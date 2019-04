Primer tráiler de 'Sonic The Hedgehog (2019)': ya podemos ver en acción al erizo de Sega y a Jim Carrey en el papel del villano Dr. Robotnik

Ya está aquí el primer tráiler de 'Sonic the Hedgehog (2019)', la adaptación al cine del erizo de SEGA y uno de los personajes de videojuegos más queridos de todos los tiempos. A finales del año pasado se dejaron ver algunas imágenes de la recreación en "carne y hueso" de lo que iba a ser el personaje de Sonic, pero ahora es cuando por fin podemos verlo moviéndose, saltando y hablando.

Una película que sin duda va a dar que hablar ya que es una importante apuesta de Paramount Pictures. Tim Miller, uno de los productores de la película y director de 'Deadpool', explicó que querían mostrar una versión mas realista de Sonic en lugar de optar por un dibujo animado más clásico.

La historia gira en torno al reto de Sonic de acabar con el malvado Doctor Robotnik y su plan de reunir las Esmeraldas Caos. Un villano que estará interpretado por Jim Carrey. La apariencia final del carismático enemigo de Sonic será con traje, gafas y bigote, un aspecto que pese a no ser exactamente igual que en los juegos (el villano no es tan delgado), sí encaja bastante.

Junto a él actúan James Marsden, Tika Sumpter, Natasha Rothwell, Neal McDonough, Adam Pally y Ben Schwartz, poniendo la voz del erizo con musculitos en la versión original.

Aquí os dejamos con el primer tráiler oficial de 'Sonic the Hedgehog (2019)'.

He’s a whole new speed of hero. Watch the new trailer for Sonic The Hedgehog, in theatres this November. #SonicMovie pic.twitter.com/mogO8hfRaX