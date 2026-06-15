Carrefour está liquidando hoy esta LG MiniLED de 85 pulgadas para salones grandes y te regala 188 euros para próximas compras

Montar un auténtico cine en mitad del salón sin tener que gastarte una fortuna es algo que puedes conseguir comprando una tele en tiendas como Carrefour. Ahora, por ejemplo, tienen rebajada esta LG 85QNED7EB3A que puedes llevarte por 1.249 euros. Además, en estos momentos, consigues un cupón del 15% (187,35 euros) para próximas compras y puedes añadirle una barra de sonido por 99 euros, la LG DS30A.

Smart TV MiniLED 85" (215,9 cm) LG 85QNED7EB3A con IA, 4K MiniLED, 60 Hz, Procesador Inteligente a7 AI Processor 4K Gen9, Dolby Digital Plus, AI Sound Pro PVP en Carrefour — 1.249,00 € LG — 1.370,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Una smart TV grande y con Inteligencia Artificial

La gran baza de este modelo frente a los televisores gigantes económicos es su tecnología de panel. Al combinar MiniLED con el sistema QNED (Quantum Dot y NanoCell), el televisor utiliza miles de luces LED minúsculas para iluminar la pantalla. Esto se traduce en un control de la luz muchísimo más preciso, logrando unos colores puros, buen brillo y unos tonos negros profundos y detallados.

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En sus entrañas, monta un procesador inteligente a7 AI Processor 4K Gen9. Este chip de última generación se apoya en la Inteligencia Artificial para analizar lo que estás viendo en tiempo real, optimizando el contraste escena a escena y realizando un buen escalado a resolución 4K. Así, incluso los canales de la TDT o los vídeos antiguos de YouTube se verán con buena nitidez.

En el apartado sonoro no se queda atrás. Cuenta con Dolby Plus y el sistema AI Sound Pro, que utiliza el procesador para simular un entorno de audio envolvente. Por último, destacar que todo el ecosistema del televisor está gobernado por webOS, el sistema operativo propio de LG que destaca por su rapidez, seguridad y por incluir todas las apps de streaming indispensables.

⚡ EN RESUMEN: oferta para smart tv LG 85QNED7EB3A hoy ✅ LO MEJOR Inmersión cinematográfica brutal: con sus casi 216 centímetros de diagonal (85 pulgadas), es lo más cercano a tener una sala de cine comercial metida en el salón de casa.

con sus casi 216 centímetros de diagonal (85 pulgadas), es lo más cercano a tener una sala de cine comercial metida en el salón de casa. Tecnología MiniLED (QNED): al utilizar miles de bombillas LED microscópicas para iluminar el panel, ofrece un control de la luz fantástico, con un brillo altísimo y unos negros mucho más profundos que los de una tele LED normal. ❌ LO PEOR Limitada a 60 Hz... Si tienes una consola de última generación (PS5 o Xbox Series X) y buscas exprimir la máxima fluidez en juegos competitivos a 120 fotogramas por segundo, este modelo se te quedará corto.

Si tienes una consola de última generación (PS5 o Xbox Series X) y buscas exprimir la máxima fluidez en juegos competitivos a 120 fotogramas por segundo, este modelo se te quedará corto. Ángulos de visión en estancias oscuras... Aunque el MiniLED mejora una barbaridad el contraste, si te sientas muy de lado en una habitación totalmente a oscuras, podrías notar algo de pérdida de intensidad en los colores. 💡 CÓMPRALO SI... Devoras películas y series en plataformas de streaming y buscas la máxima espectacularidad visual sin los engorros de mantenimiento de un proyector. ⛔ NO LO COMPRES SI... La distancia entre tus ojos y la pantalla es inferior a los 3 metros, una diagonal de 85 pulgadas te obligará a mover la cabeza de un lado a otro y terminará causándote fatiga visual.

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