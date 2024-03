Max aterrizará en mayo en España: así es el nuevo servicio que fusiona HBO Max con Discovery+

Era cuestión de tiempo que Max aterrizara en España. Sabíamos que este lanzamiento ocurriría pronto, aunque desconocíamos la fecha exacta. Este miércoles, sin embargo, las dudas han desaparecido: el gigante estadounidense ha anunciado que la plataforma que fusiona el catálogo de HBO Max con el de Discovery+ llegará al país el próximo 21 de mayo.

La cuenta atrás está en marcha, por lo que es una buena oportunidad para ir preparándonos para los cambios que se avecinan en el servicio. Se trata de novedades que alcanzarán tanto a los suscriptores actuales de HBO Max, que acabará desapareciendo en su forma actual, como para aquellos que todavía no han contratado esta propuesta de streaming.

Max, el sucesor de HBO Max llega con más contenido y nueva app

Warner Bros. Discovery promete que Max duplicará la cantidad de contenido disponible actualmente en HBO Max. Uno de los títulos más destacados que estará disponible en la plataforma será ‘La Casa del Dragón’, que estrenará su nueva temporada el 17 de junio. Pero también podremos visualizar muchas de las otras franquicias de HBO y Warner.

‘Barbie’, ‘Aquaman y el reino perdido’, ‘The Last of Us’, ‘The White Lotus’, ‘Euphoria’, ‘True Detective: Noche polar’, ‘The Regime’, ‘El Simpatizante’, ‘The Jinx’, ‘The Franchise’, entre otros. Y no faltarán clásicos como ‘Harry Potter’, ‘Joker’ y ‘El señor de los anillos’. De Discovery veremos títulos como ‘Todo en 90 días’, ‘La fiebre del oro’ y ‘Remodelación en pareja’.

La propuesta llegará acompañada de un complemento deportivo de pago pensado para el mercado europeo que no estará disponible en otras regiones. El mismo cubrirá torneos del estilo de Grand Slams de tenis, el Open de Australia, las tres Grandes Vueltas de ciclismo, el Tour de Francia Femenino, las 24 Horas de Le Mans, entre muchos otros.

Si bien, como decimos, se trata de una propuesta ideada específicamente para esta región, los derechos variarán de acuerdo a lo países. Enfocándonos en España, podemos decir que Warner Bros. Discovery se ha hecho con los derechos exclusivos de transmisión de UFC, así que también podremos disfrutar el evento MMA. Los Juegos Olímpicos de París 2024, por su parte, estarán incluidos en los planes base.

¿Cuáles serán los planes de Max en España?

Tras el anuncio, una pregunta lógica además de la oferta de contenidos es qué planes tendremos a nuestra disposición. En este punto tenemos una buna noticia, que es que sabemos cuáles serán los planes. Y una noticia que no es la ideal, que todavía no sabemos los precios de cada uno de ellos, por lo que tendemos que esperar a que se anuncien en “las próximas semanas”.

Plan estándar:

Visualización en 2 dispositivos al mismo tiempo.

Contenidos en Full HD.

Hasta 30 descargas offline.

Plan Premium:

Visualización en 4 dispositivos al mismo tiempo.

Contenidos en Full HD o 4K, sonido Dolby Atmos.

Hasta 100 descargas offline.

Complemento Deportes:

Cobertura a los eventos deportivos mencionados anteriormente y otros.

Puede añadirse a cualquier plan base.

Se podrá contratar únicamente por una cuota mensual (no hay paquete anual)

Visualización en 2 dispositivos al mismo tiempo (de los dispositivos disponibles en el plan contratado.

Plan Básico con Anuncios:

No disponible en el lanzamiento de mayo en España.

Visualización con publicidad.

Visualización en 2 dispositivos al mismo tiempo.

Contenidos en Full HD.

Soy suscriptor de HBO Max, ¿qué sucederá cuando llegue Max?

Como suscriptor de HBO Max debes saber que la plataforma dejará de funcionar el 21 de mayo de 2024 y será sustituida por Max. Podrás mantener tu perfil actual, tu historial de visualizaciones e incluso seguir viendo los contenidos desde el punto donde los dejaste. En cuanto a la aplicación, puede que necesites descargar Max y eliminar la anterior.

Si eres suscriptor de Discovery+ y de la app Premium de Eurosport, tendrás que esperar para saber cómo suscribirte a Max. Warner Bros. Discovery ha dicho que compartirá información más adelante.

En cuanto al despliegue, Max no solo llegará a España el 21 de mayo. También lo hará a Portugal, los países nórdicos y Europa Central y Oriental. Más tarde aterrizará en Polonia y los Países Bajos, así como en Francia y Bélgica

Imágenes | HBO

En Xataka | Era un gran amante de Spotify. Su nueva interfaz ha provocado que no quiera saber nada de ella