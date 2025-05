Si la pregunta es cómo mejorar la productividad, Microsoft ha dado con la respuesta: dejar de interrumpir cada dos minutos

Mejorar la productividad es una de las mayores preocupaciones de las empresas. Sin embargo, un estudio de Microsoft ha revelado que el principal lastre para esa mejora en la productividad son los propios jefes y compañeros de trabajo que no paran de interrumpirse unos a otros.

Los datos apuntan a que ni siquiera quienes están en remoto consiguen librarse de esa lacra que impide a los empleados concentrarse en su trabajo. El 80% de los empleados reconoce sentirse agotado por la cantidad de interrupciones que sufre a lo largo del día.

El agotamiento silencioso en la oficina. La fatiga laboral no solo se debe al cumplimiento de las jornadas de trabajo, sino que también se suma un fenómeno invisible pero constante: las interrupciones. Cada notificación, mensaje o consulta que se recibe de un compañero va minando la capacidad de concentración, que ya de por sí no está en sus mejores cotas.

La conocida como "fatiga del ping" impide que, tanto la productividad de los trabajadores en remoto como los que están presencialmente en la oficina pueda incrementarse, tal como esperan el 53% de los líderes y gerentes encuestados para el Informe Work Trend Index 2025 de Microsoft, en el que se recopila información de 31.000 empleados y gerentes de 30 países.

275 interrupciones al día. Según los datos recogidos por Microsoft, cada empleado recibe una media de 275 interrupciones al día en su trabajo. Esas interrupciones que luchan por tu atención incluyen desde correos electrónicos, mensajes desde la plataforma de mensajería corporativa, reuniones o las consultas de otros compañeros en los modelos de trabajo presencial.

Esto significa que, aproximadamente, cada dos minutos se detiene el flujo de trabajo para responder a una pregunta, atender una notificación o asistir a una reunión urgente no programada. Teniendo en cuenta que el cerebro necesita entre 10 y 20 minutos en volver a alcanzar el nivel óptimo de concentración, hace imposible que un empleado pueda ni siquiera pretender ser productivo. Por mucho que se esfuerce.

Moverse pero no avanzar. Las constantes interrupciones no solo afectan a la concentración, sino que también generan una sensación de caos y desorganización que no ayuda a ser productivos. Los empleados se ven obligados a cambiar de tarea continuamente, lo que dificulta la finalización de proyectos importantes y aumenta la sensación de estrés y agotamiento provocado por la multitarea y los constante cambios de objetivo.

El 48% de los empleados y el 52% de los directivos que han participado en la encuesta de Microsoft afirman que su carga de trabajo es caótica y fragmentada.

Las reuniones no ayudan. Los datos revelan que las reuniones más allá de las ocho de la tarde se han incrementado un 16% interanual, debido a que en el 30% de ellas participan personas en distintas franjas horarias.

Sin embargo, el principal generador de caos en la organización de las jornadas es que el 60% de esas reuniones no están programadas y se convocan de forma improvisada. Microsoft ha detectado que esa improvisación hace que, en los 10 minutos previos a esas reuniones de última hora, crecía en un 122% el uso de PowerPoint. Es decir, los empleados debían dejar lo que estuvieran haciendo, para terminar las presentaciones que debían usar en las reuniones improvisadas.

La solución de Microsoft: convertir a empleados en jefes. El informe de Microsoft apunta que la llegada de los agentes de IA especializados contribuirá a la reducción de esas interrupciones ya que será el propio agente quien disipe esas dudas que antes respondía el compañero. El 82% de los gerentes de las empresas que han respondido a Microsoft asegura que la mano de obra digital es una prioridad para ellos en los próximos 12 a 18 meses.

Sin embargo, y pese a los cambios que la IA promete aportar al mercado laboral, hay algo contra lo que los agentes de IA no podrán luchar: las reuniones improvisadas a última hora.

En Xataka | Sabemos que descansar mejora la productividad. Y la pausa para el café en el trabajo es el mejor ejemplo

Imagen | Unsplash (Mimi Thian)