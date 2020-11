La gran batalla entre la multitarea y la atención parece que la está perdiendo nuestra memoria

Los motivos por los que un recuerdo concreto se olvida (o no) han entretenido a filósofos, psicólogos y neurocientíficos durante muchos años. No tanto porque sea un tema muy complicado (que lo es), como porque, con la llegada de la omnipresente cultura digital actual y la multitarea que trae aparejada, el tema no ha hecho más que complicarlo más y más.

Y es que la cuestión de si el 'multitasking' puede tener un efecto negativo el rendimiento de la memoria hace mucho tiempo que dejó de ser una idea incisiva para convertirse en un cliché. Y no porque no sea cierto, sino porque, aunque forma parte de nuestro paisaje permanente de ideas y temores, parece que lo hemos asumido sin más. Ahora un equipo de investigadores vuelve a la carga con un estudio que nos va a permitir entender mejor qué le hace la multitarea a nuestro cerebro y reconocer que esos temores no están del todo injustificados.

El que mucho abarca poco aprieta

John Moeses Bauan

Kevin Madore, Anthony Wagner y su equipo se preguntaron si lo que los autores llaman 'multitarea de medios'; es decir, actividades como ver televisión durante un tiempo prolongado mientras chateamos con el móvil o navegamos por Internet, estaría asociado con el olvido. No solo en personas poco habituadas a este tipo de medios, sino también (y sobre todo) en adultos jóvenes, los llamados 'nativos digitales'.

Para averiguarlo, seleccionaron a un grupo de unos 80 adultos jóvenes (entre 18 y 26 años) y los situaron en una situación parecida a la que quería en estudiar. En este caso, les expusieron distintas rondas de objetos para clasificarlos según varios factores que iban desde el tamaño al agrado. Posteriormente, tras un descanso de 10 minutos, les presentaron otra ronda de objetos para que dijeran si los habían visto en la ronda previa o no.

Los investigadores monitorizaron a los estudiantes a través de la actividad neuronal y el diámetro de la pupila. De esa forma, estimaron cuándo los participantes estaban prestando atención a la sucesión de los objetos y cuando no. De esta forma, llegaron a la conclusión de que estar "presentando atención" a varios medios a la vez tiene un efecto negativo en el rendimiento de la memoria.

No obstante, el diseño del estudio deja algunas preguntas en el aire. Con este trabajo, por ejemplo, no podemos estar seguros si la multitarea pone en problemas a la atención y compromete la memoria o, en cambio, es que las personas con menor capacidad atencional tienen una mayor tendencia a darse a la multitarea. Necesitamos estudios más finos, eso está claro; pero poco a poco se va formando una imagen general sobre qué afecta a nuestra memoria que, a modo de mapa, nos ayuda a navegar por una época digital que ya está íntimamente unida a nosotros

Imagen | Nautical9