No tirarse ningún al pedo al día no es buena noticia: los gases son el mejor signo para valorar la microbiota

El tránsito intestinal casi siempre ha sido un tema tabú, rodeado de mitos, remedios caseros y sobre todo silencios incómodos incluso ante una consulta médica. Sin embargo, lo que ocurre en nuestro intestino es un indicador muy importante de la salud general del cuerpo, y es por ello que la ciencia impone diferentes cifras sobre lo que se considera "ir bien al baño", y también ha redimido a los gases.

Que es normal. Durante años, la horquilla de lo que se consideraba un ritmo intestinal "normal" era enormemente amplia, abarcando desde tres veces por semana hasta tres veces al día. Sin embargo, un exhaustivo estudio publicado en 2024 acotó esta ventana a unas cifras mucho más exactas.

Para ello se analizó a 1.400 adultos sanos y vieron que la zona ideal en la que deberíamos movernos es la de hacer 1 a 2 deposiciones al día. Pero fue aún más allá al correlacionar el número de deposiciones con la presencia de estreñimiento o no:

1-2 deposiciones a la semana se considera estreñimiento.

3-6 deposiciones a la semana se considera tener un tránsito normal-bajo.

1-3 deposiciones al día se considera tener un tránsito normal-alto.

Con más de 20 deposiciones a la semana se habla ya de diarrea.

Lo que indica. Lo verdaderamente revelador no es solo la cifra, sino lo que ocurre en nuestro cuerpo cuando nos alejamos de ella, ya que los investigadores descubrieron que el estreñimiento provoca que las bacterias intestinales, al quedarse sin fibra que fermentar, comiencen a fermentar proteínas.

Este proceso genera toxinas microbianas en la sangre, como el p-cresol sulfato y el indoxil sulfato, unos metabolitos que han demostrado estar directamente asociados con el daño a los riñones y con un peor funcionamiento del organismo en general a largo plazo.

Los gases. Sin duda es un gran estigma y pensamos que si no tenemos gases a lo largo del día, debemos estar felices, pero la realidad es muy diferente, ya que si queremos ir al baño al menos una vez al día, hay que consumir una buena cantidad de fibra. Y aquí es donde entra el "daño" colateral más temido por muchos: las flatulencias.

Un estudio publicado en 2023 apuntaba específicamente que tener gases es, en la inmensa mayoría de los casos, la señal inequívoca de que tenemos una microbiota sana y trabajando a pleno rendimiento. Bacterias beneficiosas de géneros como Bacteroides, Ruminococcus o Roseburia se alimentan de la fibra que nosotros no podemos digerir y el subproducto de ese festín microbiano es el gas. Pero curiosamente, el 99% de estos gases no tienen ningún tipo de olor, al ser hidrógeno o dióxido de carbono, haciendo que el 1% restante tenga un mal olor por estar compuesto de gases sulfurados.

Una buena microbiota. Sabiendo que necesitamos fibra para alcanzar un tránsito ideal y evitar que las toxinas lleguen a la sangre, el reto es introducirla en la dieta minimizando las molestias. Las directrices científicas actuales establecen una hoja de ruta clara, marcando como objetivo la ingesta de 25 gramos de fibra en el caso de las mujeres y de 38 gramos en los hombres.

Pero es un error pasar de 10 a 40 gramos de fibra de la noche a la mañana, puesto que los expertos en microbiología intestinal recomiendan una introducción paulatina de la fibra, empezando por cambiar solo media rebanada de pan blanco a integral para dar tiempo a las poblaciones bacterianas a adaptarse.

Puede ser un problema. Aunque el gas es normal, el dolor crónico o la hinchazón paralizante no lo son, y para quienes el aumento de fibra se traduce en síntomas de esta índole, es necesario acudir a la consulta de un médico para que haga un estudio con el objetivo de apuntar a una dieta muy concreta que favorezca el tránsito intestinal.

Imágenes | Sasun Bughdaryan

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