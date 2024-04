Todo lo que sabemos de la inminente llegada de la programación con anuncios a Prime Video

La semana que viene nos toca replantearnos qué hacemos con Prime Video, porque llegan los anuncios a su programación, junto con tarifas nuevas que permiten eliminarlos. ¿Seguirás con el mismo precio y anuncios o pagarás más para no verlos? Para poder decidir, allá va todo lo que sabemos hasta el momento de esta nueva modalidad que, con toda seguridad, se va a convertir en nota común en todas las plataformas en este 2024.

¿Cuándo llega el plan con publicidad de Prime Video?

El próximo martes 9 de abril llega a España, después de un par de meses en Estados Unidos, donde la medida llegó a finales de enero. A finales del pasado mes de febrero, Prime Video lo comunicó a sus clientes españoles por mail, justificándolo como una medida para "seguir invirtiendo en contenido atractivo y continuar aumentando la inversión en el largo plazo".

¿Hay tarifas que eliminen los anuncios?

Sí: aunque la tarifa de Prime Video sigue siendo la misma, 49,90 euros al año o 4,99 euros al mes, ésta incluirá anuncios. La forma de evitarlos es pagar 1,99 euros más al mes. Lo mismo sucede con las tarifas especiales para estudiantes, a mitad de precio.

Las tarifas quedan así:

Amazon Prime con anuncios: 4,99 euros al mes / 49,90 euros al año

4,99 euros al mes / 49,90 euros al año Prime Student con anuncios: 2,49 euros al mes / 24,95 euros al año

2,49 euros al mes / 24,95 euros al año Amazon Prime sin anuncios: 6,98 euros al mes, sin suscripción anual

6,98 euros al mes, sin suscripción anual Prime Student sin anuncios: 4,48 euros al mes, sin suscripción anual

¿Cómo se verá la publicidad?

Si los anuncios llegan en el mismo formato que en Estados Unidos (y todo parece apuntar a que así será), se mostrarán a mitad de contenido, interrumpiéndolo. En otras ocasiones se mostrarán al principio del capítulo o película, o bien al final. Lo que no está claro es cuántos se mostrarán, ya que tal y como sabemos que hacen servicios como Youtube, esa cantidad puede ir variando. Lo más usual de momento, son los paquetes de dos, e incluyen un pequeño cronómetro que avisa del tiempo de publicidad que queda. No hay, por descontado, posibilidad de saltar los clips.

¿Hay otros cambios con la llegada de los anuncios?

Sí, la publicidad llega acompañada de una bajada en la calidad de imagen para determinados contenidos. En Estados Unidos se ha optado por desactivar Dolby Vision y Dolby Atmos y aún está por ver con qué espacios llegará así a Es`paña y si la reaja de calidad será exactamente iogual.

Pues me voy a otra sin anuncios...

... pues ya puedes ir buscando con cuidado, porque cada vez hay menos plataformas que no incluyan anuncios en sus contenidos. Netflix no solo fue la primera, sino que está eliminando el plan básico sin publicidad, para que los suscriptores no tengan más remedio que pagar más si quieren evitar la publicidad. Otras que lo han hecho son Disney, la futura Max de HBO, Disney+ y SkyShowtime, que cambió sus tarifas a finales de febrero. Prime Video era de las últimas en resistir a la inevitable llegada de los anuncios.

