Esta semana hay fútbol casi todos los días y eso significa una cosa: bloqueos constantes de internet por parte de LaLiga

Hoy lunes hay partido de primera división de LaLiga. También lo hay el martes, el miércoles, y el jueves. El viernes no (sí lo hay de segunda división), y el fin de semana, cómo no, hay partido tanto el sábado (el clásico, final de la Copa del Rey) como el domingo. Eso va a tener una más que probable consecuencia: bloqueos indiscriminados de IPs casi toda la semana. O toda.

La situación no cambia. Continúan los bloqueos indiscriminados de IPs de LaLiga. Un fin de semana tras otro empresas y usuarios legítimos están sufriendo los efectos colaterales de estas medidas, que tratan de combatir las emisiones ilegales de fútbol a través de servicios IPTV.

De Cloudflare a Vercel. Los cortes han afectado especialmente a Cloudflare, un CDN gigantesco que hace uso de IPs que comparten miles de sitios web, y todas ellas se ven afectadas por esos bloqueos de IPs. En los últimos días hemos visto cómo otros proveedores similares también se han visto afectados y Vercel es el ejemplo más claro.

Vercel contra LaLiga. Guillermo Rauch, CEO de Vercel, indicaba la semana pasada cómo su empresa se había visto afectada por estos bloqueos de IPs:

España está censurando internet mediante el bloqueo de las IPs del CDN de @vercel, que es la puerta de entrada de millones de aplicaciones y sitios web.

Estamos trabajando duro para mitigar el problema y restaurar la libertad de expresión en la medida de lo posible, ya que son poco comunicativos, reservados y no se dejan intimidar por las quejas de los usuarios.

"Nos han bloqueado sin más". El ingeniero jefe de esta empresa, Matheus Fernandes, explicaba cómo el proceso del bloqueo había sido confuso —"nos han bloqueado sin más sin decirnos por qué", explicaba en X— y de nuevo había afectado a empresas legítimas. Mientras, Javi Velasco, otro ingeniero de la compañía. trataba de aclarar cómo la comunicación con LaLiga había sido extraña.

Qué dice LaLiga. Nuestros compañeros de Xataka Móvil recibieron una serie de comunicados de LaLiga en los que decían lo siguiente:

LaLiga detectó una marca de emisión pirata muy importante con web de streaming, que además ofrecía servicios de IPTV, alojado en Vercel. Desde LaLiga se envió una notificación a dicha compañía para que fuera desactivada. Sin embargo, esta petición no se procesó hasta 24 horas después.

Con la compañía Vercel, LaLiga ha seguido el mismo proceso que con cualquier otra compañía donde se alojan emisiones de fútbol pirata. Se han enviado numerosas solicitudes de contacto que no han sido atendidas y, a continuación, trabajando con los proveedores de servicio de Internet, se ha solicitado el bloqueo de las IPs donde se ha detectado la retransmisión ilegal de contenido.

LaLiga emplaza a cualquier compañía tecnológica, cuyas infraestructuras sean utilizadas por los cibercriminales para realizar retransmisiones ilegales, a que se pongan en contacto para llegar a un acuerdo de colaboración.

Al final esto se pone peor. Lo que está pasando entre LaLiga y Vercel —las versiones de ambas partes no cuadran— es una réplica de lo que ya pasó con Cloudflare. Sea como fuere, esa lucha de LaLiga contra esas emisiones que violan la propiedad intelectual están afectando a muchísimos usuarios. Siguen pagando justos por pecadores.

Bloqueos que no terminan cuando terminan los partidos. Estos bloqueos, que no deberían existir en este formato indiscriminado, duran además mucho más de lo que duran de los partidos. Como explicaba Velasco, recibieron un primer reporte de LaLiga el 12 de abril y solicitaron más datos —a menudo hay reportes de webs ilícitas que no son reales—, pero LaLiga no contestó. En lugar de eso, sus IPs fueron bloqueadas sin más. Las dos IPs de Vercel siguieron bloqueadas durante días a pesar de que ya no se emitían partidos.

Quic.cloud está en las mismas. Otro proveedor de CDN llamado Quic.cloud también se ha visto afectada por los bloqueos y está en la misma situación que Cloudflare y Vercel. En su sitio web han publicado un comunicado indicando que "hemos intentado contactar con LaLiga para poder debatir la situaicón, pero no hemos tenido éxito aún".

Esta semana va a ser problemática. Todos estos bloqueos que ya afectan a otros proveedores de servicios de CDN parecen indicar que las medidas de LaLiga no van a menos, sino a más. Que toda esta semana haya retransmisiones de partidos de fútbol de primera división plantean bloqueos continuos de nuevo, lo que puede hacer que de nuevo miles de sitios web queden inaccesibles y que muchísimos usuarios no puedan acceder a ellos.

#LaLigaGate. Las protestas por todos estos problemas están comenzando a aunarse en un hashtag en redes sociales, #LaLigaGate. Ofelia Tejerina, presidenta de la asociación de internautas, recomendaba a los afectados por los bloqueos de LaLiga que apuntaran el dominio afectado a esta lista, que además muestra una estimación de las pérdidas por los bloqueos de LaLiga.

