La IA está generando un mercado laboral a dos velocidades: los que ganan y los que se quedan atrás

Llevamos años escuchando eso de que la IA va a reconfigurar el mercado laboral y cada vez tenemos más datos de cómo está siendo ese cambio. PwC acaba de hacer público su nuevo barómetro global de la IA en el mercado laboral en el que, tras analizar más de 1.000 millones de ofertas de trabajo en 27 países, llegan a varias conclusiones muy interesantes.

Dos velocidades. Uno de los hallazgos del estudio es que la IA está contribuyendo a crear dos categorías en el mercado laboral. Por un lado están los llamados "roles profesionalizados" que son profesiones que pueden usar la IA como apoyo, pero requieren que el humano sea quien hace el trabajo fino, como por ejemplo médicos especialistas, arquitectos o reclutadores. Por otro lado están los "roles democratizados" que son puestos que la IA ha facilitado, es decir, que una persona no experta puede hacerlo o que directamente la IA puede hacer gran parte del trabajo. Es el caso de atención al cliente, soporte técnico de primer nivel o puestos administrativos.

Según el informe, los puestos profesionalizados están creciendo mucho más rápido que los democratizados, con el doble de puestos ofertados y un 42% más de crecimiento salarial.

Boom de productividad. Hay una brecha cada vez más grande entre las empresas que saben exprimir la IA y las que no. Entre 2018 y 2025, el aumento de la productividad entre las empresas de sectores menos expuestos a la IA ha aumentado un 24%, mientras que las más expuestas llegan al 34%. Dentro de este grupo, han detectado que las empresas que usan la IA más intensamente han logrado disparar su productividad hasta un 163%, cinco veces más que la media del resto. Además de ser más productivas, estas empresas también están aumentando su plantilla, hasta un 52% en comparación al 36% de las empresas menos pro-IA.

Saber de IA se paga mejor. El barómetro ha detectado que el tirón de la IA también se traslada a los salarios. La brecha salarial entre quienes tienen habilidades específicas de IA y quienes no ha aumentado un 62%, frente al 57% del año pasado. Además, trabajos de áreas concretas como el machine learning o la ingeniería de prompts están creciendo ocho veces más rápido que el mercado laboral general (un 69% frente a un 9%). El número de ofertas para trabajos relacionados con la IA ya duplica lo visto en 2024, sobre todo en sectores como tecnología, medios, telecomunicaciones y servicios profesionales.

Junior que parezcan senior. Otro de los hallazgos del estudio es que los puestos de nivel inicial o junior ahora tienen requisitos más altos. Las ofertas analizadas tienen a requerir habilidades típicamente senior como capacidad de juicio, liderazgo y creatividad. En concreto PwC habla de que los trabajos más expuestos a la IA tienen siete veces más probabilidades de exigir estas habilidades en roles de entrada, y que las vacantes para estos puestos junior-senior han crecido un 35% desde 2019, mientras que el resto de roles junior se ha reducido un 10%.

Imagen | Xataka con Magnific

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