Es oficial, se modificará el diseño de Sonic para su película 'live-action' tras la lluvia de críticas

Como se habrán enterado, el pasado martes, Paramount y Sega lanzaron el primer tráiler de la próxima película live-action de 'Sonic The Hedgehog', la primera en este formato para el famoso erizo, uno de los personajes más populares y queridos de los videojuegos.

Después de este primer tráiler, la respuesta fue casi unánime: ¿qué le hicieron a Sonic? Y es que el diseño que eligieron levantó todo tipo de críticas y ataques, ya que, según los fans, este nuevo Sonic se aleja mucho del que conocimos en los videojuegos. Ante esto, Jeff Fowler, director de 'Sonic The Hedgehog', ya salió a confirmar que habrá cambios en el diseño.

Era evidente que los fans no estaban contentos con el diseño de Sonic, y así respondió Jeff Fowler a las críticas:

Thank you for the support. And the criticism. The message is loud and clear... you aren't happy with the design & you want changes. It's going to happen. Everyone at Paramount & Sega are fully committed to making this character the BEST he can be... #sonicmovie #gottafixfast 🔧✌️