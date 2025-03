El cine indie está de moda y el de Marvel está en crisis. Así que Disney ha unido la línea de puntos en 'Thunderbolts'

Si para algo ha servido la última ceremonia de los Oscar es para volver a poner el cine independiente de moda. 'Anora' arrasando con todos los premios principales ha hecho volver la mirada de Hollywood fuera de las superproducciones. ¿Las últimas que intentan subir a ese barco? Disney y Marvel, que están reorientando la campaña promocional de la inminente 'Thunderbolts' para disfrazarla con los tics y estilo del cine indie.

El cine indie, de moda. El triunfo de 'Anora' es algo más que la constatación de que la industria está buscando nuevas cestas donde poner los huevos de la atención. Y no es un caso aislado: los Oscar llevan unos años premiando al cine al margen de los blockbusters: 'Todo a la vez en todas partes' en 2022, 'CODA' en 2021, 'Nomadland' en 2020 o 'Parásitos' en 2019, por ejemplo. La única excepción fue 'Oppenheimer', que pese a su presupuesto no deja de ser cine de autor. Está racha no es casual: la tendencia ha llegado al mainstream, y no es de extrañar que quiera sacar partido la expresión más clara del mainstream actual: Marvel.

Thunderbolts, al margen. El último trailer de la película acentúa la idea de que 'Thunderbolts' es una especie de réplica al margen de las normas del resto del MCU. Es decir, es la película "independiente" de Marvel. Para reforzarlo, el trailer nos recuerda todos aquellos miembros del equipo que han trabajado para A24, la productora indie de moda: el director Jake Schreier ('Bronca'), los coguionistas Lee Sung Jin ('Bronca') y Joanna Calo ('The Bear'), el director de fotografía Andrew Droz Palermo ('El Caballero Verde'), el montador Harry Yoon ('Minari') y el grupo que firma la banda sonora Son Lux ('Todo a la vez en todas partes').

Dice Florence Pugh que es correcto. 'Thunderbolts' ya andaba demostrando, desde sus primeros avances, que quiere funcionar como una especie de réplica grotesca de todos los tics de Marvel (de hecho, el asterisco del título es un chiste-adivinanza que solo se soluciona en los carteles: una nota al pie que aclara que los Vengadores no estaban disponibles). Florence Pugh, la protagonista de esta comedia, se sube al carro promocional afirmando que es "una película de asesinos estilo A24 con superhéroes Marvel". Los referentes están claros.

Pero... ¿es realmente indie? No... Por supuesto que no. Ha costado en torno a los 100-120 millones de dólares sin contar con marketing y distribución, mucho más de lo que puede soñar una película auténticamente indie. Y sí, buena parte de su equipo ha trabajado en cine fuera del mainstream, pero no dejan de ser profesionales consagrados y premiados, es lógico que les salgan encargos dentro y fuera de las corrientes dominantes de la industria. De hecho, y en una línea muy de las majors de pensar que no hay nadie más alrededor, Disney no comunicó a A24 una promoción tan descaradamente alusiva a su estilo. La respuesta de A24 en redes sociales fue desenfadada, con guiño a 'Euphoria' incluido.

Pero... ¿es realmente indie? ... o sí. Está claro que el tráiler tiene su componente promocional, pero es ante todo una broma: la música tecno, el montaje entrecortado, el subrayado de momentos violentos y de tensión... es una parodia del estilo A24, pero también es innegable que Marvel ha contado aquí con talento curtido en el cine indie y quiere explotarlo. Y no solo la parte técnica, hasta los cabezas de cartel: Pugh estuvo en 'Midsommar', Sebastian Stan en 'A Different Man' y la experimentada Julia Louis-Dreyfus en 'You Hurt My Feelings'. Así que no, no es indie, pero Marvel sabe muy bien dónde van las simpatías del público.

Cabecera | Marvel

