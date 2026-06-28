Masayoshi Son, CEO de SoftBank: "Decir que es una burbuja es una blasfemia contra la IA, esto no es más que el principio"

Burbuja sí, burbuja no. Nadie se pone de acuerdo. De un lado están quienes ven un claro paralelismo con la burbuja de las puntocom y creen que el estallido es inminente. De otro, los más optimistas que ven en la IA una fuente de riqueza inagotable (una que aún no hemos visto, dicen que porque no la sabemos medir). Adivinad en qué bando está el CEO de SoftBank, que sólo el año pasado metió nada menos que 40.000 millones de dólares en OpenAI.

¿Qué burbuja? Cuentan en Reuters que, durante la última conferencia anual de resultados, el CEO de la empresa Masayoshi Son fue tajante con quienes ven en el boom de la IA un apocalipsis inminente: "Creo que decir que es una burbuja es una blasfemia contra la IA (...) Esto no es más que el principio. El potencial de la IA está por descubrirse". Son no descartó una caída por completo, pero auguró "muchos días dorados" incluso aunque eso sucediera.

Su postura encaja con la de otros líderes empresariales como Jensen Huang, que cree que estamos ante la mayor construcción de infraestructura de la historia, o Satya Nadella, que dice que sólo sería una burbuja en caso de que nadie use la IA, cosa que no está pasando.

Intereses. Para entender esta postura tan contundente basta con saber que SoftBank es el mayor inversor de OpenAI. En total, el conglomerado japonés se ha comprometido a invertir más de 64.000 millones de dólares, y lo que es más importante: no están invirtiendo en otras empresas de IA. De momento la apuesta les está yendo relativamente bien y en el primer trimestre del año registraron unos beneficios de 25.000 millones de dólares, lo que disparó el precio de su acción, que ya subieron un 216% en 2025. Sin embargo, no es menos cierto que el futuro de la compañía está fuertemente ligado al éxito o fracaso de OpenAI y el boom de la IA en general. Si la burbuja pincha, pinchan con ella.

Fe ciega. Contaban en Bloomberg hace poco que muchos directivos de SoftBank estaban preocupados por la extraña fascinación que su CEO mostraba por Sam Altman. En un momento en el que rivales como Anthropic ya valen más, la cúpula interna está inquieta por el riesgo de "poner todos los huevos en la misma cesta" y que después Altman no cumpliera sus promesas. Es algo que ya les pasó con la quiebra de WeWork y que repite los mismos ingredientes: líder carismático y inversión agresiva. Varios de estos directivos le han planteado a Son qué pasaría si OpenAI fallara, pero el CEO siempre descarta las dudas bruscamente, por lo que han optado por callarse.

La salida a bolsa. OpenAI está planeando su salida a bolsa, probablemente para antes de que termine el año, por lo que esta ganancia es aún sobre el papel. Si la operación tiene éxito, SoftBank puede hacerse con una cantidad importante de beneficio, pero también se expone a fuertes pérdidas si sale mal. Hace poco el analista Ed Zitron filtró datos sobre el estado financiero de OpenAI y las pérdidas son tan altas que marean. A pesar de todo, los inversores siguen creyendo en OpenAI y la empresa ya vale la friolera de 852.000 millones de dólares.

Contraste. La percepción de los líderes como Masayoshi Son contrasta con la creciente preocupación de la población estadounidense. Se calcula que la inversión total en IA ya ha superado el billón de dólares y los ciudadanos no ven claro que sea la mina de oro que prometen las empresas tecnológicas. Según una encuesta reciente de Haystack News, el 54,9% se mostró "muy preocupado" de que se esté formando una burbuja en la industria tecnológica por culpa de la IA, mientras que sólo un 21,2% dijo no estar preocupado en absoluto. Esto se suma al creciente rechazo a la construcción de centros de datos, principalmente por la contaminación que genera en las poblaciones cercanas.

Imagen | Xataka con Magnific

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