Me he pasado un mes trabajando con un monitor para programadores. Los que pican código hasta las tantas están de enhorabuena

Junto a todo el catálogo de monitores que ofrece Benq, la firma también dispone de una gama que se centra en mejorar la experiencia de uso de los programadores. Normalmente, son un perfil de usuario que pasa gran cantidad de horas frente al monitor, incluso a altas horas de la noche. La vista cansada, además de influir en nuestra salud y bienestar, también puede afectar en la programación y depuración de código, sobre todo cuando uno pasa tantas horas frente a la pantalla. Por ello, Benq apuesta por su gama de monitores con tecnologías adaptadas para el uso en programación y para todos aquellos que pasan buena parte de su vida nocturna frente a una pantalla.

Desde Xataka hemos podido contar con una unidad del Benq RD320U para así probar en profundidad todas sus virtudes y tecnologías y contaros nuestra experiencia con el monitor. Así pues, bajo estas líneas te contamos todos sus detalles técnicos, sus características más destacadas, y si merecen la pena todas sus tecnologías pensadas para aliviar nuestra vista en usos extensos.

Benq RD320U, ficha técnica



Benq RD320U Panel LCD-LED IPS de 32 pulgadas Relación de aspecto 16:9 HDR10 Resolución 3.840 x 2.160 píxeles (4K UHD) FRECUENCIA DE REFRESCO MÁXIMA 60 Hz brillo típico 400 nits relación de contraste 2.000:1 tiempo de respuesta 5 ms GtG ÁNGULOS DE VISIÓN 178°(H)/178°(V) COBERTURA DE COLOR DCI-P3 98% conectividad DisplayPort 1.4 HDMI 2.0 USB-A USB-B USB-C KVM Switch MST Características adicionales Sistema de iluminación trasero MoonHalo, Brightness Intelligence Gen2, Low Blue Light Plus, Night Hours Protection, modos específicos para programadores dimensiones 581,6 x 714,6 x 263,1 mm (con peana) peso 10,8 kilos (con peana) precio 704,83 euros

Monitores pensados para los que están picando código hasta las tantas

Benq cuenta con tres modelos para su gama orientada a programadores. La diferencia más significativa viene dada por su tamaño, ofreciendo paneles de 24, 28 y 32 pulgadas. En este caso hemos podido probar el modelo más grande (32 pulgadas de frontal y 31,5 pulgadas de panel). Este, además del tamaño, también cuenta con una serie de características que merecen especial mención, como su panel mate o su sistema de iluminación MoonHalo con ajuste de temperatura de color.

El monitor tiene unas dimensiones colosales, pero no solamente por el tamaño de su panel. Por un lado, Benq ha integrado el transformador de corriente en el interior de la pantalla, por lo que lo único que necesitamos para enchufar el monitor a una toma de corriente es un cable de alimentación como el que utilizamos para conectar un PC al suministro eléctrico.

Benq se ha decantado en ofrecer un monitor sencillo que destaca más por sus sistemas adicionales que por sus características técnicas y diseño

Integrar el transformador hace que se necesite más espacio en el interior del monitor, de ahí que este modelo sea especialmente grueso. Además, a todo esto hay que sumarle que se trata de un panel de tipo LCD con retroiluminación LED, por lo que debe haber espacio también para la matriz de diodos que se encarga de retroiluminar el panel. El resultado es un monitor grueso para el que necesitarás un buen espacio en tu escritorio.

El RD320 de Benq se distribuye en dos versiones: una con brazo ergonómico y otra con peana central. La diferencia en el precio es de unos 50 euros aproximadamente, siendo más cara la versión con el brazo. En nuestra prueba, sin embargo, hemos hecho uso de la peana, aunque es de agradecer que desde Benq ofrezcan también una versión con un brazo sencillo y ergonómico para aprovechar aún más el espacio de nuestro escritorio.

En lo que respecta al diseño, Benq no proporciona ideas muy alocadas ni punteras, sino que más bien apuesta por un diseño más tradicional en gris, bordes poco acentuados y construcción en plástico. Como la gran mayoría de paneles IPS, también cuenta con una capa antirreflejos que nos ayuda a visualizar el contenido en entornos muy iluminados. Esto, sumado a su significativo grosor, nos da ya algunas pistas de que Benq se ha decantado en ofrecer un monitor sencillo que destaca más por sus sistemas adicionales que por sus características técnicas y diseño.

Conexiones y especificaciones que combinan productividad y funcionalidad

Y ya que está orientado a programadores, puertos desde luego que no faltan. Además de dos puertos HDMI 2.0 y un DisplayPort 1.4, el monitor ofrece hasta seis puertos USB: 3 x USB-C, 2 x USB-A y 1 x USB-B. Los puertos de tipo C ofrecen una potencia para alimentar otros dispositivos de 4,5 W, 7,5 W y 90 W respectivamente. Entre estos USB-C también contamos con puertos USB 3.2 Gen 2, con un ancho de banda de hasta 10 Gbps.

Como no podía ser de otra manera en este tipo de monitores, Benq también proporciona tecnologías de KVM Switch y MST para poder conectar múltiples pantallas a la vez con un único cable USB-C o acceso a múltiples equipos desde el mismo monitor. De esta manera, se trata de todo un monitor preparado para la multitarea y productividad a altos niveles.

A pesar de su sencillez en diseño, cabe destacar su panel frontal, con tres botones de acción en la parte inferior y un botón táctil al frente que, al pulsarlo, encontraremos acciones rápidas para cambiar el modo de imagen, modificar el brillo y contraste, y acceder a las opciones de protección de visión y similares.

Junto a ello, el Benq RD320U también dispone de su sistema de iluminación MoonHalo. Este sistema es un halo de luz que no ofrece iluminación RGB, pero que permite iluminar la parte posterior de la estancia con luz a la que podremos modificar su temperatura de color, de cálida a fría en varios gradientes. Esto está muy bien, sobre todo en caso de que no tengas ningún flexo, ya que iluminará en gran medida la parte posterior del monitor.

Ya conocidas sus características externas, toca repasar su rendimiento en base a sus especificaciones técnicas. Como vemos en su hoja de especificaciones, pocas sorpresas si lo comparamos con un monitor gaming puntero. Tampoco es la idea de Benq, ya que este monitor está más enfocado a la ofimática y productividad, en este caso orientado a programadores. Resolución 4K UHD, panel LCD con retroiluminación LED de tipo IPS y frecuencia de refresco de panel máxima de 60 Hz son los puntos más destacados de su panel, siendo especificaciones que bien podemos ver en buena parte de los monitores 4K que se comercializan habitualmente.

El panel proporciona un brillo típico de 400 nits, es compatible con HDR10 y VESA DisplayHDR 400 para contenido en alto rango dinámico, ofrece unos ángulos de visualización de hasta 178 grados, un contraste nativo de 2.000:1 y ocupa el 98% del espectro de color DCI-P3. Todo ello hace que, sin ser un monitor extremadamente puntero como los últimos con tecnología OLED, nos proporcionará una experiencia estupenda para todas nuestras largas sesiones de trabajo, con excelentes ángulos de visión y una fantástica calidad de imagen tratándose de un panel IPS.

Durante estas últimas semanas he estado utilizando este monitor como mi pantalla principal, utilizándolo prácticamente en todo momento para trabajar, multimedia, navegar por Internet y similares. Además, he podido probarlo durante la noche en buena parte de estos días, por lo que también he experimentado su uso con sus distintos modos de protección para la vista.

Test de uniformidad con un resultado impecable

Sin embargo, antes de hablar de todas las tecnologías que cuenta este monitor para hacer más llevaderas nuestras tareas nocturnas, he querido revisar la unidad que nos han ofrecido desde Benq para hacerle unas pruebas de uniformidad, nitidez, ángulos de visión y tiempos de respuesta, todo ello gracias a la herramienta gratuita de Eizo Monitor Test.

En nuestras pruebas, hemos comprobado que la unidad no presentaba prácticamente ningún defecto de imagen. El panel se comportaba y mostraba las imágenes de manera completamente uniforme, sin fugas de luz y con una nitidez y ángulos de visión propios de un panel IPS a la altura.

Además, a pesar de la naturaleza de su panel, su tasa de contraste nativo es decente, por lo que a pesar de que no lograremos imágenes tan vibrantes y contrastadas como los de un panel OLED, podremos llevar a este monitor a unos niveles muy decentes de contraste con una calibración adecuada. Eso sí, siempre acorde al uso y contenido que vayamos a ver.

Un buen puñado de tecnologías pensadas para proteger nuestra vista

El monitor tiene un sensor de luz ambiental, algo esencial para los distintos modos de protección nocturna. De esta manera, podemos establecer un ajuste para que, al disminuir la iluminación del entorno, se reduzca el brillo de la pantalla y se active el filtro de luz azul para proteger nuestra vista ante largas sesiones frente a la pantalla.

Su filtro de luz azul también lo acompaña un sistema de ciclo circadiano que, dependiendo de la hora que amanece el sol y se pone, los parámetros de la imagen se van modificando durante los distintos puntos del día para adaptar la imagen según el momento del día. Para ello hay que establecer a qué hora amanece en tu región y a qué hora se pone el sol. Esto sumado al halo trasero para añadir luz ambiental a tu habitación u oficina y los modos de codificación que modifican los parámetros de imagen para que se diferencien mejor los distintos elementos de código y texto, son tecnologías que acaban siendo muy agradecidas a la hora de trabajar o estar durante mucho rato frente al ordenador.

Normalmente soy un usuario que, una vez calibrado el monitor como me gusta, no suelo tocarlo más que para aumentar o reducir el brillo en base al momento del día y a la luz del sol que incida en la habitación. Con estas tecnologías integradas he podido automatizar el rendimiento del panel para cada momento del día y situación, personalizando los distintos modos según mis necesidades, y eso, una vez entendido todo lo que ofrece el monitor, ayuda bastante en las jornadas laborales.

El monitor cuenta con varios modos de imagen, tal y como hemos mencionado antes. Si eres programador, cuentas hasta con un modo para codificación en claro y otro para codificación en oscuro, escogiendo cada uno dependiendo de si el tema de tu entorno de programación es claro u oscuro. Además, como modo destacable, también tienes el de ‘ePaper’, que pasa la imagen a blanco y negro y la optimiza por si te apetece leer en el monitor. Esto, sumado al tacto mate del panel y los distintos modos de protección para la vista, hace que la experiencia de lectura mejore significativamente.

Como tenemos un buen número de modos y de ajustes en este monitor, lo suyo es contar con alguna herramienta que las englobe todas. Para ello, desde Benq han sido bastante inteligentes, ya que cuentan con un software que detecta nuestro monitor y nos junta en una aplicación todas las opciones para que podamos modificar el comportamiento del monitor sin tocar un solo botón físico del propio monitor. Se llama Display Pilot 2, y de esta manera tendrás una alternativa para ajustar el brillo, modos de imagen y otros ajustes desde esta aplicación, disponible para Windows y Mac.

Un sonido que deja mucho que desear

El otro aspecto que nos queda por hablar de este monitor es el sonido, pero voy a ser breve: deja bastante que desear. A ver, si bien es cierto que no esperaba mucho al respecto, lo cierto es que ha conseguido decepcionarme aún más. Está claro que a este monitor le debe acompañar un sistema de audio externo, ya que no logra convencer en ninguna situación.

El monitor cuenta con dos altavoces de 3 W cada uno en configuración estéreo. Desde luego no es mucho, pero es que su ecualización también deja que desear. En este sentido tenemos tres modos de sonido: Estándar, Música y Diálogos. El que más me ha gustado y cuerpo ofrece es el de música, ya que se pueden notar algo más las frecuencias bajas, pero si necesitas un modo para enfatizar los diálogos en una película, serie o vídeo, también puede funcionar hasta cierto punto.

Benq RD320U, la opinión de Xataka

En definitiva, este monitor está hecho para que el texto sea lo más legible posible y para que nuestra experiencia en largas jornadas de trabajo ante miles de líneas de código y texto sea lo más cómoda posible. Las tecnologías adicionales son de agradecer y he de admitir que funcionan, sin embargo, también debemos barajar las opciones que tenemos en base a nuestras circunstancias y hacernos la pregunta de si estas tecnologías pueden acabar suponiendo una diferencia o si nos podemos conformar con mejoras de protección visual vía software. A pesar de todo ello, tampoco te olvides de lo más importante: hacer descansos. Este es el sistema que más agradecerán tus ojos.

La calidad de imagen del monitor se encuentra perfectamente a la altura, y se desenvuelve francamente bien en la mayoría de contenidos 4K, por lo que si además de para trabajar lo quieres utilizar para ver contenido multimedia, es una pantalla que te ofrecerá una experiencia más que sobrada.

