Enrique Pérez, astrofísico, sobre la sonificación del eclipse para personas ciegas: “la luminosidad más alta se representa con timbre de flauta”

El eclipse solar de este miércoles va a ser un espectáculo para los sentidos. Para todos los sentidos. Por eso, no es justo dejar fuera a quienes se encuentran privados de alguno de ellos. Las personas ciegas pueden experimentar el descenso de temperatura, los cambios en el viento, los comportamientos extrañados de los animales… Además, gracias a los dispositivos de sonificación, también podrán oír el eclipse. Actualmente en España hay varios proyectos con este fin.

Por un lado, tenemos el proyecto Astroaccesible, del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA), y, por otro, el uso de Lightsound, diseñado en Estados Unidos e introducido en España por parte del Institut de Ciències de l'Espai (ICE) de Cataluña, la Universidad Autónoma de Barcelona y el Instituto de Astrofísica de Canarias. Ambos tienen exactamente el mismo objetivo. Que la astronomía en general, y el eclipse solar en particular, sean mucho más accesibles.

Mucho más que un eclipse solar. El proyecto Astroaccesible no se centra solo en este eclipse solar, sino en hacer accesible la astronomía en general. He hablado sobre ello con su principal impulsor, el astrofísico del IAA Enrique Pérez. “Esto no es una iniciativa nueva que haya surgido a causa del eclipse, sino que el eclipse ha puesto un poco el foco en maneras diversas de difundirlo y una de ellas es la inclusión”.

Enrique Pérez es ciego y comenzó a trabajar en este proyecto poco después de su afiliación en la ONCE, hace doce años. “Creé una sonificación que se ha difundido en un vídeo de la ONCE y que también puede encontrarse en la página web del proyecto Astroaccesible, en el cual cualquiera puede acceder y entender cómo funciona un eclipse en el sentido del oído, de una manera inclusiva”. Pero no hay solo simulaciones del eclipse solar, sino de otros muchos fenómenos astronómicos.

Luz que se transforma en sonido para las personas ciegas. Como he adelantado, hay dos proyectos en marcha que transforman la luz en sonido. Por un lado está Lightsound y, por otro, el que ha diseñado Pérez para su proyecto con el IAA. “En el caso del Lightsound, lo que se convierte en sonido es directamente la luz del Sol”, explica el astrofísico. “Es una especie de fotómetro que transforma la luminosidad del Sol, medida en lux, en sonido y va codificado por frecuencia, de tal manera que cuando la luminosidad es mayor, la frecuencia del aparato es mayor también”. Además, “utiliza distintos timbres para poder resaltarlo”. Por ejemplo, en el rango de luminosidad más alta “se utiliza un timbre de flauta y en el medio uno de clarinete”.

En cuanto a Astroaccesible, “se juega con más variables del sonido, como el tono y el volumen y no tiene por qué representar solo la luminosidad”. Ya hemos visto que un eclipse se percibe de muchas formas, no solo mediante cambios en la luz. “Es algo que no es estándar y que depende del grado de representación que tú quieras hacer”.

Fácil acceso. Cualquiera puede acceder a los recursos de sonificación del IAA para hacerse una idea de cómo suena un eclipse. No obstante, si queremos algo in situ, habrá varios puntos en los que se recurrirá a estas técnicas para hacer más accesible el eclipse solar. Por ejemplo, ya se ha anunciado que Lightsound se usará en el Centro Astronómico de Yebes, en Guadalajara, y en varios puntos de observación en Aragón. El propio Enrique Pérez estará en un evento de Ciencia Inclusiva que se celebrará en Palencia.

Pero habrá más lugares. Actualmente hay 120 confirmados. Si quieres consultar el más cercano al punto en el que tú disfrutarás del eclipse solar, puedes hacerlo en este mapa de la iniciativa Eclipse Inclusivo.

Las personas ciegas también deben usar gafas. Algo muy importante en lo que se incide en las plataformas de promoción del eclipse inclusivo es que las personas ciegas también deben usar gafas homologadas si miran al Sol, ya que sus retinas están igualmente expuestas a los daños que pueden causar sus radiaciones.

Imagen | IAA/Magnific

En Xataka | Un tercio de España se quedará completamente a oscuras durante uno o dos minutos. Se acerca el evento astronómico del siglo



