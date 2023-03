Un lavado de cara para la Academia: cómo A24 ha logrado que el cine de aura independiente triunfe en los Oscar

Se dice pronto, pero A24, la jovencísima (empezaron su actividad hace apenas diez años) productora y distribuidora de cine independiente que está detrás de la gran triunfadora de los Oscar de este año, 'Todo a la vez en todas partes', así como de 'La ballena' (ganadora del premio a Mejor actor), ha conseguido un par de hitos que ya querrían para sí las todopoderosas majors. Es el primer estudio que gana en todas las categorías principales y el primero que consigue también todas las categorías de actores.

Son nueve estatuillas, prácticamente todas de primera fila, y doblando a la siguiente productora, Netflix, que se llevó cinco con 'Sin novedad en el frente', todos ellos de menor importancia. Solo 'Todo a la vez en todas partes' se ha llevado siete estatuíllas, un logro que no conseguía ninguna productora desde hacía diez años. Esta es la lista de premios que se lleva A24 a casa.

Mejor maquillaje y peluquería ('La ballena')

('La ballena') Mejor Actor de reparto (Ke Huy Quan por 'Todo a la vez en todas partes')

(Ke Huy Quan por 'Todo a la vez en todas partes') Mejor Actriz de reparto (Jamie Lee Curtis por 'Todo a la vez en todas partes')

(Jamie Lee Curtis por 'Todo a la vez en todas partes') Mejor Actor (Brendan Fraser por 'La ballena')

(Brendan Fraser por 'La ballena') Mejor Actriz (Michelle Yeoh por 'Todo a la vez en todas partes')

(Michelle Yeoh por 'Todo a la vez en todas partes') Mejor Montaje ('Todo a la vez en todas partes')

('Todo a la vez en todas partes') Mejor Guión original ('Todo a la vez en todas partes')

('Todo a la vez en todas partes') Mejor Director ('Todo a la vez en todas partes')

('Todo a la vez en todas partes') Mejor Película ('Todo a la vez en todas partes')

Y podían haber sido más: A24 tenia nominaciones en otras películas de su catálogo, como 'Close', 'Aftersun', 'Causeway' y 'Marcel the Shell With Shoes On'. Y tampoco es la primera vez que ganan algún Oscar (no digamos ya el resto de los premios del año, de donde 'Todo a la vez en todas partes' viene arrasando): la productora tiene en sus vitrinas 15 Oscar de los que presumir a lo largo de su trayectoria.

¿Qué tiene A24 que a todo el mundo le gusta?

A24 ha desarrollado, desde sus inicios, un sello personal pero que no les encasilla en ningún tipo de película o género. Algunos de los mayores éxitos de esta empresa fundada por los veteranos de la industria Daniel Katz, David Fenkel y John Hodges son cine indie de pura cepa (como una de las primeras películas que distribuyó, 'Spring Breakers' o uno de sus primeros bombazos internacionales, 'La habitación'), pero no le hacen ningún asco al cine de género, especialmente al de terror.

Fue una de las distribuidoras internacionales que se atrevió con la rarísima 'Under the Skin', por ejemplo, o con la extraordinaria 'Ex Machina' de Alex Garland. Uno de sus primeros saltos internacionales lo dieron con una película de terror puro, 'La bruja', un año antes de ponerse a producir sus propios films. Suyo es también el "descubrimiento" de uno de los grandes nombres propios del terror de los de los últimos años, Ari Aster, a quien le produjeron 'Hereditary' y 'Midsommar'. Otras películas interesantes que han producido o distribuido en los últimos tiempos son 'El faro', 'In fabric', 'Uncut Gems', 'Lamb', Men', 'Saint Maud' o 'El caballero verde'.

A24 es una productora muy singular y con una personalidad muy marcada, aunque esté bien a la vista su compromiso con todo tipo de películas. Pero a la vez, tiene el suficiente alcance y poder (no tiene capacidad para rodar un blockbuster millonario, pero sí para contar con los actores más interesantes de Hollywood) como para, en diez años de vida, haber ganado dos Oscar a la mejor película (la otra, 'Moonlight').

Lavado de cara para la Academia

¿Y por qué esto le importa a Hollywood? La respuesta es muy sencilla: con las audiencias de las retransmisiones cayendo en picado y habiéndose convertido gracias a sucesos recientes más en una comidilla de cotilleos frívolos que en una auténtica celebración del cine, la imagen indie devuelve a la industria algo de credibilidad. Por supuesto, todo es postizo: estamos hablando de la misma industria que, con su pasividad, permitió que la carrera de Brendan Fraser entrara en un paréntesis de décadas y que ahora celebra su interpretación en una película "de calidad" (nada de esas cosas de momias para chavales).

Si a Hollywood le va a funcionar o no es algo que está por ver, pero lo importante es que a A24 le va a venir estupendamente para seguir produciendo cada vez más y mejores películas al margen de los aburridos cauces ultracomerciales de siempre. De momento, tiene a la vuelta de la esquina la nueva de Ari Aster, 'Beau tiene miedo', una inclasificable comedia dramática inquietante pero alejada del terror puro, y en la que parece que Joaquin Phoenix lo da todo. En los Oscar del año que viene lo comentamos.