Estos son los mejores chollos en tecnología que hemos encontrado en Amazon hoy, 10 de agosto

Amazon lanza diariamente un enorme surtido de ofertas, ofreciendo precios más ajustados en un amplio abanico de tipos de productos. Por ello, en este artículo vamos a repasar los mejores chollos que hay ahora mismo disponibles en la tienda con ofertas en televisores, eReaders e incluso auriculares.

Xiaomi TV F por 324,90 euros, el precio más bajo que hemos visto en la configuración de 55 pulgadas.

por 324,90 euros, el precio más bajo que hemos visto en la configuración de 55 pulgadas. Kindle Scribe por 329,99 euros, uno de los eReaders más grandes de Amazon con un precio mucho más bajo.

por 329,99 euros, uno de los eReaders más grandes de Amazon con un precio mucho más bajo. Xiaomi Redmi Buds 8 por 36,55 euros, el precio mínimo de los auriculares Bluetooth.

por 36,55 euros, el precio mínimo de los auriculares Bluetooth. Philips Ambilight 820 por 849 euros, el televisor OLED de la marca más barato que nunca.

por 849 euros, el televisor OLED de la marca más barato que nunca. Cargador Anker por 47,39 euros, ideal para utilizar con el móvil, tablet u ordenador portátil.

Xiaomi TV F

Si estás pensando en renovar el televisor del salón y quieres un modelo bueno, bonito y barato, Amazon ahora mismo tiene a precio mínimo histórico el Xiaomi TV F de 55 pulgadas: por 324,90 euros (antes 349 euros). Se trata de un televisor con resolución 4K y tasa de refresco de 60 Hz (hasta 120 Hz con el modo Game Boost), ofrece ángulos de visión de 178º horizontales y verticales y viene con Fire OS, el sistema operativo de los Fire TV Stick.

Kindle Scribe

Si te gusta mucho leer o simplemente quieres comenzar a hacerlo con bastante frecuencia, la tienda tiene de oferta el Kindle Scribe (2024) por un precio de 329,99 euros (antes 479,99 euros). Se trata de un eReader grande con pantalla de 10,2 pulgadas, viene con 64 GB para almacenar muchísimos libros digitales y viene con un lápiz para tomar notas o dibujar.

Kindle Scribe (64 GB) - 2024 Hoy en Amazon — 329,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Xiaomi Redmi Buds 8

Amazon también tiene muchas ofertas en auriculares, y una de las más atractivas es la de los Xiaomi Redmi Buds 8, que en este caso se quedan por 36,55 euros en lugar de 59,99 euros. Hablamos de unos auriculares TWS que son resistentes al agua y al polvo (IP54), tienen formato de "stick", cuentan con cancelación de ruido y ofrecen una autonomía de hasta 44 horas (sin la cancelación de ruido).

Philips Ambilight 820

Si el televisor de Xiaomi no te convence porque estás buscando un modelo con panel OLED, mucho ojo con la oferta del Philips Ambilight 820, que se queda por 849 euros (antes 989,01 euros). Se trata de un modelo que incluye la tecnología Ambilight de la marca, su panel OLED tiene una diagonal de 48 pulgadas, su tasa de refresco es de 144 Hz y es compatible con Dolby Vision, HDR10+ y Dolby Atmos.

Cargador Anker

Por último, si quieres un cargador para (casi) todo, Amazon tiene de oferta este cargador de Anker que se queda por 47,39 euros en lugar de 60,98 euros. Incluye tres puertos USB (dos USB-C y un USB-A), ofrece una potencia de 100W y es compatible con móviles, tablets e incluso ordenadores portátiles. Además, se puede plegar para que ocupe menos espacio al llevarlo de viaje e incorpora una pantalla que muestra información de la potencia de carga y temperatura, entre otras cosas.

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Imágenes | Xiaomi, Amazon, Philips, Anker

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