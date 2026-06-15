El invento definitivo contra el calor si estás de alquiler: enfría como un aire fijo, no hace ruido y se instala sin hacer una sola obra

Si ya has pasado algún verano con un aire acondicionado portátil tradicional, ya sabrás de sobra que hace mucho ruido y que suele consumir una barbaridad, sin contar el tubo gordo por la ventana y que deja entrar de nuevo el calor de la calle. Aunque es cierto que hay un modelo que mejora (y elimina) todo esto.

Se trata del Midea Portasplit, un aire acondicionado portátil que separa la unidad exterior (como los aires acondicionados split de toda la vida), pero sin necesidad de hacer obras. Aunque es caro, ahora está disponible en oferta en Amazon, gracias al cupón de 50 euros que hay disponible, quedándose en 849,99 euros.

Un aire acondicionado portátil sin obras y con buena potencia

Gracias a su diseño dividido, el Midea Portasplit cambia las reglas del juego. A diferencia de los pingüinos tradicionales de un solo tubo, este modelo consta de dos unidades conectadas por una manguera plana ultra resistente y que une una unidad interior (que ventila el aire) y una unidad exterior (donde se encuentra el compresor).

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Dado que el compresor (que es el verdadero motor del aparato) se cuelga por fuera de la ventana, el nivel de ruido en el interior de la habitación se desploma drásticamente, alcanzando unos sorprendentes 39 dB en su modo nocturno.

Su instalación es sencilla y no requiere ningún tipo de obra ni taladro. El kit incluye un soporte especial para colgar la unidad exterior del marco o la repisa de la ventana de forma segura, mientras que el cable conector plano permite cerrar la ventana casi por completo para evitar que se escape el frío.

Además, este aire acondicionado viene equipado con conectividad inteligente avanzada, lo que te permitirá controlarlo desde su app oficial para smartphones o mediante comandos de voz, ya que es compatible con Google Assistant y Alexa. Dicha conectividad te permitirá ponerlo en funcionamiento de camino a casa para que, cuando llegues, esté fresquita.

⚡ EN RESUMEN: oferta para aire acondicionado portátil midea portasplit hoy ✅ LO MEJOR Silencio absoluto en el interior: al sacar el compresor a la ventana, te olvidas del molesto estruendo continuo de los portátiles clásicos.

al sacar el compresor a la ventana, te olvidas del molesto estruendo continuo de los portátiles clásicos. Eficiencia energética real: enfría mucho más rápido y gasta menos luz al no generar corrientes de presión negativa dentro de la casa. ❌ LO PEOR Unidad exterior pesada... Manejar y colgar el bloque externo (que ronda los 20 kg) requiere algo de fuerza y maña la primera vez.

Manejar y colgar el bloque externo (que ronda los 20 kg) requiere algo de fuerza y maña la primera vez. Inversión inicial... Es más costoso que un "pingüino" convencional, aunque se amortiza con el tiempo gracias a su bajo consumo eléctrico. 💡 CÓMPRALO SI... Vives en un piso de alquiler donde no te permiten hacer reformas ni instalar maquinaria fija en la pared. ⛔ NO LO COMPRES SI... Tus ventanas tienen un acceso peligroso o carecen de repisa/barandilla segura donde colgar el soporte exterior de manera estable.

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Imágenes | Midea

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