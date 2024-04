He comprado el AirTag más barato de AliExpress. Estoy alucinado con su funcionamiento

"Tengo un amigo que tiene unos AirTag de AliExpress que funcionan muy bien por tres euros". Mi compañero Antonio (gracias por avisar) me advertía hace unas semanas sobre esto, y por los 8,98 euros que costaba el paquete de tres era sencillamente obligatorio probar. ¿Mis esperanzas? Pocas. ¿Cómo era posible que un AirTag de este precio funcionase como los de Apple, que cuestan 30 euros? A los cinco minutos de probarlos palidecí: sí que funcionan bien.

Voy a contarte cómo funcionan estos AirTag, las limitaciones que tienen frente a los originales y mi veredicto sobre si merece o no la pena invertir en los originales de Apple. Mi respuesta está bastante clara, pero mejor que lo descubras por ti mismo.

Diseño: la economía llevada al extremo

Hay varios modelos de este tipo de AirTag. El que yo he comprado es literalmente el más barato que he encontrado en AliExpress. Cuestan unos tres euros cada uno, aunque en el momento en el que escribo este artículo han subido a casi 4 euros. Recomiendo que busques por ti mismo rastreadores de este tipo y escojas el que más te guste.

La caja es sencilla, qué más podemos pedirle. Si le damos la vuelta, en la esquina inferior izquierda, tenemos las puertas del cielo abiertas: "Works with Apple Find My". Pero no nos pongamos nerviosos todavía, hablemos del dispositivo en sí.

Aiato a la izquierda | Airtag de Apple a la derecha.

El cuerpo es de plástico, con el logo de la marca y una pequeña perforación para poder atarle una correa que, por cierto, viene incluida. Si le damos la vuelta, tenemos el compartimento de la pila que, por cierto, viene incluida. Esto es algo que me chocó bastante ya que, prácticamente la pila ya vale el euro que me ha costado el AirTag. El plástico es bastante blandengue y, si no tenemos cuidado (mi caso), es fácil dañarlo, pero nada preocupante.

La calidad constructiva está muy lejos de la del AirTag, fabricado en un plástico duro de mucha mayor calidad y rematado en metal en su parte trasera. Eso sí, como podrás ver mi AirTag está más que arañado, y eso que está escondido en una posición fija de un compartimento de mi coche.

Emparejando el AirTag chino

Emparejar el AirTag falso es cuestión de segundos. Lo primero que tenemos que hacer es abrir la aplicación de 'Buscar', la original de Apple. Dentro de ella, hay que ir al apartado de objetos, y ahí pulsaremos en el botón de añadir. Lo verás con el símbolo de '+'.

Si intentamos "añadir AirTag" veremos que no sucede nada: es algo normal, esto no es un AirTag, es simplemente un dispositivo compatible con la red 'Buscar' de Apple. Por ello, tenemos que añadirlo mediante la opción 'Añadir otro objeto'. Ahora pulsaremos sobre el AirTag chino (el logo esconde un botón) y el emparejamiento se hará a la perfección. Le ponemos el nombre que queramos y... listo.

Dentro de la lista de objetos... será imposible distinguir cuál es el AirTag asiático, hasta que pulsemos sobre el objeto que lo lleva. Las opciones generales son las mismas: Reproducir Sonido, Buscar, compartir este Objeto (en lugar de Compartir este AirTag), modo perdido, notificar en caso de olvido... Todo es idéntico a lo que encontraríamos en el AirTag original. La principal diferencia en la interfaz tiene que ver con que, en el caso de este AirTag, aparece el fabricante, modelo y Firmware.

Cómo funciona el AirTag de AliExpress

No hay forma posible de distinguir cuál es el AirTag original.

Lo más importante es cómo funciona este AirTag y la respuesta es sencilla: igual que el de Apple, salvo en un punto que más adelante te contaré. El AirTag no es más que un localizador que utiliza la red Buscar para determinar la ubicación. Siempre y cuando haya dispositivos de Apple alrededor compatibles con la red, el AirTag no original funcionará.

Recordemos que el AirTag original no es un dispositivo GPS, simplemente emite una señal Bluetooth para comunicarse con el resto de dispositivos de la red. Cuando determina la ubicación, la sube a la red Buscar y aparece reflejada la posición en el mapa. El funcionamiento del AirTag falso es... idéntico.

También cuentan con altavoz y, por cierto, similar en potencia al AirTag. He medido 70db en el AirTag original y 69 en el de AliExpress, por lo que no tendrás demasiados

¿Cuál es entonces la gran diferencia? Por un euro podemos esperar una baliza Bluetooth, pero hablar de un chip U1 de banda ultraancha son palabras mayores. La principal limitación con este dispositivo es que no cuenta con UWB, por lo que no es posible activar la búsqueda de precisión.

La búsqueda de precisión por chip UWB, lo único que le falta a este AirTag.

Si nunca has tenido un AirTag o no sabes qué es la búsqueda de precisión, es una característica que permite encontrar los objetos mediante banda ultraancha, por lo que en el iPhone se activará una interfaz que nos permitirá saber exactamente dónde está el objeto, siempre y cuando esté en un rango de unos pocos metros.

No, no pienso volver a comprar un AirTag de Apple

¿Merece la pena apostar por el AirTag original? En opinión de servidor, no. A mi entender, un AirTag es un dispositivo que me sirve para saber dónde está mi cartera, mi coche o mi moto. En ninguno de los tres escenarios he necesitado nunca la búsqueda UWB, ya que con el sonido me basta. Otro cantar sería tener el AirTag en objetos más pequeños, donde el chip U1 podría tener más sentido. Pero el objetivo primario, el de localizar objetos, está más que cubierto.

Tampoco me preocupa el vetusto diseño: los AirTag van siempre escondidos, y con la correa me basta y me sobra para atarlo a donde se requiera. Respecto a la privacidad de tus datos, si te preocupa tu privacidad, debes saber que los dispositivos que funcionan bajo la red Find My lo hacen bajo un protocolo encriptado y protegido. Por lo que no, no hay ninguna malévola marca asiática detrás rastreando tus pasos.

