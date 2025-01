Netflix va como un cohete pero deja de comunicar sus cifras. El motivo es sencillo: todo tiene un techo

Netflix ha anunciado sus resultados financieros del último trimestre de 2024, y nos dejan dos noticias íntimamente relacionadas. Primero, en 2025 se viene nueva subida de precios en países del mundo como Estados Unidos o Portugal. Segundo, el número de suscriptores ha aumentado vertiginosamente, mucho más de lo esperado en las propias proyecciones de la compañía, dejando el total a nivel global en 302 millones de clientes.

Los números. Más concretamente: en Estados Unidos el precio para el plan estándar con anuncios pasa de 6,99 dólares al mes a 7,99, y de 15,49 dólares al mes a 17,99 en el estándar. Son solo algunos ejemplos justificados por los 19 millones de nuevos suscriptores que llegaron a la plataforma en el cuarto trimestre de 2024. Se esperaban 9,8 millones de nuevos suscriptores, así que los resultados han superado con mucho las expectativas, generando beneficios de 10.200 millones de dólares.

Un poquito más. Tal y como lo justifican desde Netflix, "a medida que sigamos invirtiendo en programación y ofreciendo más valor a nuestros socios, ocasionalmente les pediremos que paguen un poco más para poder reinvertir y seguir mejorando Netflix". Es decir, van a subir precios siempre que puedan, habiéndose convertido de facto en una de las opciones más caras del panorama del streaming (y si la comparamos con competidoras específicas como Prime Video, Netflix es una opción mucho más cara). Sin embargo, también sabe que estas subidas tienen un limite.

Se acabó el comunicar. Posiblemente, Netflix ya lo sabía en 2024. Fue entonces, en abril, cuando avisó que el cuarto trimestre de 2024, del que acabamos de recibir los datos, sería el último en el que Netflix hablaría de número de suscriptores. A partir de ahora, aparte de las cifras de audiencia y visionados que seguirá comunicando un par de vecves al año, dará otro tipo de datos (beneficios, crecimiento, presupuesto), y solo informará de cifras clave de suscriptores cuando se vayan cruzando. Es decir, números redondos muy publicitables: posiblemente no volveremos a oir hablar del tema hasta que no crucen el umbral de los 400 o 500 millones de suscriptores.

Se toca techo. ¿Qué quiere decir esta decisión? Posiblemente, que Netflix ha calculado que no puede crecer muchísimo más (de ahí la sorpresa que la propia plataforma reconocía ante un incremento de suscriptores ayor de lo calculado). Dejarán de comunicar esos números para no dar la impresión de que se está freenando su crecimiento, sobre todo porque el crecimiento de Netflix apunta en otras direcciones. El principal, es el económico: Netflix puede incrementar sus beneficios, y de ahí la subida de precio, así como las recientes medidas que testamos viendo en los últimos meses: acabar con cuentas compartidas, tiers con anuncios... la burbuja de Netflix está lejos de explotar, pero tiene que diversificarse.

Videojuegos y más. En estos momentos desarrolla estrategias como la de su aún tímida, pero cada vez más clara intención de entrar en la industria de los videojuegos, que evidencian que Netflix no tiene más remedio que ver cómo su crecimiento se frena en su negocio original, pero eso no le impide convertirse en un monstruo diverso y con múltiples tentáculos. Ya ha anunciado también que incrementará levemente su presupuesto destinado a crear programas (de 17.000 a 18.000 millones de dólares), en algo que tiene también de declaración de intenciones: no va a frenar en su carrera por convertirse en una de las principales productoras de audiovisual. ¿Quién puede negar que lo está consiguiendo? Gracvoas a 'Emilia Pérez' se va a convertir, con seguridad, en una de las productoras más nominadas a los Oscar de este año.

