Una legendaria banda de metal nos advirtió sobre el futuro en 1992: esto es lo que cuenta la escalofriante letra de 'Computer God'

Nada de lo que rodeó la creación del disco 'Dehumanizer' de Black Sabbath tenía pinta de salir bien. Sin embargo, la canción que abre ese disco, 'Computer God', sigue siendo 34 años después de su grabación una de las letras más distópicas y aterradoras sobre cómo la tecnología reemplaza lo humano. Un tema que resuena de forma especialmente inquietante en estos tiempos.

Un proceso tortuoso. Las primeras sesiones de 'Dehumanizer' se hicieron en Birmingham con Cozy Powell en la batería, pero un accidente obligó a sustituirlo por Vinny Appice, que no tocaba con la legendaria banda desde 1981. En el proceso, hasta se consideró sustituir al mismísimo Dio, que llevaba ocupando el lugar de Ozzy Osbourne como vocalista desde 1979. Finalmente, 'Dehumanizer' fue producido por Reinhold Mack, famoso por su trabajo con Queen.

Un giro en el trabajo de Dio. Hasta la llegada de este disco, todas las letras de Ronnie James Dio en su otra banda Rainbow, en los primeros discos con Sabbath o en los que firmó como Dio versan sobre guerreros, magos y referencias tolkienianas, lo que le convirtió en uno de los emblemas clásicos del heavy metal más épico y melenudo. Sin embargo, con 'Computer God' dio un giro para hablar de temas más vinculados a la realidad.

Así lo describe el propio Dio: "La tecnología ha eliminado la humanidad del ser humano. Y cuando llegue el día en que estemos completamente agotados como raza, Dios será un ordenador. Grandes escritores como Isaac Asimov y Arthur C. Clarke inspiraron esta canción." Era la primera vez que Dio citaba a dos padres de la ciencia ficción más dura y clásica como fuente de inspiración directa de sus letras.

De qué habla 'Computer God'. El verso inicial del tema nos manda a un presente de oscuro porvernir: "Waiting for the revolution / New clear vision, genocide" ("Esperando la revolución / Una visión nueva y clara, genocidio", siendo "new clear" un juego fonético con "nuclear"). Y sigue: "Computerize God, it's the new religion / Program the brain, not the heartbeat" ("Informatiza a Dios, es la nueva religión / Programa el cerebro, no el latido del corazón"), al hablar de cómo la lógica de los ordenadores ocupa un espacio que antes ocupaban otras cosas.

El verso que Dio identificó como el más importante del disco es "Man's a mistake, so we'll fix it" ("El hombre es un error, así que lo corregiremos"). Dio habló de este verso declarando que "el ordenador cree que la humanidad es un error, así que la corrige. Esperemos no estar ahí cuando quieran corregirnos." Un proceso que ya había recibido su nombre en 1992 (transhumanismo) y que algunos críticos confirman como tema central del álbum.

Lo más inquietante. La letra no es nada obvia, porque no entra en la descripción de catástrofes al estilo de una película clásica de ciencia ficción, sino que describe una erosión. Cuando dice "Digital dreams and you're the next correction" ("Sueños digitales y tú eres la próxima corrección") no habla de robots que reemplazan a humanos, sino de algo más gradual: sistemas que tratan a las personas como variables que necesitan optimización. En 1992 eso era una abstracción, pero cada vez lo es menos.

1992, menudo año. El disco no funcionó del todo bien comercialmente, porque el mundo miraba en otra dirección: 'Nevermind' de Nirvana y 'Ten' de Pearl Jam habían salido en septiembre de 1991, y habían transformado el rock en una música introspectiva y algo abstracta. Sin embargo, con el tiempo, esta canción de un grupo que por entonces ya se consideraba una vieja gloria tiene un fundamento en la realidad más consistente que muchas de las cosas con las que Seattle revolucionó la música alternativa ese año. El 18 de julio de 1992 se subiría la primera imagen a la World Wide Web. Y desde ahí, sálvese quien pueda.

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