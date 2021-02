Samsung Galaxy SmartTag, análisis: un localizador Bluetooth que cabe en la cartera y en el collar de tu mascota

Las Samsung Galaxy SmartTag son la nueva apuesta de la compañía surcoreana por las etiquetas de localización, una alternativa a Tile y a los supuestos AirTags de Apple. Sirven para encontrar cualquier tipo de objeto en un rango de 120 metros y, en un futuro cercano, harán lo propio con objetos que estén fuera de nuestro rango, al funcionar offline.

Han pasado por nuestra mesa de análisis, por lo que las hemos puesto a prueba para comprobar su funcionamiento. Si eres de los que pierde las llaves, ya te adelantamos que son una compra a tener en cuenta, pero realmente van algo más allá de localizar dispositivos, como vamos a comprobar.

Ficha técnica de las Samsung Galaxy SmartTag

Samsung Galaxy SmartTags Medidas 40 x 40 mm Conectividad Bluetooth 5.0 LE Batería Pila CR2032

Autonomía 300 días aproximadamente Protección Equivalente a IP53 Aplicación móvil SmartThings Precio 39,91 euros

Un diseño simple para llevarlo a cualquier parte

La Galaxy SmartTag tiene unas dimensiones de 40x40mm, un tamaño relativamente pequeño para el tipo de dispositivo que nos ocupa y una construcción en plástico. Podemos engancharla gracias a su abertura en la parte superior a cualquier llave, maleta, collar de mascota o a cualquier objeto que se nos ocurra. No viene incluida ningún tipo de anilla para hacerlo, así que tendremos que utilizar alguna que tengamos en las llaves o en cualquier otra parte.

El logo del centro es un botón que hay que pulsar con decisión. La presión a aplicar es similar a la de la llave de un coche, así se evitan pulsaciones accidentales

En la parte central de SmartTag tenemos el logo de Samsung, que hace la función de botón. Hay que pulsar con cierta fuerza para activarlo (algo que puede ayudar a prevenir pulsaciones accidentales) y emitirá un sonido cada vez que lo hagamos. Más adelante hablaremos de las funciones que podemos asignarle.

Si no queremos enganchar la SmartTag, basta con guardarla allá donde queramos llevarla. Al ser pequeña la podemos ubicar donde queramos y pasará bastante desapercibida. Desde Samsung nos indican que SmartTag es resistente a polvo y agua (no sumergible), un punto extra en cuanto a fabricación. En definitiva, un dispositivo pequeño que tiene el principal fin de ser cómodo de transportar en cualquier circunstancia.

Un dispositivo solo compatible con Samsung

La Samsung Galaxy SmartTag sirve para poder localizar dispositivos en un rango de 120 metros. Esta es la distancia máxima que permite rastrear Bluetooth 5.0 Low Energy, por lo que los objetos que queden fuera de este rango no se podrán localizar de forma tan sencilla. Si bien su funcionamiento es simple, Samsung le ha dado una vuelta de tuerca implementándola dentro de SmartThings, su aplicación de gestión para dispositivos inteligentes.

SmartTag va vinculada a la cuenta de Samsung dentro de SmarThings. Esto le permitirá interactuar con otros dispositivos Galaxy y estar asociada a una sola cuenta, para bloquearse en caso de robo o pérdida

Lo primero que tendremos que hacer con SmartTag es vincularla a nuestra cuenta de Samsung en SmartThings. El dispositivo solo es compatible con Samsung, por lo que no podremos vincularla a móviles de otras compañías. El objetivo de vincularla a la cuenta de Samsung es lograr que solo funcione con nuestra cuenta y que la información se cifre en la misma. Si, por ejemplo, perdemos la SmartTag y alguien la intenta usar, no podrá hacerlo si no está desvinculada de nuestra cuenta. Del mismo modo, al vincularla a la cuenta de Samsung podrá interactuar con otros dispositivos del ecosistema, tal y como veremos más adelante.

Cómo funciona SmartTag y qué puedes hacer con ella

Una vez vinculada a la app y cuenta de Samsung en SmartThings, tendremos acceso al propio menú de SmartTag. Sus dos funciones básicas son permitir que nuestro dispositivo Samsung la encuentre y encontrar nuestro dispositivo Samsung. Es decir, con tu Samsung Galaxy podrás encontrar la SmartTag siempre y cuándo esté en un rango de 120 metros y, del mismo modo, podrás pulsar la SmartTag para hacer sonar tu móvil, siemrpe que esté en dicho rango.

La app nos muestra, en primer lugar, la localización de la SmartTag. Nos muestra un mapa en el que aparece su ubicación, basado en la tecnología de Here Maps. Dicha ubicación depende de los servicios de localización en Android (GPS, redes móviles, servicios de Google, etc.), siendo bastante precisa, pero con una desviación de algunos metros.

Si SmartTag está cerca, podremos hacerla sonar. Si nos hemos salido del rango, podremos iniciar un modo de navegación para encontrarla

Para encontrar la SmartTag hay dos soluciones: podemos hacerla sonar con dos rangos de intensidad (media y fuerte) si está dentro de nuestro rango de 120 metros, o podemos iniciar el modo de navegación si nos hemos alejado mucho de ella. Para saber cuán cerca estamos de SmartTag tenemos un pequeño radar que nos muestra la cercanía con el dispositivo, buena si estamos cerca, mala si estamos lejos.

Desde la propia Samsung nos indican que es un mecanismo de "caliente y frío", mediante el que podremos saber si nos estamos alejando o acercando a SmartTag. Si tenemos una buena señal, bastará con hacerla sonar para encontrarla. Si estamos lejos, nos moveremos hasta que la señal mejore. En resumidas cuentas, la localización de SmartTag no es 100% exacta, pero está bien lograda (siempre que esté dentro del rango de 120 metros).

La cosa no queda aquí, además de permitir rastrear el objeto en el que hemos puesto la etiqueta o encontrar nuestro móvil, SmartTag se integra dentro del ecosistema de Samsung, pudiendo controlar algunos dispositivos del hogar, entre otros. Podemos tanto asignarle funciones específicas como acciones, algo con bastante potencial.

Por ejemplo, podemos hacer que con una pulsación, SmartTag ejecute una escena. Llegamos al garaje de nuestra casa (ya estamos en el rango de 120 metros respecto a dispositivos Galaxy), pulsamos el botón de SmartTag que tenemos en las llaves de casa y se ejecuta la acción de encender la televisión Samsung y las bombillas que tenemos vinculadas a SmartThings. Del mismo modo, podemos usar la SmartTag como dispositivo de encendido/apagado de dispositivos Galaxy). Básicamente, es un dispositivo que también permite guardar acciones tipo IFTTT (if this, then do that).

¿Qué pasa si estamos fuera del rango de los 120 metros?

El funcionamiento de SmartTag es bueno dentro del rango de 120 metros, pero esta es una distancia bastante corta. ¿Qué sucede si nos hemos dejado las llaves en lejos de casa, o si hemos perdido una maleta, o si nuestro perro se ha escapado? En primer lugar, indicar que las funciones offline de SmartTag aún no se han desplegado, aunque Samsung nos ha explicado sus planes.

SmartTag se actualizará para mostrar un timeline con las ubicaciones en las que ha estado, pero si queda fuera de nuestro rango, será más complicado que se actualice esta información

Mediante una actualización, el mapa de SmartTag mostrará una línea de tiempo con las ubicaciones en las que ha estado el dispositivo. Si has vuelto a casa desde la oficina a varios kilómetros y la última ubicación de SmartTag es dicha oficina, tendrás un buen indicativo de que te has dejado las llaves o cualquier otro objeto allí.

Pero imaginemos otro escenario: un compañero tuyo ha cogido las llaves de la oficina y ahora las tiene en su casa. Sabemos que han estado en la oficina porque las hemos llevado al trabajo con nuestro Galaxy en el bolsillo, se han sincronizado y tenemos esa información pero...¿cómo actualizará ahora el timeline SmartTag si no está conectado a nuestro móvil?

Aquí es donde empiezan las limitaciones con el modo offline: tienen que darse demasiadas circunstancias para que se actualice la línea de tiempo. Pongamos el ejemplo del compañero.

Será necesario que tu compañero tenga un Samsung Galaxy

Que esté dentro del rango de los 120 metros de tu SmartTag

Que tenga instalada la aplicación de SmartThings

Que haya dado permisos para hacer que su dispositivo sea receptor de señales para otros dispositivos Galaxy

En caso de darse estas condiciones, el Galaxy de tu compañero enviará la información de tu SmartTag al servidor de Samsung, pudiendo ver en tu app que se ha actualizado la última ubicación. Son, en nuestra opinión, demasiadas circunstancias las que tienen que darse para que se pueda localizar la SmartTag offline, por lo que al quedar fuera del rango de 120 metros quedamos a expensas de que se den todos los elementos de la ecuación. Sin ellos, no podremos localizar el dispositivo.

Una autonomía cercana al año

En cuanto a la autonomía de SmartTag, es de unos 300 días, según Samsung. Para alimentar este dispositivo tenemos una pila integrada del tipo CR2032 (equivalente a algo más de 200mAh), que deberemos sustituir cuando se agote.

Un punto a favor es que la app nos muestra en todo momento la batería que le queda a SmartTag, por lo que, cuando esté baja, ya podremos hacernos la idea de que hay que cambiarla, sin que nos pille por sorpresa. Si le quitamos la pila a SmartTag y la cambiamos por una nueva, todo seguirá como estaba, no se desconfigura.

Samsung Galaxy SmartTag, la opinión de Xataka

La Galaxy SmartTag de Samsung es un buen comienzo de la compañía en el ámbito de las etiquetas de localización. Nos ha gustado su diseño, el mimo que se ha puesto en la aplicación y la funcionalidad siempre que estemos en el rango de los 120 metros. Es muy útil para encontrar dispositivos cercanos, un salvavidas para esos momentos en los que queremos salir por la puerta pero no encontramos las llaves.

SmartTag es un dispositivo interesante, pero limitado al rango de Bluetooth Low Energy. Las funciones offline quedan muy cerradas al ecosistema de Samsung

Como punto a mejorar, la localización de objetos offline. Que sea necesario un dispositivo Galaxy con SmartThings instalado y que a su vez haya dado permisos para rastrear dispositivos son demasiadas circunstancias a cumplir, algo que minimiza las posibilidades de encontrar la etiqueta si ha salido del rango.

Este dispositivo ha sido cedido para el análisis por parte de Samsung. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.