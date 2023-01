Siete de las películas más vistas y rentables del año pertenecen a la misma empresa. Ya sabes cuál

Puede que, en última instancia, 'Avatar: El sentido del agua' no haya conseguido arrebatar el trono de la película más vista de 2022 a 'Top Gun: Maverick' (solo habría necesitado, quizás, un diíta más), pero está claro que a Disney no hay quien le tosa en términos de recaudaciones en este pasado año... una vez más. Lleva ingresando más recaudación que cualquier otra productora en el Top 10 ininterrumpidamente desde 2016.

Este año pasado, Disney ha colocado en el top de lo más visto las siguientes películas: 'Avatar: El sentido del agua' (2), 'Doctor Strange en el Multiverso de la Locura' (4), 'Black Panther: Wakanda Forever' (6), 'Thor: Love and Thunder' (8), 'Lightyear' (18), 'Muerte en el Nilo' (32), 'Barbarian' (59). Juntas suman 4'9 mil millones de dólares, dos de ellos solo en Estados Unidos.

Sin Star Wars también se puede

Resulta significativo, a raíz de estos resultados, que Disney lleve desde 2019 sin producir películas de 'Star Wars', la que se consideró durante un tiempo su franquicia más poderosa. Es cierto que las tres películas de la nueva trilogía se han colado, invariablemente, en el Top 10 de las películas más vistas de cada uno de sus años de estreno, pero el hecho de que la compañía no haya perdido su posición preeminente en los últimos tres años, sin estrenos de 'Star Wars', demuestra que Disney tiene otros ases en la manga.

El más notorio de ellos, indiscutiblemente, es Marvel. 2016, el año en el que empezó a coronar estos resultados, es el de 'Capitán América: Civil War' en el número 1 de lo más visto del año. En años posteriores podemos ver, aparte de los ocasionales éxitos de Pixar y la animación de Disney, bombazos en la forma de remakes de imagen real de clásicos de la casa, como 'El libro de la selva' (2016, puesto 5), 'La Bella y la Bestia' (2017, puesto 2) y, en un espectacular año, en 2019, 'Aladdin' (9) y 'El Rey León' (2)

Lo que está por venir

De momento, la participación de 'Star Wars' como actor relevante en próximas recaudaciones de Disney no se discute demasiado, al menos no hasta que nos topemos con un descalabro de taquilla que posiblemente no llegue nunca. Pero es más difícil predecir cuándo exactamente llegará el próximo estreno de la franquicia (en teoría, lo que está preparando Taika Waititi, pero aún no tiene fecha). Del mismo modo, el brillo de los remakes de Disney parece que se va mitigando: aún se hacen, pero es relevante que 'Pinocho' haya llegado directamente a Disney+.

Este año, Disney se ha topado con un nuevo actor de gran importancia en su catálogo: 'Avatar'. La futura 'Avatar 3' tardará, no obstante, un par de años en llegar, pero dado el funcionamiento de la maquinaria de la compañía, sería extraño que Disney no se plantee spin-offs y otras formas de explotación. Otra cosa es lo que consienta James Cameron y el poder que el director tenga para resistirse a los cantos de sirena alienígena de los actuales propietarios de Fox. Y siempre está la baza de Marvel: hay tres estrenos previstos para 2023 ('Ant-Man y la Avispa: Quantumania', 'Guardianes de la Galaxia Vol. 3' y 'The Marvels'), así que de momento el reinado de Disney está lejos de extinguirse