La película de 'Sonic The Hedgehog' se retrasa hasta 2020 para modificar el polémico diseño de Sonic

Pues sí, tendremos que esperar un poco más para ver el estreno de Sonic en la pantalla grande, y es que tras el lanzamiento de su primer tráiler donde nos mostraron el diseño del famoso erizo, el estudio recibió una ola de críticas por haberse tomado libertades al adaptar a Sonic al "mundo real".

Tras esta polémica y críticas, Jeff Fowler, director de 'Sonic The Hedgehog', [salió a tratar de calmar las aguas al decir que Paramount y Sega habían escuchado a los fans e iban a modificar el aspecto de Sonic para su primera película live-action. Hoy tenemos nuevas noticias, y es que debido a estos cambios el estreno de 'Sonic la Película' se retrasa hasta el 14 de febrero de 2020.

La película de Sonic estaba programada para ser estrenada el 8 de noviembre, pero con los cambios que prometieron al diseño del personaje, Jeff Fowler y su equipo necesitarán casi tres meses más para hacer las modificaciones necesarias al personaje creado con CGI.

