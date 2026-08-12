Android al fin tiene el AirTag que se merece: Google lanza el Pixel Tag

Ha tardado, pero al fin está aquí. Cinco años después de que Apple presentase el exitoso AirTag y de que Samsung hiciese lo propio con el SmartTag, y varios años después de que Motorola, Xiaomi y hasta la europea Chipolo pusieran sus propuestas sobre la mesa, Google ha decidido que es el momento de dar el paso. El momento de dejar de poner la red y mirar y lanzar un "AirTag para Android". El Pixel Tag al fin es oficial y viene con una propuesta interesante.

Ficha técnica del Google Pixel Tag

Google Pixel Tag dimensiones y peso 46,1 x 28 x 5,4 mm 11 gramos sin la pila 8,8 gramos sin la pila colores Gris materiales Policarbonato y metal resistencia IP67 Hasta un metro de profundidad durante 30 minutos conectividad Bluetooth 6.0 Bluetooth Channel Sounding UWB altavoz Integrado batería Pilas CR2032 Un año de autonomía sensores Acelerómetro compatibilidaD Android 9.0 o superior PRECIO N/D

Así es el AirTag de Google

Google Pixel Tag | Imagen: Google

¿De qué va esto? De encontrar objetos perdidos, básicamente. Este tipo de dispositivos se enganchan, esconden o introducen en maletas, mochilas, carteras, etc., y sirven para localizarlas cuando las perdemos. Para ello ofrecen dos opciones: un pequeño altavoz para que, si estamos cerca, nos guiemos por el sonido; o la red Find Hub. Google lleva años poniendo esta red a disposición de otras marcas, pero no ha sido hasta ahora que ha decidido explotarla con hardware propio.

¿Find Hub? Ese es el nombre de la red que forman todos y cada uno de los móviles Android con servicios de Google repartidos a lo largo y ancho del mundo. El Pixel Tag emite una señal Bluetooth de bajo consumo que cualquier móvil Android que pase cerca puede detectar. Al hacerlo, manda la ubicación cifrada a los servidores de Google, y esa ubicación te llega a ti para que sepas dónde está el objeto perdido.

Cuantos más móviles Android haya cerca, más precisa será la ubicación. Además, si el objeto está en movimiento (porque te hayas dejado la mochila en el bus, por ejemplo), el Pixel Tag irá comunicándose en tiempo real con los móviles a su alrededor, de manera que podrás ver dónde está y hacia dónde se mueve en todo momento.

Google Pixel Tag | Imagen: Google

¿Cómo es el Pixel Tag? El dispositivo mide 46,1 x 28 x 5,4 milímetros y pesa 11,8 gramos con la pila puesta (8,8 gramos sin ella). Es como llevar dos monedas de un euro, más o menos. Tiene resistencia IP67, está hecho de plástico y metal, tiene altavoz, acelerómetro y funciona con una pila CR2032 que, según Google, ofrece una autonomía de hasta un año.

¿Qué necesitas para usarlo? Para usarlo sin más, un móvil Android con Android 9.0 o superior. Para exprimirlo al máximo, un móvil Android con Android 16 o superior, Bluetooth 6.0 y chip UWB. Porque sí, el Pixel Tag es compatible con UWB, de manera que, estando en rango de alcance (hasta 50 metros), nuestro móvil nos puede guiar hacia él con una flechita.

Otra tecnología interesante es Bluetooth Channel Sounding, función exclusiva de Bluetooth 6.0. Esta tecnología mide la fase de onda y el tiempo de vuelo, lo que le permite estimar la distancia con más precisión que las versiones anteriores, que se basaban en la potencia de la señal.

Precio y disponibilidad. Google no ha revelado esa información en el momento de escribir estas líneas, así que estaremos pendientes y actualizaremos en cuanto la compañía confirme el dato.

Imágenes | Google

En Xataka | He comprado el AirTag más barato de AliExpress. Estoy alucinado con su funcionamiento



