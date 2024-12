'Sonic 3', del fiasco a la gloria: cómo una franquicia condenada ha acabado plantando cara a Disney en taquilla

'Sonic 3' ya se ha coronado como uno de los indiscutibles reyes de la taquilla navideña, dejando atrás en su primer fin de semana las pretensiones de dominio de 'Mufasa' (aunque en las vacaciones navideñas la franquicia Disney parece haber espabilado y recuperado terreno). Ha sido fulgurante el recorrido de esta franquicia que, en tan solo cinco años, ha generado tres películas, una serie y, por supuesto, algunos videojuegos que continúan la tradición velocista y retro del personaje. Parece mentira que hubiera un momento en el que la primera película apuntara a fiasco garantizado.

Los precedentes: poco halagüeños. Para empezar, hay que tener en cuenta que 'Sonic' parte de una de las inspiraciones menos prestigiosas de la historia del cine: los videojuegos. Aunque con el tiempo películas como 'Super Mario Bros.' o 'Street Fighter' han ganado categoría de culto, en su tiempo se consideraron prueba irrefutable de que los videojuegos eran inadaptables: películas como 'Wing Commander', 'DOOM', 'Max Payne' o 'Alone in the Dark' cimentaron una maldición que dos viejos rivales de los noventa han destruido: Sonic y Mario, con sendas y exitosísimas nuevas películas. Rodeadas, además, por otras adaptaciones muy notables como 'Mortal Kombat', 'The Last of Us', 'Fallout' o 'Arcane', entre muchas otras.

¿Miau? Cuando el 30 de abril de 2019 Paramount mostró el primer trailer de su película 'Sonic the Hedgehog', el fandom no podía creer lo que estaba viendo. Y por una vez, llevaban razón, convirtiendo el vídeo en Youtube en uno de los que más dislikes acumularon en la plataforma. Los ojos y las proporciones casi humanas y la dentadura inquietante convertían a este Sonic en una especie de mutación alejada del estilo cartoon de los juegos. Hollywood había vuelto a pifiarla. El director Jeff Fowler tuiteó solo dos días después del aplastante recibimiento al avance: "Los fans necesitaban saber que se les escuchaba, y necesitaban oírlo de mí. El mensaje ha sido alto y claro... no estáis contentos con el diseño y queréis cambios. Se van a hacer".

Que se mueran los feos. El golpe maestro en este caso fue no perder tiempo con dudas ni reuniones: se retrasó la película tan solo unos meses, de noviembre de 2019 a febrero de 2020. Se desechó la idea original de integrar de forma racional el erizo alienígena del guión en un entorno real, y se optó por el estilo más de dibujo animado de los videojuegos. Fowler reconoció que se habían inclinado demasiado hacia el realismo, así que Paramount acudió a un experto: Tyson Hesse, ilustrador y animador que había pasado años trabajando en el celebrado videojuego de corte retro 'Sonic Mania', y contó con la asesoría del Sonic Team en Japón y del que fue durante un tiempo diseñador principal de la saga, Takashi Iizuka.

No todo estaba mal. Significativamente, se conservaron algunas ideas del Ugly Sonic, como separar los ojos para facilitar la animación y la expresividad, en vez de dejar el "uniojo" característico del Sonic de los videojuegos y las series de animación. El resultado, espectacularmente afín al Sonic de los videojuegos, triunfó en taquilla. Un triunfo que ni siquiera paró la pandemia: en plena cuarentena, Paramount anunciaba 'Sonic the Hedgehog 2', que se enfrentó con éxito a un desafío más serio que el rediseño: los despidos múltiples que asolaron los estudios de efectos especiales y animación digital con la pandemia.

Sonic feo, Sonic meme. El Ugly Sonic, como ha acabado conociéndose al engendro original, se ha convertido en un meme que Paramount incluso ha usado como parte de la promoción de esta tercera entrega, sorteando jerséis hórridos del bicho. Semejante maniobra promocional solo se puede hacer en una franquicia plenamente consciente de que nadie puede toserle, ni siquiera su propio pasado. No veréis ni a Marvel ni a DC reirse en esos términos de fiascos como 'Eternals' o 'Flash', pero 'Sonic' puede. Hasta ese punto controla la taquilla ahora mismo.

Cabecera | Paramount

