Si te gusta conducir en silencio y en paz, tenemos malas noticias: los coches pitarán (todavía) más a partir de julio

Desde hace dos años, desde junio de 2024, todos los coches nuevos pitan.

Pitan mucho.

Es la primera decepción que se lleva todo conductor cuando deja a un lado su viejo coche y decide comprarse uno nuevo. En España, donde la media de edad del parque automovilístico es de 14,6 años, la compra de un coche nuevo es lo más parecido a experimentar el salto al interior de un agujero negro y avanzar al futuro.

Y es que quienes han tenido la oportunidad de estrenar un coche homologado a partir de 2022 o comprado como nuevo a partir de 2024 habrán experimentado esa irritable sensación de comprobar que tu coche nuevo pita cada dos por tres. Lo más evidente se da con el asistente inteligente de velocidad que, como comenté en este artículo, puede convertirse en un infierno.

Ahora, a partir del 7 de julio de 2026, todo coche nuevo debe contar con nuevas asistencias a la conducción... o sistemas de vigilancia. Y es que la vigilancia al conductor será más proactiva para alertar a éste en caso de distracciones para que corrija su comportamiento y así evitar un accidente.

Más vigilancia, más pitidos

Para entender todo esto, hay que remontarse un poco antes de 2020. Entonces la Unión Europea aprobó un proyecto denominado Visión Cero con el que se quiere conseguir reducir en un 50% las víctimas mortales en carretera registradas entre 2020 y 2030 con las que fallecieron entre los años 2010 y 2020. El objetivo último es alcanzar las cero muertes en 2050.

Para sacar adelante este ambicioso objetivo, la Unión Europea sacó adelante la obligación de implementar una serie de sistemas de seguridad con el objetivo de reducir los accidentes. Este proyecto tiene tres fases, de las cuales la primera llegó con una enorme batería de nuevos sistemas.

Tal y como recoge el Reglamento (UE) 2019/2144, desde julio de 2022, todos los coches nuevos homologados tienen que estar equipados, entre otros, con sistemas como el asistente inteligente de velocidad, la frenada de emergencia o la cámara de marcha atrás. Y con el asistente de fatiga y distracciones del conductor.

En la segunda fase se contemplaba que a partir de 2024 todo coche nuevo tenía que ser vendido con el equipamiento anterior, independientemente de cuándo hubiera sido el coche homologado. Es decir, si ahora mismo te compras un coche, tendrá que contar con estos sistemas.

Y a partir del 6 de julio se 2026 se pone en marcha la siguiente fase. Desde el día siguiente, todo coche nuevo matriculado deberá contar con un sistema todavía más avanzado para monitorizar las distracciones y la fatiga del conductor. Sí, efectivamente, estamos ante un avance de lo ya conocido.

Lo que era obligatorio hasta ahora era el sistema conocido como Driver Drowsiness and Attention Warning o Asistente de Somnolencia y Atención (DDAW) y a partir de ahora los coches tendrán que llevar el nuevo Advanced Driver Distraction Warning o Advertencia Avanzada de Distracción del Conductor (ADDW).

¿Qué cambia? El primer sistema es más pasivo que activo. El conocido como DDAW que es obligatorio en estos momentos analiza si el conductor mantiene o no lo vista en la carretera y avisa cuando esto no sucede. Sin embargo, basa su funcionamiento en los pequeños movimientos sobre el volante y el control general del vehículo pero, por sí mismo, no tiene claro si estamos mirando el teléfono móvil o, simplemente, miramos con recurrencia al retrovisor porque nos vamos a incorporar a una autopista.

El nuevo sistema ADDW, como explican nuestros compañeros de Motorpasión, es más proactivo y éste sí monitoriza el movimiento de nuestros ojos y de la cabeza pero además tiene mapeadas tres zonas. Si nuestros ojos se distraen con algo que ha sucedido en un espacio donde es imposible mantener la atención sobre la carretera, como el techo, el sistema nos alertará.

Si, por el contrario, el sistema detecta que estamos mirando a una ventanilla o a la zona central, donde se sitúa la pantalla, dejará pasar unos segundos. Si el conductor mantiene la vista en uno de estos espacios, el coche empezará a pitar y a lanzar señales sonoras y táctiles (como la vibración del volante). El sistema se activará automáticamente pasados seis segundos siempre que nos movamos entre 20 y 50 km/h. Superado este umbral, el aviso llegará pasados apenas 3,5 segundos.

El problema con este tipo de asistentes es que en ocasiones son bastante más intrusivos de lo que nos gustaría como conductores. Ya comentamos en Xataka que si no está bien implementado, el asistente de velocidad que funciona con reconocimiento de señales puede ser todo un infierno. Especialmente en ciudad, donde las calles cambian de límite constantemente, los avisos pueden llegar a desesperar.

En nuestra experiencia, con los asistentes de detección de fatiga puede suceder lo mismo. Si compraste un coche pasado 2022 habrás podido comprobar que quizás tu coche pite cuando, como decíamos, simplemente estés vigilando el retrovisor para incorporarte a una vía muy congestionada. El objetivo de este nuevo sistema es hilar más fino y no caer en esos falsos positivos.

Sin embargo, algunos estudios aseguran que este amplio paquete de seguridad puede ser demasiado abrumador para los conductores de mayor edad (que además serían los más beneficiados) y que muchos otros los desconectan cansados de los constantes pitidos. Algunos de ellos, como el asistente de velocidad o la monitorización de las distracciones, se activan con cada nuevo encendido y es obligatorio moverse entre los menús para desconectarlos en la inmensa mayoría de los automóviles.

Además, esta decisión de la Unión Europea también ha cosechado algunas críticas por encarecer el precio de los vehículos. Especialmente Dacia, que fue la reina de ofrecer el coche más básico posible del mercado, se ha quejado amargamente de esto pero lo que no se puede negar es que parte del encarecimiento de los coches llega de la mano de estas nuevas mejoras obligatorias en seguridad.

Foto | Xataka y Mazda

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