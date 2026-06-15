Carrefour está liquidando esta cafetera superautomática con molinillo integrado de Krups para tener café de barista en casa

De entre todos los tipos de cafeteras que hay, las superautomáticas están ganando cada vez más popularidad. Logran muy buenos resultados, pero a través de un manejo que es realmente sencillo. Si estás buscando una para tu cocina, esta de Krups tiene, además de un diseño muy chulo, un auténtico preciazo en Carrefour: sale por 249 euros (en lugar de 349 euros). Y te llevas un cupón del 20 % para gastar en tu próxima compra.

Cafetera Expresso Superautomática Krups EA8107 Roma, 1450 W, 15 Bares, 1.7 L - Roja PVP en Carrefour — 249,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Con molinillo cónico y depósito para los granos de café

Esta cafetera superautomática Krups, modelos EA8107 Roma, es una opción muy interesante con este descuento que tiene en Carrefour. A nivel de diseño, rompe la tendencia que suelen tener este tipo de dispositivos, que suelen ser casi siempre de color negro o con un acabado metálico. Esta no: tiene un acabado en color rojo que es muy llamativo.

Como decimos, este tipo de cafeteras son muy cómodas de usar (pulsando apenas un botón ya lo tienes) y logran resultados de calidad. Esta de Krups tiene una bomba de 15 bares de presión y un molinillo cónico, dos aspectos mínimos que siempre deberíamos buscar en una superautomática. Además, cuenta con un depósito de hasta 260 gramos para los granos de café, por lo que podremos hacer varias bebidas antes de tener que rellenarlo.

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Volviendo al molinillo, este tiene 3 ajustes diferentes para el grosor de la molienda, algo que nos ayudará a cambiar la intensidad y el cuerpo de cada bebida. También cuenta con una boquilla de vapor manual para hacer espuma y preparar capuchinos, aunque esta nos llevará algo de práctica y mantenimiento después de cada uso.

⚡ EN RESUMEN: oferta de la cafetera superautomática krups ✅ LO MEJOR Calidad-precio top para una superautomática: La oferta de Carrefour deja esta cafetera a un precio muy competitivo con el plus del cupón para gastar en una futura compra. Además, se puede financiar sin intereses.

La oferta de Carrefour deja esta cafetera a un precio muy competitivo con el plus del cupón para gastar en una futura compra. Además, se puede financiar sin intereses. Su diseño es muy llamativo: Si quieres algo diferente, esta Krups con su acabado en color rojo no se parece en nada a las típicas cafeteras de este tipo. ❌ LO PEOR Su panel de control es simple: Se queda un poco corta en opciones y no permite crear perfiles personalizados como otras superautomáticas.

Se queda un poco corta en opciones y no permite crear perfiles personalizados como otras superautomáticas. La boquilla de vapor necesita mantenimiento: La boquilla de vapor es útil, pero necesita práctica y mantenimiento constante. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres dar el salto a una cafetera superautomática y priorizas tener algo económico y con un diseño llamativo. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres una máquina con más opciones personalizadas para moler el grano o preparar diferentes bebidas.

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Imágenes | Krups

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