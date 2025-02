He detectado el momento exacto en el que las cosas en Marvel empezaron a fallar y que ha culminado en 'Capitán América'

Hasta el fin de semana, cuando empiece a sobrevolar por internet la opinión del público (que al final es el que paga y el que interesa a Disney, ya que el consenso de crítica y público que generaron 'Infinity War' y 'Endgame' es poco probable que se vuelva a repetir), no sabremos si 'Capitán América: Brave New World' es un fracaso o un triunfo. Lo que sí podemos analizar es en qué punto de la historia del MCU las cosas empezaron a torcerse.

La opinión mayoritaria. Todos podemos estar más o menos de acuerdo en que hay una etapa del MCU con un saldo más o menos positivo (que va de lo aceptable a lo glorioso, según el entusiasmo del fan) que empieza en 'Iron Man' y se prolonga hasta 'Endgame'. Y desde ahí, las cosas empezaron a torcerse, con unas Fases 4 y 5 principalmente desastrosas que condujeron a los primeros fracasos de taquilla de Marvel, a una posible "fatiga superheroica" y al momento de incertidumbre actual. Pero hay matices.

Matiz uno: no todo el campo es orégano. 23 películas, que se dice pronto, componen el MCU desde 'Iron Man' hasta 'Endgame' (bueno, hasta 'Spider-Man: Lejos de casa'). Es estadísticamente imposible que todas sean redondas, y ni siquiera puede que coincidamos en nuestras apreciaciones. Por ejemplo, para el firmante 'Iron Man 3' es una de las cimas del MCU, muchos dirían todo lo contrario, y pienso que fue un error que Marvel no siguiera cultivando esa vía. Y hay multitud de películas anodinas, que son celebradas solo porque están en el contexto de producciones muy taquilleras y bien consideradas: 'Iron Man 2', 'Thor: El mundo oscuro' o 'Vengadores: La era de Ultrón' son algunas de ellas.

Matiz dos: no todo es horrible desde la Fase 4. Y al contrario, hay innumerables películas (y series) que celebrar desde 'Endgame': 'Doctor Strange en el Multiverso de la Locura' es divertidísima, y las generalmente odiadas 'Quantumanía' o 'The Marvels' son películas fallidas pero con una personalidad muy reivindicable. Y cómo no, hay múltiples momentos destacables en 'Wandavision', 'Caballero Luna' o 'Agatha, ¿quién si no?'

El auténtico problema. El drama de las fases 4 y 5 es que no tienen ese agradabilísimo estilo de las tres primeras etapas de ir en una dirección y con un propósito. Quizás se hizo así, quizás no, pero la sensación de que 'Endgame' está pensada desde la primera aparición de los Vengadores está ahí, y eso no existe en las fases 4 y 5. Por supuesto, hay hilos que lo conectan todo, como el tema de los Multiversos, pero hay multitud de películas ('Shang-Chi', 'Thor: Love and Thunder', 'Wakanda Forever'), que parecen disparos al aire, como buscando nuevos héroes carismáticos que sustituyan a los Vengadores. Y como en 'Brave New World', flota la sensación de que es un empeño inútil.

La película bisagra. Y el primer fracaso de Marvel, 'Eternals', es el punto clave. Marvel tenía películas flojas anteriormente, y posiblemente alguna no rindió en taquilla como esperaban, pero 'Eternals' es la primera que les obligó a retroceder. Querían que el grupo se convirtiera quizás no en unos nuevos Vengadores, pero sí en un equipo capaz de soportar el peso de varias películas: plantearon subtramas que se prolongarían en otras películas, y nuevos personajes vistos fugazmente, como Starfox, de los que no volvimos a saber. Marvel reculó en su plan, y lo peor es que vio que podía recular y el público lo aceptaba, con lo que se multiplicaron las películas de prueba, las ideas que quedaban aisladas en una película y los experimentos fallidos. Un mundo que jugaba al espejismo de ser compacto y coherente se convirtió en uno donde predomina la desidia y el descuido.

Cabecera | Disney

En Xataka | El primer tráiler de 'Los 4 Fantásticos: Primeros pasos' desvela el ingrediente clave para el futuro de Marvel: su villano