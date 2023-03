La mejor película de terror de los últimos años está en SkyShowtime y es una experiencia escalofriante y única

Desde luego estas cosas son siempre cuestión de gustos, que es lo que nos lleva a definir a 'La bruja', que puedes ver en SkyShowtime, recién llegada a nuestras pantallas (y también en Prime Video) como la mejor película de terror de los últimos años. Habrá quien prefiera otras piezas de género recientes, como 'Hereditary', '¡Déjame salir!' o 'Black Phone', por decir otras muestras del buen momento que vive el género, pero lo que es más o menos indiscutible es que la primera película de Robert Eggers es soberbia.

Se trata de una de las primeras piezas, junto a 'Hereditary' e 'It Follows', en inaugurar la mal llamada corriente del 'terror elevado', un apelativo horrendo para una serie de películas que se vendieron como intelectuales y artísticas, y que en realidad no era más que cine de terror de toda la vida, pero con nuevos autores y renovadas inquietudes detrás (y que la productora A24, que debe buena parte de su fama a esta película, ha cultivado en abundancia). Por ejemplo, 'La bruja' se acoge a códigos que el cine de género conoce bien: la brujería, el folk horror, Satán y muchos otros tropos del miedo.

En ella, Eggers nos cuenta la historia, ambientada en la Nueva Inglaterra de 1630, de un matrimonio de colonos cristianos con cinco hijos que no tienen más remedio que instalar su granja y su vivienda cerca de un bosque que, según las creencias populares, está dominado por el mal. Cuando el hijo recién nacido desaparece y los cultivos no crecen, los miembros de la familia sospechan que cerca de ellos habita un mal sobrenatural.

Con un ritmo ultralento pero rebosante de imágenes perversas que se infiltran en la cotidianeidad de la familia, Eggers va inyectando simbología impía en una historia de brujas y encantamientos, sí, pero también de descubrimientos atroces acerca de cómo funciona la edad adulta. La absolutamente espectacular interpretación de Anya Taylor-Joy, que merecidamente la catapultó al estrellato, es solo la guinda de una película que tiene tanto de drama psicológico sobre el fanatismo, en la línea de 'La cinta blanca' de Haneke, como de homenaje a los clásicos del terror rural. Imprescindible y perfecta.