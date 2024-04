Ya hay anuncios en Prime Video: aunque algunas plataformas pierden suscriptores, la estrategia de Amazon es distinta

Los anuncios ya están en Prime Video. Los clientes de la plataforma que se hayan conectado hoy habrán encontrado como bienvenida un aviso de que la programación incluye anuncios y que la forma de eliminarlos es pagando 1'99 euros más al mes. Prime Video se convierte así en la última plataforma en subirse al carro de la publicidad en lo que hasta ahora eran tarifas libres de anuncios. En cierto sentido hablamos de subidas de precio encubiertas.

Cómo funciona. Después de un par de meses en Estados Unidos, donde la medida llegó a finales de enero, los anuncios aterrizan en España manteniendo las tarifas: 49,90 euros al año o 4,99 euros al mes, salvo que se quiera eliminar la publicidad de las emisiones. La publicidad llega además acompañada de una bajada en la calidad de imagen para determinados contenidos. En Estados Unidos, se desactiva Dolby Vision y Dolby Atmos.

Al principio y a mitad. Los anuncios aparecen, tal y como sabíamos de la previa llegada en Estados Unidos, en un par de breves piezas al principio de cada programa. Hay desde marcas comerciales (Uber Eats, L'oreal, Renault) a productos de la propia Amazon, tanto de Prime Video, como de gaming ('New World', 'Academia', 'Un hipster en la España vacía'). También tendremos publicidad en mitad de la reproducción, y no habrá avisos: la reproducción se detendrá de manera inmediata cuando corresponda. Cuándo saldrán es algo indeterminado, y la cantidad de anuncios depende de la duración del contenido.

¿Pero son muchos anuncios o no? Nuestra sensación personal, después de probar hoy el servicio es que la carga de publicidad es menor a la de otras plataformas de streaming, como Netflix. Y aunque en la app aparecen anuncios al principio de casi cada programa, en el navegador o una televisión inteligente no es tan frecuente. Prime Video prometió, en cualquier caso, que la cantidad de publicidad sería inferior a la habitual en una emisión de televisión lineal, y de momento parece obvio que así es.

A Netflix le fue bien. La primera plataforma en experimentar con esta especie de subida de precio camuflada fue Netflix, y no le ha ido nada mal. Aunque aún no sabemos los resultados del primer trimestre de 2024, en el último de 2023 sumó 13 millones de suscriptores. Son resultados que corroboran la implantación absoluta de las plataformas en nuestro día a día: ni las subidas de precio de las tarifas, ni la llegada de los anuncios, ni los recortes en producción de contenido exclusivo, ni la persecución a las cuentas compartidas han hecho demasiado daño a las grandes firmas del streaming. Y Netflix, que no deja de subir, por encima de cualquier otra.

La última de la fila. Prime Video es la última gran plataforma en sumar anuncios a su programación. Antes de ella estuvieron Disney, la futura Max de HBO, Disney+ y SkyShowtime, que cambió sus tarifas a finales de febrero. Prime Video era la última en resistir, y por detrás quedan opciones menores en cuanto a número de suscriptores, como Apple TV+ o Filmin. De momento, salvo en el caso de Netflix no hay información acerca de cómo las nuevas medidas de recorte de gastos ha impactado en el número de suscriptores, aunque algunas de ellas, como Disney+, arrastran una larga crisis en ese sentido.

Qué quieren de nosotros. Las plataformas están en una situación de control de daños. Warner fue la que dio el pistoletazo de salida con recortes de todo tipo en HBO, sumados a reducciones de catálogo que más de un año después, han transformado a Max. El resto siguieron los pasos de Netflix después de que la extraordinaria subida de suscripciones debida al confinamiento se haya replegado parcialmente. Está por ver si todas pueden soportar una caída de suscriptores debido a la subida de precios o la llegada de anuncios, pero en cualquier caso, ese no es el juego de Prime Video.

A Amazon le da igual. Como nos recuerda indirectamente Prime Video cada vez que anuncia su número de suscriptores sin discriminar entre usuarios reales de la plataforma y gente con Amazon Prime que no usa streaming, a Amazon no le importa si hay quien deja de usar la plataforma por los anuncios (buena suerte encontrando alguna que no los tenga a un precio que compita con Prime Video, por otra parte). Muchos de ellos, la mayoría, seguirán abonados a Prime por las ventajas en la tienda con la que la empresa hace su auténtico negocio. Por eso Amazon será posiblemente la que más ventajas encuentre con la llegada de las tarifas con anuncios: pocos dejarán de pagar la suscripción, porque esta conlleva ventajas contra el que ni el más pesado anuncio de cosméticos puede competir.

