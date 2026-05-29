La LG OLED C5 mucho más barata, packs de localizadores para iOS y Android, el iPhone 17 a precio mínimo y más. Cazando Gangas

Llegamos al último viernes tras una semana en la que hemos ido encontrando ofertas en tecnología muy interesantes. Y como cada semana, volvemos con un Cazando Gangas en el que comentaremos los mejores chollos que hemos visto y que, por supuesto, siguen estando disponibles.

LG OLED C5 por 869 euros, el televisor que más recomendamos por su relación calidad-precio.

por 869 euros, el televisor que más recomendamos por su relación calidad-precio. iPhone 17 por 899 euros, el mejor precio que hemos visto en el móvil de Apple hasta la fecha.

por 899 euros, el mejor precio que hemos visto en el móvil de Apple hasta la fecha. Asus Rog Xbox Ally por 448,99 euros, una consola potente con un buen descuento.

por 448,99 euros, una consola potente con un buen descuento. Huawei Watch Fit 5 Pro por 299 euros, uno de los mejores smartwatch del año (por el momento) junto con unos auriculares de regalo.

por 299 euros, uno de los mejores smartwatch del año (por el momento) junto con unos auriculares de regalo. Ugreen FineTrack Duo por 33,99 euros, un pack de cuatro localizadores para iOS o Android.

Ugreen FineTrack Duo Hoy en Amazon — 33,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

LG OLED C5

El LG OLED C5 es el televisor que más recomendamos por su relación calidad-precio, y es que se trata de un modelo que incorpora una pantalla que se ve excepcionalmente bien. Su panel cuenta con tecnología OLED y, en este caso, tiene una diagonal de 55 pulgadas. Ofrece una tasa de refresco de hasta 144 Hz (VRR), es compatible con Dolby Vision y sus altavoces son compatibles con Dolby Atmos.

iPhone 17

El iPhone 17 está tardando mucho más tiempo en bajar de tiempo que lo que tardaron las generaciones anteriores. Pero poco a poco lo va haciendo y ahora mismo lo tenemos en MediaMarkt por 899 euros, el precio más bajo que hemos visto hasta el momento. Es un móvil bastante compacto con una pantalla de 6,3 pulgadas, ofrece una tasa de refresco de 120 Hz, su chip es el A19 de Apple y viene con 256 GB de almacenamiento interno.

Asus Rog Xbox Ally

Si ahora que la Steam Deck ha subido de precio quieres comprar alguna alternativa, la Asus Rog Xbox Ally tiene un precio bastante atractivo en Neobyte, que la deja por 448,99 euros. Se trata de un PC consolizado que monta el procesador AMD Ryzen Z2 A, viene con 16 GB de RAM (LPDDR5) y tiene Windows 11 preinstalado.

Huawei Watch Fit 5 Pro

Hagas mucho o poco deporte, el Huawei Watch Fit 5 Pro es uno de los mejores smartwatch que se han lanzado en lo que llevamos de año, y si lo compras en Amazon por 299 euros te llevas unos auriculares gratis. El reloj destaca por muchos motivos como su batería, que aguanta hasta 10 días de uso, o su pantalla que ofrece un buen brillo para poder verla perfectamente en exteriores. Además, permite realizar pagos a través de NFC.

Huawei Watch FIT 5 Pro + auriculares Hoy en Amazon — 299,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Ugreen FineTrack Duo

Ahora que ya queda menos para la llegada del verano, si estás buscando un localizador para utilizar en cualquier viaje, Amazon tiene de oferta por 33,99 euros un pack con cuatro Ugreen FineTrack Duo. Se trata de un conjunto de localizadores compatibles con iOS o Android que destaca sobre todo porque se pueden recargar a través de su puerto USB-C. La autonomía es de aproximadamente un año y cuenta con un agujero para poder colgar un llavero.

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Imágenes | LG, Apple, Asus, Huawei, Ugreen

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