grandes ligas europeas. Eso es un síntoma terrible, y uno que tiene solución sencilla: bajar los precios para que a los usuarios les compense pagar por ver el fútbol. Si ahora no lo hacen es probablemente porque el factor precio es especialmente importante.

Javier Tebas, presidente de LaLiga, no parece opinar lo mismo al ser preguntado por esos precios. En un desayuno informativo de Europa Press en febrero declaró que el coste del fútbol como tal es razonable, y el problema es otro:

"El fútbol no es caro, lo que pasa es que para que veas el fútbol tienes que tener el paquete de banda ancha, el móvil... Pero lo que es el fútbol son 25 ó 30 euros".

Y sin embargo la realidad es la que es. Netflix está en cifras de récord de suscriptores y Spotify ha logrado su particular milagro financiero tras 18 años perdiendo dinero. Ambos han marcado el camino y la solución, que no parece tan complicada: planes variados, equilibrados y que compensan a los usuarios.

Los contenidos ilegales no han desaparecido, desde luego, pero ni esas plataformas ni los propietarios de los derechos están intentando desesperadamente ponerle puertas al campo porque ya no lo necesitan. Sus servicios siguen siendo suficientemente buenos para los usuarios, así que nos hemos acostumbrado a pagar por las películas, las series o la música.

Pero no por el fútbol. Y eso deja claro que en LaLiga falla algo. Quizás falten planes variados, equilibrados y que compensen a los usuarios económicamente.

Solo quizás.

