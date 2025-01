Guía Grok: 32 funciones y cosas que puedes hacer gratis con la inteligencia artificial de X

Te traemos una recopilación con todo lo que puedes hacer con Grok, el chatbot de inteligencia artificial creado por X. Antes Grok era una función de pago, pero esta IA ahora es gratuita y está abierta para todos, siempre y cuando tengas una cuenta en la red social de Elon Musk.

Esta IA ha hecho mucho ruido por ser controvertida. Su sistema de creación de imágenes no tiene censuras como otras, por lo que puedes dibujar a personas famosas sin bloqueos. Pero además de esto, también te sirve para hacer otras muchas cosas.

Y como siempre decimos en Xataka Basics, si crees que nos hemos dejado fuera alguna función o algún tipo de cosa que puedes hacer con Grok, te sugerimos que nos lo digas en la sección de comentarios. Así, todos los lectores de Xataka podrán beneficiarse de nuestros conocimientos.

Crea imágenes por IA

Muchos chats de inteligencia artificial limitan la creación de imágenes gratis con sus sistemas. Por lo tanto, una de las características principales de Grok es que te permite crear todas las imágenes que quieras. Cuando se lo podas, esta IA te devolverá una imagen con un aspecto fotográfico realista.

Lo único que tienes que hacer es pedirle de una forma natural que dibuje algo o cree una imagen de algo, y definir lo que quieres. Por defecto la imagen será de aspecto realista, pero puedes pedirle que use otros diseños como el pixel art. Y sí, los resultados de Grok son un poco peores que los de la competencia, pero sigue siendo un buen recurso.

Imágenes por IA de famosos

Grok no te censura las imágenes con famosos, incluso cuando pides que te cree algo que otras IA considerarían ofensivo y controvertido. ¿Es moral poder hacer algunas cosas? ¿Es ético? Eso queda aparte, Grok simplemente te permite hacerlo bajo tu responsabilidad.

Cambia el idioma de las respuestas

En el caso de que quieras usar a Grok en un idioma diferente al que te responda por defecto, simplemente le tienes que pedir que te hable en otro idioma diferente. "Háblame en español", con una frase así debería ser sificiente.

Grok todavía no es compatible con todos los idiomas, pero la mayoría de los idiomas más importantes y hablados del mundo están soportados. Y puedes ir cambiando de uno a otro cuando quieras.

Revisa tu historial de chats e imágenes

Como todos los chats de IA, Grok también va guardando todo lo que hablas con él. Para acceder, tienes una sección de historial, que está dividida entre los distintos chats que has tenido y una lista de todas las imágenes que hayas creado con él.

Esto te va a permitir recordar alguna cosa que le pediste en el pasado, o recuperar alguna imagen cuyo resultado recuerdes que fuera especialmente bueno. Además, tendrás un buscador en el historial para poder localizar rápidamente conversaciones concretas.

Crea un nuevo chat

Grok tiene un botón para crear un nuevo chat cuando quieras. Así, si en un chat le has estado preguntando por cosas concretas y quieres que se queden guardadas de una manera temática, puedes abrir un nuevo chat para preguntarle por otras diferentes. El nombre de cada chat estará relacionado con la primera petición que le hagas.

Activa el modo concentración

Cuando estás utilizando Grok en la web, lo normal es que a la izquierda de la pantalla tengas una columna con el resto de opciones de X. Sin embargo, puedes activar un modo de concentración para que esta columna de opciones a la izquierda desaparezca.

De esta manera, todo lo que tengas en pantalla será de Grok, será como si estuvieras en una web propia de la IA y no en X, y no te distraerás con otros elementos como las notificaciones que te puedan llegar.

Copia o comparte una respuesta

Grok tiene varias maneras en las que puedes compartir una respuesta que te ha dado. Debajo de cada respuesta vas a ver una serie de iconos, y el de la izquierda del todo sirve para copiar la respuesta en el portapapeles de tu móvil o tu ordenador, para que luego puedas pegarla en otra aplicación.

También tienes un botón de compartir. Cuando hagas esto, podrás compartir todo el chat con todos los mensajes que hayas intercambiado con Grok. Para hacerlo, tendrás opciones de postear el enlace en X, de copiar un enlace para acceder al log de toda la conversación, o de enviárselo a alguien por mensaje directo.

Haz que Grok reescriba su respuesta

En los controles inferiores, el icono central es una flecha dibujando un círculo. Con esto, harás que Grok reescriba su respuesta basándose en la misma petición que le hayas hecho. De esta manera, si no estás conforme con el resultado puedes volver a intentarlo.

Cuando hagas esto, la IA volverá a analizar fuentes en busca de la información, y con ella volverá a componer una nueva respuesta desde cero. Puedes hacer esto tantas veces como quieras.

Edita el prompt que has escrito

El prompt que le has escrito a Grok te aparecerá arriba del todo en la página, con la respuesta en la parte inferior. Cuando pases el puntero del ratón sobre el titular tendrás la opción de editar tu prompt, con el el icono de un lápiz y el nombre de Editar indicación.

Esto te va a permitir cambiar lo que le hayas pedido o preguntado a la inteligencia artificial. Cuando lo hagas, Grok volverá a cargar una respuesta diferente basándose en el nuevo prompt que hayas escrito al editar el anterior.

Vota la calidad de las respuestas

En la parte inferior de cada respuesta también tendrás iconos con un pulgar hacia arriba o hacia abajo. Esto sirve para calificar cada respuesta de Grok e indicar si es buena o mala. Con esto, estarás mandando un feedback a los desarrolladores y al propio algoritmo para que localice y aprenda de sus errores y aciertos.

Hazle consultas y pídele información

Como casi todos los sistemas de IA, vas a poder pedirle a Grok que te explique algo, lo que quieras, y también puedes hacerle cualquier tipo de consulta. La IA de X buscará la información en posts de usuarios y páginas web, y con toda esta compondrá una respuesta explicándote lo que le hagas pedido.

Aquí, como en todos los sistemas de inteligencia artificial, conviene que revises la respuesta y no la tomes como algo cierto o definitivo. Los sistemas de IA tienen alucinaciones, y pueden escribirte algo que es mentira como si realmente fuera verdad, simplemente por un error procesando la información.

Explícamelo como si tuviera cinco años

Puede haber casos en los que te explique algo de una manera demasiado técnica y no termines de entenderlo. Un truco interesante para que la explicación sea más simple y asequible es pedirle que te lo explique como si tuvieras cinco años. Puedes ponerle simplemente eso después de una respuesta, y generará una diferente.

En esta nueva respuesta la terminología será más asequible, y utilizará ejemplos extremadamente sencillos para que puedas entender mejor los conceptos principales de lo que le hayas pedido.

Pídele que corrija tus textos

Otra cosa interesante que puedes hacer es pedirle que corrija tus textos. Simplemente, dile algo como "Te voy a escribir un texto, y quiero que corrijas mis faltas ortográficas y gramaticales". Al hacerlo, Grok te dirá que lo hará y que le escribas el texto, y en tu siguiente mensaje se lo tendrás que pegar.

Cuando hagas esto, Grok revisará lo que has escrito y buscará los tipos de faltas y fallos que le hayas pedido. Entonces, te responderá con tu texto reescrito y modificado para corregir los errores. Conviene que lo repases bien por si acaso.

Haz preguntas sobre una foto

Grok también sabe reconocer fotografías y todo lo que aparece en ellas. Por lo tanto, vas a tener una opción para subir una fotografía desde tu dispositivo, y luego subirla añadiendo una petición textual o prompt.

Por ejemplo, puedes preguntarle lo que aparece en la foto, y te dirá lo que ve dentro de la fotografía. En la definición también incluirá el texto que pueda aparecer. Vas a poder hacerle cualquier pregunta relacionada con la fotografía y su contenido, incluso si están relacionadas con los datos EXIF, como por ejemplo la última vez en la que la foto fue modificada o cuándo fue tomada.

Zanja debates exponiendo puntos a favor

Si estás considerando tomar una decisión, puedes pedirle a Grok que te diga los puntos a favor y en contra de algo. Esto también puede servirte para zanjar debates o para considerar aspectos de algo en los que no habías pensado.

Simplemente dile que te explique por qué una cosa es mejor que la otra, y puedes incluso cuántos puntos a favor quieres que te diga. Evidentemente, también puedes pedirle solo los puntos a favor o los de en contra.

Haz comparativas completas

También puedes utilizar esta IA pedirle que te haga comparativas completas. Esto te puede servir para analizar frente a frente dos productos concretos, poniéndote los puntos a favor o puntos diferenciativos de cada uno de ellos, todo en un formato resumido.

Este tipo de comparativas de pie a mucho juego, ya que puedes pedirle que compare de todo. Puedes pedirle la comparativa de dos productos genéricos, o de marcas y modelos concretos. Por poner dos ejemplos, puedes decirle que compare las diferencias entre escuchar música en CDs y vinilos, o incluso de el último modelo de iPhone o de Android que elijas.

Puedes pedirle tutoriales

Grok también puede intentar ayudarte creando tutoriales paso a paso para ti, basándose también en el contenido de las publicaciones de usuarios y de distintas páginas web. Con esto, puedes aprender a hacer todo tipo de tareas.

Estos tutoriales son pequeños, cortos y poco detallados, apenas una descripción de cada hacer paso a paso. Tampoco tienen capturas de pantalla. Sin embargo, para algunos tipos de tarea pueden ser muy útiles.

Mira de dónde sale la información de las respuestas

Cuando Grok genere una respuesta basándose en información de terceros, como posts o páginas web, debajo de tu prompt y encima del título te mostrará dos botones con los iconos de los usuarios y webs. Si pulsas en estos iconos podrás saber de dónde viene la información de la respuesta que acaba de generar para ti.

Para ello, cuando pulses en el botón se abrirá una ventana donde salen las publicaciones o los artículos de webs de donde ha salido la información. Esto te va a permitir ampliar la información en el caso de que sea necesario entrando directamente al contenido que ha servido como fuente.

Utiliza Grok como traductor

Al igual que puedes usar la IA de X con varios idiomas, también sirve para traducir textos de un idioma a otro dentro de los soportados. Solo vas a tener que pedírselo, con algo como traduce "Bienvenidos a Xataka" al coreano, y te responderá con la traducción.

Aquí, es importante que en el comando que le escribas pongas entre comillas el texto a traducir para que lo entienda. En este aspecto, Grok es mucho más limitado que la competencia, y simplemente te pondrá la traducción sin indicarte cosas como la pronunciación como hacen otras IAs.

Escribe un correo electrónico para ti

Otra de las funciones es la de escribir un correo electrónico para ti. Puedes pedirle que escriba un email describiéndole lo que quieras que escriba, ya sea una idea general o cosas específicas. Pueden ser correos personales o profesionales.

Lo que tienes que hacer es describirle el tipo de correo que quieres escribir, el contenido, e incluso el tono a utilizar. Grok creará una plantilla para ti en la que solo rellenar con algunos puntos clave.

Grok te hace redacciones o pequeños escritos

Otra de las funciones de esta IA, como todas, es la de realizar distintos escritos para ti. No te va a servir para hacer los deberes de clase, ya que se notará mucho que no eres tú y una IA, pero sí puedes generar textos para diferentes contextos en los que te pueden ser útiles.

Lo único que tienes que hacer es pedirle que te escriba un texto, y mencionar sobre qué lo quieres hacer. También puedes darle especificaciones como el tono en el que lo quieres escrito, o incluso la cantidad aproximada de caracteres que quieres.

Te ayuda a crear un examen

Grok también puede intentar ayudarte si trabajas en la enseñanza, y puede crear un examen para ti. Eso sí, recuerda que es una IA algo inferior a otras, o sea que quizá cometa algunos errores más de lo normal. Asegúrate de revisar todas las opciones, preguntas y respuestas para ver que todo está bien.

Lo único que tienes que hacer es pedirle que cree un examen, especificando la materia y el curso para el que lo quieres realizar. Entonces, Grok creará un examen de tipo test, aunque esto también va a depender de cada materia.

Pídele la estructura para un texto

Imagínate que quieres hacer un artículo sobre un tema que no conoces, o un tipo de artículo o escrito con el que no estés familiarizado. En estos casos, vas a poder pedirle a Grok que te haga una estructura, como una plantilla para ese tipo de artículo.

Para ello tienes que pedirle que te de la estructura para un artículo sobre el tema que quieras. Tal cual, "dime la estructura para un artículo", seguido del tipo de artículo que quieres y el tema. Puede ser un artículo explicando algo, una comparativa, una reseña, lo que quieras, y tendrás tu estructura.

Escribe poemas o letras de canciones

Grok puede ayudarte a rimar, concretamente escribiendo poemas o letras de canciones. Esto puede ser útil tanto para entretenerte creando rimas divertidas como para intentar impresionar a alguien.

Para hacer un poema, solo tienes que mencionar que te escriba uno especificando la temática. También puedes especificar el tipo de rima que quieres, o si quieres usar alguna palabra concreta. Con las letras de canciones es igual, solo que aquí Grok creará una estructura para ti, separando los versos, los puentes y el coro o estribillo.

Análisis y guías de compra

Si estás buscando comprar un dispositivo, vas a poder pedir un análisis de sus características para que te haga un resumen de sus principales especificaciones. No es un análisis en profundidad como los que hacemos en Xataka, sino más bien un resumen de las especificaciones y aspectos clave.

También puedes pedirle una guía de compras, pidiéndole que te diga una lista de productos de determinadas características o para un fin concreto. Solo se lo tienes que pedir de una forma natural, como "qué zapatillas deportivas comprar para hacer running". Te dará una lista de modelos con las características de cada uno.

Crea fórmulas de excel

Grok también va a poder crear una fórmula de excel para ti. Lo único que necesitas es pedirle que te cree una fórmula de excel especificando para qué la quieres. Cuando lo hagas, te dirá una fórmula y varios ejemplos para usarla de distintas maneras.

Te puede ayudar a hacer páginas web

Grok también sirve para generar código de programación, incluyendo HTML para crear una web. Con esto, vas a poder pedirle que te genere una plantilla para una web que quieras crear, especificando que la quieres en HTML o algún otro código, y la finalidad o el tipo de página web que quieres.

Aquí, debes saber que las plantillas van a ser bastante simples, y que seguramente puedas encontrarte algún fallo en el código si buscas que te haga alguna más compleja. Pero si quieres hacer una página sencilla o si no te acuerdas de cómo es el código para crear cierto elemento, entonces puede ser de utilidad.

Cuidado a la hora de programar

Como te hemos dicho, Grok es capaz de generar código de programación. Pero ten mucho cuidado con pedirle que programe por ti. Igual que con el código para webs, es mejor que te lo tomes como una plantilla que como una solución final, ya que puede tener todavía bastantes errores.

Te pone en forma y te ayuda con la salud

Grok también puede ayudarte a ponerte en forma. Para ello, puedes pedirle que te diga ejercicios para fortalecer partes del cuerpo, y te dará una serie de ejercicios que vas a poder hacer. En esta serie, te dirá los músculos que trabajas cada uno y te describirá cómo se hacen.

También puedes hacerle preguntas relacionadas con la salud. Con ello, te dará respuestas genéricas sobre medicina, aunque en ningún momento va a ser capaz de hacer diagnósticos precisos. Puedes describirle los síntomas que tienes o pedirte que te diga cómo saber los síntomas de una enfermedad, y te responderá.

Crea menús y recetas

También puedes crear tus menús y recetas, pidiéndole que haga menús completos o te realice una receta concreta. Aquí, el prompt a utilizar puede ser todo lo complejo que quieras, puedes desde pedirle una receta simple hasta pedirle que te haga un menú teniendo en cuenta ingredientes.

Por ejemplo, puedes decirle algo como "Tengo que organizar una cena para 2 personas, que no comen frutos secos ni marisco. ¿Me puedes sugerir un menú de 3 platos?", pudiendo modificar esta petición a tus necesidades o determinando ingredientes concretos que tengas para que te de ideas de qué cocinar con ellos.

Te sugiere series, películas, juegos, libros...

También puedes pedirle recomendaciones de entretenimiento, de forma que busque información para recomendarte películas, series, videojuegos, libros y cualquier otro tipo de contenido. Por ejemplo, puedes decirle que te diga las mejores series si te ha gustado una en concreto, mencionando su título.

También puedes pedirle por géneros o características concretas, y en el caso de los videojuegos por plataformas. Grok te dará una lista con lo que le hayas pedido, incluyendo una descripción y características destacadas.

Pídele las últimas noticias

También vas a poder pedirle que te diga las principales noticias de un tema concreto, o de una localidad. Aquí, te va a ayudar especificar la fecha para la que lo quieres, para que así la IA no se líe demasiado.

Grok no es muy bueno dando las noticias, y habrá veces en las que te diga que no se especifica de lo que trata un titular o que no hay noticias específicas para el sitio que le hayas dicho. Sin embargo, de vez en cuando podrá sorprenderte.

