La concentración ha caído en barrena: estrategias efectivas para sobrevivir en un mundo lleno de distracciones

La concentración es el material del que está hecha la productividad. Sin concentración es imposible ser productivo. Si no eres capaz de prestar la debida atención a lo que tienes entre manos, las tareas simplemente se alargarán más de la cuenta.

Tendrás que leer y releer los textos una y otra vez para comprenderlos y el tiempo de aprendizaje se extenderá haciendo menos eficaces tus sesiones de estudio y de trabajo.

El informe Lost focus: The cost of distractions on productivity in the modern workplace elaborado por la consultora laboral Insightful, reveló que el 92% de los empleadores han detectado una disminución en la capacidad de concentración de sus empleados.

Por su parte, el 79% de los empleados consultados, aseguraba que eran incapaces de permanecer más de una hora concentrados en su trabajo cuando trabajaban desde su oficina. El 59% de ellos bajó el umbral de incapacidad para concentrarse hasta los 30 minutos.

En una intervención en el podcast de la American Psychological Association (APA), la doctora Gloria Mark, investigadora de la Universidad de California y autora del libro ‘Attention Span: A Groundbreaking Way to Restore Balance, Happiness and Productivity’, aseguraba que en la actualidad, la capacidad de atención promedio es de unos 40 segundos.

Estrategias para mejorar la concentración

Aunque se haya perdido parte de esa capacidad, la concentración es una habilidad que puede recuperarse entrenando al cerebro con algunos hábitos en materia de organización de las tareas.

Jack Kosakowski, es un ejecutivo diagnosticado de TDAH (Trastorno de déficit de atención con hiperactividad), por lo que luchar por mantener la concentración ha sido una constante en su vida. El ahora empresario de éxito contaba en Harvard Business Review varias estrategias para mejorar la concentración y aumentar la productividad que le han ayudado a lo largo de su carrera y para su vida personal.

1 - Priorizar las tareas que más te gustan

Una de las primeras estrategias que aprendió Kosakowski es que resulta más sencillo concentrarse en tareas que nos gustan que en aquellas que no. Al involucrarse en actividades que despiertan interés, las personas pueden fortalecer su enfoque mental, facilitando la transición hacia aquellas tareas menos divertidas. Un efecto placebo que te invita a dar el primer paso para continuar con el resto de tareas programadas.

2 - Mantener Visibles las Tareas

Más allá de su utilidad como herramienta para la organización de las tareas pendientes, Kosakowski aconseja mantener siempre visible la lista de tareas pendientes o prioridades establecidas para ese día. El ejecutivo comenta que prefiere utilizar una pizarra, pero también puede usarse un simple cuaderno en el que se detallen las tareas a corto plazo, pero también los objetivos a medio y largo plazo. Cuando se descubre pensando en cualquier otra tarea, mira la lista para concienciarse de que esa tarea no es prioritaria y puede esperar, reconduciendo su atención hacia las tareas que sí lo son.

3 - El tiempo es limitado: úsalo bien

Organizar bien la jornada es una de las claves para mantener la concentración el mayor tiempo posible. Por ejemplo, es recomendable utilizar técnicas como la Regla 1-3-5 para distribuir las tareas a lo largo de la jornada, concentrando las que requieran una concentración más profunda a primera hora y dejar las más ligeras para el final. Es importante programar también los descansos adecuados, y permitir al cerebro recuperar su capacidad de concentración. En este sentido, la jornada debe tomarse como una carrera de relevos, no como una maratón.

4 - Las tareas de una en una

Si ya es complicado concentrarse en una sola tarea, imagina en dos a la vez. Por mucho que pueda ser percibida como una técnica para ahorrar tiempo, el multitasking es una idea nefasta para la productividad. Una investigación de la Universidad de Standford establecía que es un 40% menos productivo intentar realizar varias tareas simultáneamente, frente a realizarlas una tras otra. Además, aumenta la probabilidad de errores. Enfocarse en una tarea a la vez permite a las personas dedicar toda su atención, mejorando la eficiencia y la precisión.

5 - Ya te distraes bastante, no necesitas más distracciones

Jack Kosakowski sugiere crear un entorno de trabajo propicio eliminando cualquier foco de posibles en el área de trabajo. Eso incluye, sobre todo, reducir al mínimo posible las notificaciones de smartphones y ordenadores. Crear un espacio de trabajo libre de desorden y organizado fomenta un estado mental adecuado para mantener la concentración. Mantenerlo sin distracciones externas permite estirar cada vez más ese periodo de concentración.

6 - Compañero de batallas

En casos de TDAH, donde mantener la concentración es todo un reto cognitivo, se recomienda el apoyo de un “compañero” de confianza puede ayudar a mantener el enfoque y reconducirte en lo que realmente importa. Mantener ese apoyo externo que supervisa tu trabajo, permite volver a centrar prioridades.

El Efecto Hawthorne, describe cómo una supervisión externa bien entendida y constructiva, permite comprometerte con una serie de tareas a medio plazo e incrementa la productividad. Esta supervisión externa, que puede ser de un compañero, de un superior e incluso de algún familiar o amigo, permite reconducir el foco hacia tareas importantes y prioritarias.

Imagen | Pexels (Kindel Media)