El gasto en IA se ha salido de la escala nivel: este año, tres empresas gastarán el equivalente a tres misiones Apolo a la Luna

760.000 millones de dólares es una cifra difícil de contextualizar. Como no lo podemos medir en Bernabéus, diremos que la Estación Espacial Internacional con su mantenimiento constante supera los 150.000 millones de dólares. La red de las autopistas de EEUU costaron unos 600.000 millones de dólares de hoy y el programa Apolo que nos llevó a la Luna unos 280.000 millones ajustando la inflación. Aún así, 760.000 millones de dólares son casi insondables.

Pero es lo que se van a fundir en IA entre cuatro de las Big Tech.

Demencial. Big Tech es un término que, tradicionalmente, se usaba para meter en el mismo saco a las cinco grandes empresas del mundillo tecnológico. Aunque ahora Tesla o Nvidia puedan entrar en ese selecto club, el término sigue siendo el que usamos para hablar de Alphabet, Microsoft, Apple, Meta y Amazon.

Cuatro de ellas (porque Apple se ha quedado fuera) también son las cuatro Big Tech de la IA, y los últimos informes financieros de estas empresas apuntan a un gasto descomunal en inteligencia artificial para este 2026. Según los datos recogidos por Statista, en total, la inversión será de 760.000 millones de dólares sólo este 2026, con un desglose que pone a Amazon y Google a la cabeza:

Amazon: 220.000 millones de dólares.

Alphabet: 205.000 millones de dólares.

Microsoft: 190.000 millones de dólares.

Meta: 145.000 millones de dólares.

Es mucho más de lo que planeaban gastar a comienzos de este año, y muchísimo más que en 2025.

Comparativa. En 2025, la inversión de estas cuatro también fue inmensa, pero el total se quedó en "apenas" 413.000 millones de dólares. La cifra de gasto de 2026 es una estimación de todas ellas, por lo que habrá que esperar a los primeros resultados financieros de 2027 para ver cifras cerradas, pero que los cuatro esperen invertir en infraestructura, hardware y software este dineral ya es significativo.

Negocio que crece (así como los gastos). En estos resultados también se puede ver el crecimiento en ingresos del segmento de la IA para cada una de estas cuatro compañías. En el caso de Microsoft, su negocio de IA aumentó un 123% respecto al año anterior, el de Alphabet un 82%, el de Amazon un 37%. Pero también están gastando más no sólo por comprar más equipos (que también) sino porque el precio de los componentes está aumentando.

La actual crisis de la memoria RAM, causada por ellos mismos, está haciendo que sea más caro comprar equipos debido al coste de los propios componentes al ser más sofisticados, pero también porque hay un cuello de botella brutal en fundiciones como las de Samsung y TSMC, lo que provoca escasez y, de nuevo, subida de precios.

Asustando a inversores. Curiosamente, tras la publicación de los resultados y las estimaciones de inversión de cara a los próximos meses, las acciones de algunas de ellas se desplomaron. Hay algunos inversores asustados por la escala del gasto, lo que llegó a que las acciones de Alphabet cayeran y las de Meta se desplomaran un 10% debido a una caída del 91% en su flujo de caja. Las reacciones con Amazon y Microsoft fueron más positivas.

Ni burbuja ni burbujo... Estas cuatro compañías están viendo cómo su pata de IA es cada vez más el motor de su negocio, con ejemplos muy claros como los de Azure y AWS, y pese a que semejante gasto pueda dar alas a que algunos sigan pensando que hay una burbuja que estallará antes o después, causando unos daños irreparables a la economía en general, pero sobre todo a estas compañías que están dejando el volante al segmento de la IA, otros dicen que no saben nada de burbujas.

Curiosamente, son dos de las personas más interesadas en que no se hable de burbujas: Masayoshi Son, CEO de Softbank y principal valedor de OpenAI, y Jensen Huang, CEO de Nvidia y cuya empresa es el pegamento de toda la industria. El primero dice que afirmar que hay una burbuja es "una blasfemia contra la IA" y el segundo apunta que no hay burbuja porque "ahora mismo las cosas son diferentes". Curiosamente, es una frase que se ha dicho en cada burbuja antes de que estallara.

Por cierto, 760.000 millones de dólares serían 565 Bernabéus remodelados.

Imagen | Xataka con Magnific

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