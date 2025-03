A Netflix no le preocupa que los usuarios cancelen la suscripción. Los datos reflejan que, tarde o temprano, la mayoría vuelve

¿Cómo es posible que las plataformas de contenido bajo demanda suban de precio año sí y año también si cada vez que lo hacen los usuarios cancelan (o dicen que cancelan) su suscripción? Es curioso. Lo normal, en otro contexto, sería que las subidas de precios y las previsibles cancelaciones afectasen a las compañías, pero a Netflix esto no parece que le importe. Más bien al contrario.

Contexto. A pesar de las subidas de precio y la oleada de cancelaciones que los comentarios en redes sociales suelen dar a entender, la realidad es que el beneficio de Netflix fue de 10.247 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2024, un 16% más que el mismo trimestre del año anterior y el mejor resultado desde 2021. ¿Acaso no estaban los usuarios cancelando sus suscripciones en masa?

Si entendemos "cancelar en masa" como que solo en Estados Unidos llegasen 19 millones de nuevos suscriptores en el cuarto trimestre de 2024 cuando Netflix esperaba 9,8 millones, entonces sí.

Vuelve. Según datos de la empresa de análisis Antenna a los que ha tenido acceso Business Insider, la realidad es la siguiente: las subidas de precio provocan cancelaciones, sí, pero los usuarios no tardan en volver. El caso de Netflix, además, es curioso porque este "arrepentimiento" es mayor que en el resto de plataformas.

El dato. De acuerdo a Antenna, el 50% de los usuarios que cancelan su suscripción vuelven a suscribirse a los seis meses. Si ampliamos el rango de tiempo hasta el año, el porcentaje sube hasta el 61% de usuarios. Dicho de otra manera, seis de cada diez cancelaciones se recuperan al cabo del año.

En el caso de haber cancelado por una subida de precios, la vuelta será con los precios actualizados, ergo pagando más y compensando de alguna manera las cancelaciones no recuperadas. Es más, lo más probable es que ese usuario que vuelve opte por un plan más barato, pero con publicidad. El 55% de las nuevas altas eligen esa modalidad, de hecho.

Los datos reflejan que la tasa de recuperación de suscriptores de Netflix es mucho más alta que la de sus competidores

Netflix vs el mundo. Los datos de la consultora muestran que la tasa de recuperación de Netflix es mucho más alta que la media del resto de plataformas. Mientras que a los seis meses Netflix recupera al 50% de los usuarios, el resto de plataformas apenas recuperan al 34%. En el caso de Netflix también es llamativo que dos de cada diez cancelaciones se recuperan en tan solo un mes.

Hay un techo. Netflix no ha dejado de innovar en su programación, pasando de series y películas a ofrecer también deportes y eventos en directo. 300 millones de suscriptores dan buena fe de que esto ha funcionado, pero todo tiene un límite. Netflix parece consciente de que 1) seguir creciendo va a ser complicado y 2) "a medida que sigamos invirtiendo en programación y ofreciendo más valor a nuestros socios, ocasionalmente les pediremos que paguen un poco más para poder reinvertir y seguir mejorando Netflix". Es decir, que los precios seguirán subiendo.

Netflix sabe que seguir sumando suscriptores no será fácil y quizá eso explique que desde ahora no vaya a dar esa cifra. Sabremos números de audiencias, visionados, beneficios, crecimiento, etc, pero no cuántos suscriptores tiene Netflix. Lo más probable es que no volvamos a ver ese dato hasta que se alcancen los 400 o 500 millones, cifras muy publicitables y de la que la plataforma puede sacar pecho.

