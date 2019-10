Parece una tarjeta más pero en realidad es un localizador TILE para tu cartera: lo hemos probado

Un día te dejas las llaves, otro día la cartera... y lo que es peor, a veces no sabes si te las has dejado en casa o las has perdido. ¿Y si tuvieras un dispositivo que te avisara de dónde se encuentran tus objetos más preciados? Eso es precisamente lo que hace el localizador TILE. Lo hemos probado y esta ha sido nuestra experiencia.

TILE Slim: un localizador con diseño de tarjeta

TILE Slim está diseñado para llevarlo en la cartera

TILE comercializa varios localizadores con diseños y alcances diferentes. Uno de ellos es este TILE Slim, que a simple vista parece una tarjeta: no es casual, sino que ha sido ideado para llevarlo en la cartera con total tranquilidad, ya que no hay ningún tipo de problema como puede ser la desactivación de tarjetas con bandas magnéticas. No obstante, también podemos guardarlo en bolsos o en bolsillos interiores. Un apunte: llevo con el TILE Slim unos días en la cartera y de la fricción su superficie se está rayando.

Se alimenta de una pila de botón que podremos que según el fabricante proporciona hasta 3 años de autonomía, algo que obviamente no hemos podido comprobar. Según el manual, está diseñado para ser usado a la intemperie, soportando temperaturas de -10 ºC a 60 ºC y puede sumergirse hasta media hora a un metro de profundidad. Aunque no lo he forzado a las situaciones límite, sí que he probado a meterlos en el agua y en el congelador comprobando que funcionan.

Es importante conocer cómo funciona el TILE Sticker para saber qué podemos esperar de él. Este localizador nos permite conocer su ubicación valiéndose de la conectividad Bluetooth – no se detalla qué versión — , que como leemos en el manual proporcionaría un alcance de hasta 60 metros en el mejor de los casos. Tras haberlo probado, el alcance se ha acercado a lo especificado en espacios abiertos, siendo inferior si había obstáculos como paredes. De hecho, dejando la cartera en un cajón del hall y saliendo a la terraza que está en la otra punta de la casa, lo detectaba justito y la distancia radial aproximada es de unos 30 metros.

¿Cómo sabemos dónde está? Mediante la aplicación y alarmas sonoras. Si está fuera de su alcance, nos lo notifica y nos muestra su última localización en un mapa, por lo que si nos hemos dejado la cartera en casa, podremos respirar tranquilos al ver un punto verde sobre nuestro domicilio.

En caso de encontrarnos dentro del radio, podemos pulsar sobre "Encontrar", momento en el TILE emitirá un sonido mientras que se muestra un gráfico radial de proximidad que recuerda bastante al juego infantil del "frío - caliente": conforme nos acercamos, los círculos se van llenando. He probado a dejarme la cartera en el coche mientras me iba a dar un paseo. Como cabía esperar, al alejarme la cartera ha quedado fuera del alcance, pero la aplicación nos mostraba su ubicación más reciente: la del aparcamiento. Eso sí, si nos robasen el coche, también perderíamos la pista. Como curiosidad: también funciona al revés, localizando el teléfono al pulsar dos veces seguidas sobre el botón de la tarjeta.

Cuando volvemos al aparcamiento, el TILE Slim guardado en la cartera vuelve a dar señal

Tile Slim (2020) - paquete de 1 Hoy en Amazon por 29,99€

TILE Stick: un localizador para pegar donde quieras

También hemos tenido la oportunidad de probar el TILE Sticker, una nueva versión que continua con el diseño compacto de los anteriores pero con un añadido: la parte trasera es adhesiva. Este modelo es el más versátil, permitiéndonos adherirlo donde queramos: una cámara, el mp3, la bici, la cartera, las llaves, auriculares o por qué no, también al collar de nuestra mascota. Precisamente donde lo hemos probado

Sus dimensiones y forma recuerdan a las de una chapa de refresco fabricando plástico resistente y agradable al tacto. Ojo porque por su tamaño podría ser ingerido por los peques de la casa. Como en el caso anterior, también se alimenta con una pila de botón, solo que esta vez no es reemplazable. En cuanto al alcance, sobre el papel este TILE Sticker ofrece un radio ligeramente inferior de 45 metros y para controlarlo usaremos la misma aplicación, ya que es común a todos los modelos.

Adherimos el TILE Sicker en el arnés de nuestra mascota

Nos vamos al bosque a probarlo. El localizador que acompaña a Lola nos muestra que se encuentra cerca, algo interesante si nos encontramos en un lugar frondoso y perdemos el contacto visual. El problema es que el alcance del Bluetooth es limitado, no es tan preciso como el GPS y que Lola se mueve, por lo que es muy fácil perderle la pista: un perro va más rápido de lo que funciona el combo de la aplicación con el Bluetooth. En este sentido, es más interesante y eficaz usarlo con objetos.

Lola cerca del radio máximo del TILE

A unos 40 metros de distancia, TILE ya da por perdida a Lola

Tile Sticker (2020) - paquete de 2 Hoy en Amazon por 39,99€

Cómo es la app

Tras detallar el funcionamiento básico de TILE queda claro que la aplicación es fundamental. El proceso de configuración es rápido y sencillo, siendo necesario crearse una cuenta. Además de ayudarnos a localizar nuestros objetos cuando están cerca tras asignarles un nombre, entre sus principales funciones se encuentra conocer su última ubicación, configurarlo para preguntar a Siri o a Alexa dónde está, la posibilidad encontrar el teléfono donde tenemos instalada la aplicación, y modificar aspectos como el tono y el volumen. La interfaz es agradable e intuitiva, por lo que es fácil familiarizarse con ella.

Existe un servicio de pago llamado TILE Premium que aumenta las funciones del dispositivo. Así, permite configurar alertas inteligentes para cuando nos dejamos el TILE en un lugar, compartir la ubicación del localizador con otras personas que tengan cuenta para que lo activen por ti, acceder al historial de ubicación de los últimos 30 días y SAT mediante SMS. Nuestra experiencia probando las funciones avanzadas ha sido positiva: al dejarme las llaves en casa como prueba, me avisaba. Eso sí, quizás habría preferido que me avisara antes de salir de casa sin ellas.

Premium Básico Encontrar tus cosas Sí Sí Encontrar tu teléfono Sí Sí Conocer la última ubicación Sí Sí Localizar comunidad TILE Sí Sí Compartir ubicación con una persona Sí Sí Compartir ubicación ilimitada Sí No Alertas inteligentes Sí No Historial de localizaciones de los últimos 30 días Sí No Sustitución de batería (no disponible en este modelo) Sí No Garantía extendida Sí No SAT Premium Sí No

La opinión de Xataka

Si eres despistada como yo y además vives sola, es frecuente tener que recurrir a trucos como dejar la puerta cerrada con llave para no dejártelas o andar tomando notas en la mano. En este sentido, el localizador TILE me ha sido muy útil especialmente con objetos como la cartera, las llaves de repuesto de casa y coche u objetos de valor que pierdo por casa...incluso el coche, porque a veces hasta se me olvida dónde lo he aparcado. ¿Por qué con estos objetos y no con las llaves o mi perra? Como ya hemos visto en el análisis, por alcance y movilidad, el TILE se queda corto para mi mascota. Y si me dejo las llaves en casa, este dispositivo solo me sirve para saber que no las he perdido, pero no evita que se me olviden.

Su funcionamiento es simple y fácil de usar, si bien agradecería un alcance mayor — el que ofrece un mayor radio es el TILE Pro, de 120 metros — y en el caso del modelo adhesivo el sistema de fijación fuese reutilizable, ya que tras pegarlo y despegarlo de un par de sitios para las pruebas, ya no se adhiere. Pero si tienes claro dónde pegarlo, es una forma muy efectiva de tenerlo bajo control.